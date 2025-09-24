Διακόπηκε η δίκη για το Predator με «λειψή» λίστα κατηγορουμένων

Προγραμματίστηκε για τις 22 Οκτωβρίου • Οι τέσσερις κατηγορούμενοι και οι δηλώσεις στα δικαστήρια.

Στις 22 Οκτωβρίου θα επαναληφθεί η δίκη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας για την υπόθεση των υποκλοπών μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator, καθώς η σημερινή συνεδρίαση διακόπηκε

Σημειώνεται πως κατηγορούμενοι είναι τέσσερις εκπρόσωποι των εμπλεκομένων εταιρειών, οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με το πλημμέλημα της παραβίασης απορρήτου επικοινωνιών. Αυτοί είναι ο Γιάννης Λαβράνος, ο οποίος εμφανίζεται ως πραγματικός δικαιούχος της εταιρείας Krikel, καθώς και οι Φέλιξ Μπίτζιος, Ταλ Ντίλιαν και Σάρα Χαμού, ιδιοκτήτες της Intellexa, της εταιρείας που φέρεται ότι κατασκευάζει και διαχειρίζεται το Predator.

Την διακοπή αιτήθηκε η υπεράσπιση του Ταλ Ντίλιαν, αναφέροντας πως ο κατηγορούμενος δεν είχε λάβει γνώση για έγγραφα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, επειδή δεν υπήρχαν κωδικοί στη δικογραφία. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου απάντησε ότι υπάρχουν οι κωδικοί και θα χορηγηθούν στην υπεράσπιση.

Μετά τη διακοπή της δίκης, ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Ζαχαρίας Κεσσές, σημείωσε ότι αυτήν την υπόθεση στοιχειώνουν δύο πράγματα. Το πρώτο, όπως δήλωσε, είναι η απουσία του υπουργικού συμβουλίου, των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων και των πολιτικών προσώπων που ήταν θύματα παρακολούθησης και το δεύτερο ότι σοβαρά κακουργήματα δικάζονται από Μονομελές Πλημμελειοδικείο που δικάζει και υποθέσεις ρευματοκλοπής.

Υπενθυμίζεται πως η δίκη είχε οδηγηθεί σε αναβολή επ' αόριστον τον περασμένο Μάιο προκειμένου να μεταφραστούν κάποια έγγραφα της δικογραφίας στα αγγλικά.

Δηλώσεις έκανε και ο πρώην υπουργός επί ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Σπίρτζης ο οποίος τόνισε πως την ώρα που δεν ικανοποιούνται τα αιτήματα για Τέμπη και κλείνει άρον αρον η ανάκριση, ικανοποιούνται κάποια τερτίπια κατηγορουμένων στις υποκλοπές.

Ο κ. Σπίρτζης όπως και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης είναι βασικοί μάρτυρες στην υπόθεση, ως μηνυτές και θυμάτα των παρακολουθήσεων.