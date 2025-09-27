Κατηγορείται ότι βίαζε συστηματικά τις ανήλικες ανιψιές του

Τον δρόμο προς τη φυλακή πήρε χθες ένας 56χρονος, ο οποίος κατηγορείται για συστηματική σεξουαλική κακοποίηση των ανιψιών του, όταν εκείνες ήταν ανήλικες.
Σύμφωνα με το cretapost, ο άνδρας συνελήφθη όταν οι δύο γυναίκες, 25 και 23 χρονών σήμερα, έσπασαν τη σιωπή τους και κατήγγειλαν τα περιστατικά στην αστυνομία. Οι καταγγέλλουσες ανέφεραν πως ο εξ αγχιστείας θείος τους τις βίαζε συστηματικά από το 2012 έως το 2017 όταν ήταν 12 και 10 ετών αντίστοιχα.
Μετά την καταγγελία αστυνομικοί του Ηρακλείου προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι του, όπου εντοπίστηκε ένα μαχαίρι και τον συνέλαβαν. Στη συνέχεια εκδόθηκε ένταλμα για την καταγγελία σεξουαλικής κακοποίησης.
Χθες ο 56χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας