Ελεύθερος ο κατηγορούμενος για ρατσιστική αστυνομική βία

Ελεύθερος αφέθηκε, μετά την εμφάνισή του ενώπιον του Εισαγγελέα Ξάνθης και την απολογία του στον αρμόδιο ανακριτή, ο αστυνομικός που κατηγορείται ότι συνέλαβε εν ώρα υπηρεσίας χωρίς καμία κατηγορία έναν 40χρονο, τον ξυλοκόπησε βάρβαρα, τον έβαλε στο πόρτ μπαγκάζ και τον εγκατέλειψε στον επαρχιακό δρόμο του Σελέρου της Ξάνθης.
Στον αστυνομικό ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα της απλής σωματικής βλάβης, της παράβασης καθήκοντος και της παράνομης κατακράτησης, όλων με ξενοφοβικό - ρατσιστικό κίνητρο.
Για την υπόθεσή του, ορίστηκε δικάσιμος στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ξάνθης την Τετάρτη.
Να θυμίσουμε ότι ο αστυνομικός απολογήθηκε μεταξύ άλλων πως σχημάτισε εσφαλμένη εντύπωση ότι επρόκειτο για μετανάστη χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα, γεννώντας το εύλογο ερώτημα: αν η εντύπωσή του ήταν ορθή, θα είχε δικαίωμα σε τέτοιες παράνομες πράξεις;
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Αρχηγείου, «η Ελληνική Αστυνομία επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με την αποστολή και τον ρόλο της ενώ παράλληλα ενεργοποιεί άμεσα κάθε προβλεπόμενη ποινική και πειθαρχική διαδικασία. Στόχος παραμένει η διασφάλιση της νομιμότητας, η ενίσχυση της διαφάνειας και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τον θεσμό».
