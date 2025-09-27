Κατηγορείται ότι βίαζε συστηματικά τις ανήλικες ανιψιές του

Τον δρόμο προς τη φυλακή πήρε χθες ένας 56χρονος, ο οποίος κατηγορείται για συστηματική σεξουαλική κακοποίηση των ανιψιών του, όταν εκείνες ήταν ανήλικες.

Σύμφωνα με το cretapost, ο άνδρας συνελήφθη όταν οι δύο γυναίκες, 25 και 23 χρονών σήμερα, έσπασαν τη σιωπή τους και κατήγγειλαν τα περιστατικά στην αστυνομία. Οι καταγγέλλουσες ανέφεραν πως ο εξ αγχιστείας θείος τους τις βίαζε συστηματικά από το 2012 έως το 2017 όταν ήταν 12 και 10 ετών αντίστοιχα.

Μετά την καταγγελία αστυνομικοί του Ηρακλείου προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι του, όπου εντοπίστηκε ένα μαχαίρι και τον συνέλαβαν. Στη συνέχεια εκδόθηκε ένταλμα για την καταγγελία σεξουαλικής κακοποίησης.

Χθες ο 56χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.