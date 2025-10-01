Δολοφονία Σαμπάνη: Να παραπεμφθούν επτά αστυνομικοί για ανθρωποκτονία από πρόθεση προτείνει η εισαγγελέας

Τέσσερα χρόνια μετά το βράδυ της νύχτας που ο 18χρονος Ρομά Νίκος Σαμπάνης έπεσε νεκρός μετά από πυρά αστυνομικών στο Πέραμα, και άλλα τόσα δικαστικής ομηρίας για την οικογένειά του, η αντεισαγγελέας Πρωτοδικών προτείνει προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Πειραιά να καθίσουν στο εδώλιο του κατηγορουμένου και οι επτά αστυνομικοί για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή και κατά συναυτουργία και για απόπειρα ανθρωποκτονίας των δύο φίλων του, ανήλικων Ρομά, που επέβαιναν στο αυτοκίνητο, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει πως οι κατηγορούμενοι υπερέβησαν το αναγκαίο μέτρο της άμυνας.

Την ίδια ώρα η εισαγγελική λειτουργός προτείνει να παραπεμφθούν ενώπιον του Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων Πειραιά τους δύο Ρομά που επέβαιναν στο αυτοκίνητο όπου βρισκόταν ο Νίκος Σαμπάνης, με την κατηγορία της συνέργειας στο αδίκημα της απόπειρα ανθρωποκτονίας αστυνομικών, το οποίο αποδίδεται στο θύμα με βάση επικίνδυνους ελιγμούς που έκανε με το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης.

Στις 22 Οκτωβρίου του 2021 αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ άρχισαν να καταδιώκουν ένα λευκό Hyundai Accent αντιλαμβανόμενοι ότι μέσα ήταν ανήλικοι Ρομά και εκτιμώντας ότι είχαν κλέψει το αυτοκίνητο. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και βιντεοληπτικό υλικό, το αυτοκίνητο σταμάτησε προκειμένου να μη συγκρουστεί με λεωφορείο και επιχείρησε να κάνει όπισθεν, αλλά οι αστυνομικοί το πρόλαβαν και άνοιξαν πυρ. Στο σημείο έπεσαν 36 σφαίρες, ο Νίκος Σαμπάνης δολοφονήθηκε εν ψυχρώ και ο Ε.Μ., που καθόταν στο πίσω κάθισμα, τραυματίστηκε σοβαρά από σφαίρες στην πλάτη και στην κοιλιά. Υπεβλήθη σε πολύωρο χειρουργείο και κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της εισαγγελικής λειτουργού, οι αστυνομικοί «πυροβόλησαν συντονισμένα με τη χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού, ορισμένοι εξ αυτών επανειλημμένως και έτεροι άπαξ, προς το όχημα προς το σκοπό της ακινητοποίησής του και την ανακοπή της πορείας του. Οι πυροβολισμοί ενεργήθηκαν σε χρόνο που οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί βρίσκονταν σε ήρεμη ψυχή κατάσταση και τελούσαν σε κατάσταση άμυνας και αποτροπή του άμεσου και σπουδαίου κίνδυνο ζωής δύο συναδέλφων τους. [...] με βάση τον χαρακτήρα τον όπλων τους ως ημιαυτόματων και την κλίση του εδάφους, στο σημείο από το οποίο πυροβόλησαν, σε συνδυασμό με την καθοδική κλίση της πορείας του οχήματος, θα έπρεπε να διενεργηθούν λιγότεροι πυροβολισμοί, οι οποίοι να στοχεύσουν στα λάστιχα του αυτοκινήτου». Όπως όμως συμπεραίνει η εισαγγελική πρόταση, οι οι αστυνομικοί πυροβόλησαν αδιάκριτα και σε σημεία του αυτοκινήτου που είχαν αυξημένο κίνδυνο να πληγούν και οι επιβαίνοντες» με αποτέλεσμα ο Νίκος Σαμπάνης να χάσει τη ζωή του και όπως υπογραμμίζει «το γεγονός ότι δεν σκοτώθηκε και άλλος από τους επιβάτες του αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε από λόγους ανεξάρτητους της θέλησης των κατηγορούμενων».

«Στο Πέραμα Αττικής από κοινού ενεργώντας και με κοινό δόλο καθ' υπέρβαση του αναγκαίου μέτρου της κατάστασης άμυνας στην οποία τελούσαν ένεκα παρούσας και άδικες επιθέσεις με περισσότερες πράξεις τέλεσαν περισσότερα εγκλήματα που τιμωρούνται κατά το νόμο με στερητικές της ελευθερίας ποινές και δη ευρισκόμενοι σε ήρεμη ψυχική κατάσταση Με πρόθεση ενεργώντας σκότωσαν άλλον και έχοντας αποφασίσει σε ήρεμη ψυχική κατάσταση να εκτελέσουν τα κακουργήματα της ανθρωποκτονίας με δόλο δηλαδή να σκοτώσουν με πρόθεση άλλους άρχισαν επίσης σε ήρεμη ψυχική κατάσταση να εκτελούν την περιγραφόμενη στο άρθρο 299 παρ.1 του Ποινικού Κώδικα αξιόποινη πράξη χωρίς όμως τα εν λόγω κακουργήματα να ολοκληρωθούν από εξωτερικά εμπόδια για λόγους ανεξάρτητους της βούλησης τους», αναφέρει χαρακτηριστικά η εισαγγελική λειτουργός.

Τέλος αναφορικά με τους δύο φίλους του θύματος που επέβαιναν στο λευκό Hyundai Accent, στην πρότασή της η εισαγγελέας καταλίγει πως «παρείχαν ψυχική συνδρομή στο θύμα να διαπράξει το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας με την ενθάρρυνσή και με την ενεργό παρουσία τους εντός του αυτοκινήτου».

Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για τη δεύτερη ανάκριση που πραγματοποιείται για την υπόθεση αφού δέκα μήνες μετά την ολοκλήρωση της πρώτης (σ.σ. που ολοκληρώθηκε σχεδόν ενάμιση χρόνο μετά τη δολοφονία), με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πειραιά, έκρινε πως υπάρχουν σημαντικές παραλείψεις και διέταξε συμπληρωματική κύρια ανάκριση έτσι ώστε να διερευνηθούν περεταίρω κρίσιμα ζητήματα της υπόθεσης.

Ανάμεσα σε άλλα το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Πειραιά, είχε εντοπίσει αντιφάσεις στις απολογίες των αστυνομικών και κενά στο αποδεικτικό υλικό, ζητώντας εκ νέου έρευνα. Ο ιατροδικαστής κλήθηκε να επανεκτιμήσει τα στοιχεία -βαλλιστική, αυτοψία, γενετικό και φωτογραφικό υλικό- ενώ και ζητήθηκε διάγραμμα της περιοχής, ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού και συμπληρωματικές απολογίες των αστυνομικών, με επέκταση των κατηγοριών σε απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του τρίτου ανήλικου Ρομά.