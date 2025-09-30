Δίκη για τον Σήφη Βαλυράκη: «Τον έσφαξαν»

Ξεκίνησε η πολύκροτη δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σήφη Βαλυράκη, ο οποίος βρέθηκε νεκρός τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Στο εδώλιο κάθονται δύο αδέλφια, επαγγελματίες αλιείς, οι οποίοι κατηγορούνται ότι ευθύνονται για το περιστατικό.

Πρώτη κατέθεσε η σύζυγος του θανόντος, Μίνα Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη. Από την αρχή της κατάθεσής της χαρακτήρισε την υπόθεση «στυγερό έγκλημα» και όχι απλό ατύχημα. «Μιλάμε για έναν άνθρωπο που διέφυγε δύο φορές από τις φυλακές της Αλκατράζ, που υπηρέτησε την πατρίδα του. Δεν μπορεί να λέμε ότι χάθηκε από προπέλα» είπε με έμφαση.

Αναφέρθηκε στη ρουτίνα της ημέρας του δυστυχήματος, περιγράφοντας πώς ο σύζυγός της πήρε τη βάρκα του για μια συνηθισμένη βόλτα προς τα τρία νησάκια που συνήθιζε να επισκέπτεται. Όπως είπε, τον περίμενε να επιστρέψει γύρω στις 14:30, όμως δεν εμφανίστηκε. «Ανησύχησα, ανέβηκα με τα κυάλια να δω, δεν φαινόταν πουθενά. Ξεκίνησα να ψάχνω βοήθεια από το Λιμενικό, όμως η ανταπόκριση ήταν ανεπαρκής. Μου έλεγαν να βρω κάποιον ψαρά να ψάξει» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μάρτυρας τόνισε ότι η αγωνία κορυφώθηκε το απόγευμα, όταν εντοπίστηκε η βάρκα προσαραγμένη στα βράχια, με όλα τα προσωπικά αντικείμενα του Βαλυράκη μέσα. Η σορός του εντοπίστηκε αργότερα στο νησί των Ονείρων, με εμφανή τραύματα. «Τον έσφαξαν! Πάλεψε με δύο ανθρώπους που είχαν μένος» είπε συγκινημένη, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για ατύχημα αλλά για οργανωμένη επίθεση.

Κατά την κατάθεσή της, υποστήριξε πως οι δύο κατηγορούμενοι ήταν γνωστοί στην περιοχή για βίαιη συμπεριφορά, συνδέοντάς τους με ιδεολογικές αντιλήψεις αντίθετες με αυτές του θύματος. «Ήταν χρυσαυγίτες, ο Σήφης ήταν δημοκράτης» είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια υποστήριξε ότι οι έρευνες από την πρώτη στιγμή δεν κατευθύνθηκαν σωστά, αφήνοντας αιχμές για προσπάθεια συγκάλυψης. «Έχω γίνει ντετέκτιβ όλα αυτά τα χρόνια. Μια ζωγράφος-ντετέκτιβ. Δεν είχα την πολιτεία στο πλευρό μου» δήλωσε με έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Συμπλήρωσε ότι πληροφορήθηκε τα ονόματα των εμπλεκομένων από τα ΜΜΕ και επανέλαβε ότι ο σύζυγός της ήταν έμπειρος θαλασσινός, γυμνασμένος και σε εξαιρετική φυσική κατάσταση, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο τυχαίου πνιγμού. Με συγκίνηση είπε κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της, πως η απώλεια του συζύγου της δεν είναι μόνο προσωπική, αλλά αφορά ολόκληρη την Ελλάδα, αφού χάθηκε ένας «άνθρωπος που αγωνίστηκε για τη δημοκρατία».