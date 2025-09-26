Αθήνα, 26°C
Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου, 2025
Προειδοποίηση δικηγόρων εθελοντών της Πάτρας: Φόβοι η ΕΔΕ να καταλήξει σε συγκάλυψη

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
efsyn.gr
Σαφές μήνυμα κατά ενδεχόμενης συγκάλυψης στην ΕΔΕ με σκοπό οι αστυνομικοί να τη βγάλουν «λάδι», έστειλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των νεαρών εθελοντών που πλέον έχουν αποφυλακιστεί.

Μπορεί οι δύο νεαροί εθελοντές που από τις 19 Αυγούστου είχαν προφυλακιστεί κατηγορούμενοι ως εμπρηστές για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα να αποφυλακίστηκαν, ωστόσο η ΕΔΕ που βρίσκεται σε εξέλιξη, μετά από προσφυγή των δύο οικογενειών στο τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., μπορεί να καταλήξει σε διαδικασία αποποίησης ευθυνών των αστυνομικών, καταγγέλλουν οι δικηγόροι τους.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του 25χρονου και του 21χρονου, έστειλαν σαφές μήνυμα κατά ενδεχόμενης συγκάλυψης στην ΕΔΕ που διενεργεί η Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας και αφορά στην απόκρυψη κινητού τηλεφώνου και άλλες ελλείψεις στην προανάκριση.

Όπως αναφέρουν, η εξέταση του αδίκως κρατηθέντος εντολέα τους ανέδειξε ότι, αντί να διερευνηθούν οι πράξεις των αστυνομικών, ο ίδιος βρέθηκε να αντιμετωπίζεται ως κατηγορούμενος.

«Συστηματική προσπάθεια αποποίησης ευθύνης»

Στην ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για «παραδοχές των εξεταστών» περί ανυπαρξίας ευθυνών, τις οποίες χαρακτηρίζουν ως απόδειξη μιας συστηματικής προσπάθειας απαλλαγής των υπαιτίων. Τονίζουν πως δεν θα επιτρέψουν η ΕΔΕ να μετατραπεί σε «εργαλείο νέων αυθαιρεσιών» με προαποφασισμένο αποτέλεσμα.

«Απαιτούμε πλήρη διαλεύκανση, πραγματική διερεύνηση, όχι μια τυπική και στρεψόδικη διαδικασία», υπογραμμίζουν, προσθέτοντας ότι τα «γρανάζια ενός συστήματος-τέρατος που αντί να υπηρετεί τη Δικαιοσύνη κατασκευάζει ενόχους, οφείλουν να περιοριστούν και να εξουδετερωθούν», αναφέρουν σε δήλωσή τους.

Αναλυτικά η δήλωση των δικηγόρων

Η Ένορκη Διοικητική Εξέταση που διενεργεί η Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, για την απόκρυψη του κινητού τηλεφώνου και τις υπόλοιπες ελλείψεις της προανάκρισης δεν μπορεί να καταλήξει σε διαδικασία συγκάλυψης.

Η εξέταση του αδίκως κρατηθέντα εντολέα μας, κατέδειξε ότι, αντί να διερευνηθούν οι ευθύνες των αστυνομικών, ο μάρτυρας βρέθηκε να εξετάζεται ως κατηγορούμενος. Οι ίδιες οι παραδοχές των εξεταστών, περί δήθεν ανυπαρξίας ευθυνών στην πλευρά της αστυνομίας, καταδεικνύουν μια συστηματική προσπάθεια αποποίησης της ευθύνης και απαλλαγής των υπαιτίων.

Εμείς, με σεβασμό στους θεσμούς αλλά και με αποφασιστικότητα, δηλώνουμε:

Δεν θα επιτρέψουμε η ΕΔΕ να γίνει εργαλείο νέων αυθαιρεσιών. Απαιτούμε πλήρη διαλεύκανση, πραγματική διερεύνηση, όχι μια τυπική και στρεψόδικη διαδικασία με προαποφασισμένο αποτέλεσμα.

Τα «γρανάζια – δόντια» ενός συστήματος-τέρατος που αντί να υπηρετεί τη Δικαιοσύνη κατασκευάζει ενόχους, οφείλουν να περιοριστούν και να εξουδετερωθούν.

Αυτή είναι η ευθύνη μας ως δικηγόρων, ώστε να μην ξαναβρεθεί ποτέ κανείς σε θέση να φυλακιστεί από μια κατευθυνόμενη αστυνομική προανάκριση.

Οι Πληρεξούσιοι Δικηγόροι

Παναγιώτης Κ. Κοραντζόπουλος

Παναγιώτης Σ. Καποτάς

Θεοφάνης Α. Χριστόπουλος

