Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου, 2025
Πάνος Ρούτσι
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Οι πρόεδροι δικηγορικών συλλόγων ζητούν την εξέταση του αιτήματος Ρούτσι

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
efsyn.gr
Οι πρόεδροι των δικηγορικών συλλόγων, μέσω της συντονιστικής επιτροπής της Ολομέλειας, ζητούν με τη σειρά τους την εξέταση του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του γιου του

Μετά τις αντιδράσεις των πολιτών και των συγγενών των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, έρχεται και η ανακοίνωση της συντονιστικής επιτροπής της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, με την οποία ζητούν από τη δικαστική εξουσία να εξετάσει το ζήτημα εκταφής της σορού του γιου του Παύλου Ρούτσι και να αποφανθούν επ' αυτού το συντομότερο δυνατόν, ενώ εκτιμούν ότι η εκταφή δεν θα επιφέρει καθυστέρηση στην εκδίκαση της εν λόγω υπόθεσης.

Αναλυτικότερα, η συντονιστική επιτροπή της Ολομέλειας σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 309 ΚΠΔ μετά το πέρας της ανάκρισης, ο Πρόεδρος Εφετών μπορεί αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτημα να διατάξει να συμπληρωθεί η ανάκριση, στο πλαίσιο της οποίας θα μπορούσε να αποτελεί αντικείμενο αυτής και το ζήτημα της εκταφής σορού, ως συναρτώμενο με την ανακριτική διαδικασία.

Με βάση τα ανωτέρω, η Συντονιστική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την κείμενη νομοθεσία και το γεγονός της δικονομικής συμμετοχής Δικηγορικών Συλλόγων για την υποστήριξη της κατηγορίας στην υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών, ζητά από τα αρμόδια όργανα της ελληνικής δικαιοσύνης να εξετάσουν το ζήτημα της εκταφής της σορού του γιου του Παύλου Ρούτσι και να αποφανθούν επ' αυτού στο συντομότερο δυνατόν χρονικό διάστημα.

Η Συντονιστική Επιτροπή θεωρεί ότι τυχόν απόφαση για εκταφή της σορού δεν θα επιφέρει καθυστέρηση στην εκδίκαση της υπόθεσης, δεδομένου ότι η σχετική δίκη, με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, δεν πρόκειται να ξεκινήσει πριν την Άνοιξη του 2026 και σε κάθε περίπτωση, η όποια καθυστέρηση δεν μπορεί να δικαιολογήσει το ζήτημα αυτό να μείνει χωρίς δικαστική κρίση.

Το ζήτημα της εκταφής, πέραν της νομικής διάστασης που με βάση τα ανωτέρω δύναται δικονομικώς να εξεταστεί, είναι και βαθύτατα ανθρώπινο, καθώς άπτεται του βασικού πυρήνα των διαχρονικών οικουμενικών, πανανθρώπινων, ηθικών αξιών.

Η Συντονιστική Επιτροπή θεωρεί ότι μια τέτοια εξέλιξη ενισχύει το κύρος και εδραιώνει στην ελληνική κοινωνία την αξιοπιστία της ελληνικής δικαιοσύνης», καταλήγει η ανακοίνωση. 

