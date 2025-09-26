Προειδοποίηση δικηγόρων εθελοντών της Πάτρας: Φόβοι η ΕΔΕ να καταλήξει σε συγκάλυψη

Σαφές μήνυμα κατά ενδεχόμενης συγκάλυψης στην ΕΔΕ με σκοπό οι αστυνομικοί να τη βγάλουν «λάδι», έστειλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των νεαρών εθελοντών που πλέον έχουν αποφυλακιστεί.

Μπορεί οι δύο νεαροί εθελοντές που από τις 19 Αυγούστου είχαν προφυλακιστεί κατηγορούμενοι ως εμπρηστές για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα να αποφυλακίστηκαν, ωστόσο η ΕΔΕ που βρίσκεται σε εξέλιξη, μετά από προσφυγή των δύο οικογενειών στο τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., μπορεί να καταλήξει σε διαδικασία αποποίησης ευθυνών των αστυνομικών, καταγγέλλουν οι δικηγόροι τους.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του 25χρονου και του 21χρονου, έστειλαν σαφές μήνυμα κατά ενδεχόμενης συγκάλυψης στην ΕΔΕ που διενεργεί η Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας και αφορά στην απόκρυψη κινητού τηλεφώνου και άλλες ελλείψεις στην προανάκριση.

Όπως αναφέρουν, η εξέταση του αδίκως κρατηθέντος εντολέα τους ανέδειξε ότι, αντί να διερευνηθούν οι πράξεις των αστυνομικών, ο ίδιος βρέθηκε να αντιμετωπίζεται ως κατηγορούμενος.

«Συστηματική προσπάθεια αποποίησης ευθύνης»

Στην ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για «παραδοχές των εξεταστών» περί ανυπαρξίας ευθυνών, τις οποίες χαρακτηρίζουν ως απόδειξη μιας συστηματικής προσπάθειας απαλλαγής των υπαιτίων. Τονίζουν πως δεν θα επιτρέψουν η ΕΔΕ να μετατραπεί σε «εργαλείο νέων αυθαιρεσιών» με προαποφασισμένο αποτέλεσμα.

«Απαιτούμε πλήρη διαλεύκανση, πραγματική διερεύνηση, όχι μια τυπική και στρεψόδικη διαδικασία», υπογραμμίζουν, προσθέτοντας ότι τα «γρανάζια ενός συστήματος-τέρατος που αντί να υπηρετεί τη Δικαιοσύνη κατασκευάζει ενόχους, οφείλουν να περιοριστούν και να εξουδετερωθούν», αναφέρουν σε δήλωσή τους.