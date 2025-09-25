Αθήνα, 29°C
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου, 2025
triantopoulos
eurokinissi

Nέα στοιχεία κατά Τριαντόπουλου κατέθεσαν οι γονείς του Βάιου Βλάχου

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
efsyn. gr
Σύμφωνα με τους γονείς του Βάιου Βλάχου, ο Χρήστος Τριαντόπουλος είχε ρόλο συντονιστή στις εργασίες «μπαζώματος» της περιοχής

Οι γονείς του θύματος του σιδηροδρομικού εγκλήματος των Τεμπών Βάιου Βλάχου, Μαρία και Χρήστος Βλάχος, κατέθεσαν στην αρεοπαγίτη-ανακρίτρια Φωτεινή Μηλιώνη νέα στοιχεία, τα οποία όπως υποστηρίζουν αφορούν την έρευνα της υπόθεσης και ειδικότερα τον εμπλεκόμενο πρώην υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Τριαντόπουλο.

Τα νέα στοιχεία που κατέθεσαν οι δύο γονείς, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους καταδεικνύουν ότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος είχε ρόλο συντονιστή στις εργασίες «μπαζώματος» που έγιναν και στις πιέσεις που ασκήθηκαν στις ομάδες των εργαζομένων στο χώρο, από τις πρώτες κιόλας ώρες που σημειώθηκε το σιδηροδρομικό έγκλημα.

Ακόμη, οι δύο γονείς παρέδωσαν στην ανακρίτρια στοιχεία που αντικρούουν προηγούμενες καταθέσεις πολιτικών και μη πολιτικών προσώπων που ελέγχονται ποινικά στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας για την υπόθεση του μπαζώματος.

Οι γονείς του Βάιου αποδίδουν στον Χρήστο Τριαντόπουλο ρόλο συντονιστή επικαλούμενοι συγκεκριμένα στοιχεία και ηλεκτρονική αλληλογραφία, ενώ κάνουν λόγο για πλήρη αποδόμηση των ισχυρισμών του πρώην υφυπουργού, ισχυρισμών επί των οποίων είχε βασιστεί το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ.

Την ίδια ώρα, συμπληρωματικό υπόμνημα κατέθεσαν οι συγγενείς 78 θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, με αίτημα την έγκριση εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι που συνεχίζει την απεργία πείνας για δέκατη ημέρα, μπροστά από τη Βουλή. 

