«Λερώνουν με ψέματα τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι»

Σε συνέχεια των προχθεσινών ανακοινώσεων του Αρείου Πάγου αλλά και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σχετικά με τα αιτήματα εκταφής από την πλευρά των συγγενών των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, πήρε τη σκυτάλη στο «παιχνίδι με τις λέξεις» χθες Τρίτη και σε δημόσια τοποθέτησή του, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ, είπε ότι, εξ όσων γνωρίζει ο ίδιος, δεν έχει υποβληθεί ευθέως αίτημα για ταυτοποίηση των θυμάτων, παρά μόνο δύο αιτήματα για τοξικολογικές εξετάσεις, τα οποία υπάγονται στις ανακριτικές αρχές της Λάρισας, και πρόσθεσε ότι μετά την ολοκλήρωση των ανακρίσεων η πρόεδρος των Εφετών Λάρισας θα τα εξετάσει και θα αποφανθεί άμεσα.

Ωστόσο οι δηλώσεις του υπουργού μόνο αληθείς δεν είναι, αφού το τελευταίο αίτημα εκταφής με αίτημα την εξέταση DNA -άρα ταυτοποίησης στοιχείων νεκρού- κατατέθηκε από τη Μαρία Καρυστιανού στις 10 Ιουλίου του 2025 και στη συνέχεια απορρίφθηκε. Υπενθυμίζεται ότι η Δικαιοσύνη έχει απορρίψει και άλλα δύο αιτήματα, του Παύλου Ασλανίδη για εκταφή της σορού του παιδιού του, το ένα τον Δεκέμβριο του 2024, όταν ζητούσε και αυτός να γίνει ταυτοποίηση DNA, και το άλλο τον Απρίλιο του 2025, όταν ζήτησε εκταφή για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου του 27χρονου Δημήτρη. Από την πλευρά του, αίτημα εκταφής, το οποίο απορρίφθηκε και αυτό, είχε καταθέσει και ο Χρήστος Τιλκερίδης.

Και ενώ από την πλευρά της κυβέρνησης θα μπορούσε κανείς να πει ότι τα αιτήματα είναι λίγα σε σχέση με τα θύματα, αξίζει να σημειωθεί πως από τη στιγμή που η Εισαγγελία Λάρισσας απορρίπτει το αίτημα του ενός, αυτόματα απορρίπτεται για όλους. Μάλιστα η τρίτη αίτηση που κατέθεσε ο Π. Ασλανίδης απαντήθηκε με πρόστιμο καθώς κρίθηκε ότι καθυστερεί τη διαδικασία από τη στιγμή που υπήρχε ήδη σχετική απόρριψη.

Με τη σειρά της, χθες, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Αναστασία Παπαδοπούλου, σε συνέδριο της «Καθημερινής» για τη Δικαιοσύνη, δεν αναφέρθηκε στις αιτήσεις εκταφής που έχουν γίνει για την ταυτοποίηση αλλά μόνο για τις χημικές ουσίες, λέγοντας ότι έχουν απορριφθεί, αποκρύπτοντας όμως τα νέα στοιχεία που προστέθηκαν στη δικογραφία και έδιναν πάτημα στον ανακριτή να διατάξει την εκταφή ακόμα και για τοξικολογικές εξετάσεις:

«Η ανάκριση έχει κλείσει με νόμιμο τρόπο και βρίσκεται σε πρόεδρο εφετών. Σε αυτή την περίπτωση το αίτημα αφορά την εξέταση των οστών για ξυλόλιο και άλλες ουσίες. Τέτοια αιτήματα έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και έχουν απαντηθεί, άρα δεν μπορούμε να επανέλθουμε επ’ αυτών.

»Εφόσον τα προηγούμενα αιτήματα έχουν απαντηθεί, δεν μπορούμε να επανέλθουμε εφόσον προέρχεται από κάποιον άλλον». Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η ένταση στα λόγια της όταν μίλησε για «εκμετάλλευση του πόνου των συγγενών», για «κάποιους που δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη» η αναρώτησή της «Πού ζούμε, ζούμε σε δημοκρατία;»

Ενα από τα πιο σημαντικά σημεία της υπόθεσης είναι πως ο ανακριτής δεν ενέκρινε την εκταφή επικαλούμενος τις μελέτες που μιλούσαν για έλαια σιλικόνης και υποστήριζε πως δεν είχε έγγραφα, τα οποία ο ίδιος να αξιολογεί ως σοβαρά, που να αναφέρονται στην ύπαρξη υδρογονανθράκων.

Ωστόσο, όταν βγήκε το πόρισμα από το Γενικό Χημείο του Κράτους, που έκανε σαφή αναφορά στην ύπαρξη ξυλολίου, αντί να διατάξει από μόνος του την εκταφή -καθώς θεωρητικά ήρθη το κώλυμα το οποίο επικαλούνταν- έκλεισε τη δικογραφία, με αποτέλεσμα οι συγγενείς να μην μπορούν να καταθέσουν νέα αιτήματα εκταφής με τα καινούργια δεδομένα.

Οσον αφορά δε τις φωνές που, σε μια προσπάθεια να παραπλανήσουν, προτάσσουν το γεγονός πως οι συγγενείς μπορούν να πραγματοποιήσουν εκταφή από μόνοι τους ιδιωτικά, ή ότι έτσι κι αλλιώς σε τρία χρόνια γίνεται εκταφή, η απάντηση είναι απλή. Από μόνοι τους οι συγγενείς δεν μπορούν να κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους χωρίς εισαγγελική εντολή ή, ακόμα και αν καταφέρουν να τους κάνουν -και πάλι ιδιωτικά-, τα αποτελέσματα δεν θα γίνουν αποδεκτά έτσι ώστε να συμπεριληφθούν στη δικογραφία, η οποία παρεμπιπτόντως έχει ήδη κλείσει.

«Είμαι υποχρεωμένη να βγάλω την αλήθεια στο φως για να μη σας εμπαίζει κανείς και κυρίως για να μη λερώσει κανείς με ψέματα και παραπληροφόρηση τον ιερό αγώνα που δίνει ο Πάνος Ρούτσι, διακινδυνεύοντας τη ζωή του» δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, επανήλθε στο πλαίσιο του χθεσινού συνεδρίου επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά ό,τι και στην προχθεσινή του ανακοίνωση: «Το αίτημα δεν μπορεί να ικανοποιηθεί γιατί είναι ζήτημα της κυρίας ανάκρισης και έχει κριθεί στην προδικασία, η δικογραφία είναι σε τέτοιο δικονομικό στάδιο και κανείς δεν μπορεί να το κρίνει πλην της Προέδρου Εφετών», παρ' ότι ο ίδιος ως ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός μπορεί να παρέμβει.

Με παρέμβασή της η Μαρία Καρυστιανού μέσω Δελτίου Τύπου που εξέδωσε κάνει λόγο για εμπαιγμό που «έχει ξεπεράσει κάθε όριο» και για μπάζωμα της αλήθειας, ξεκαθαρίζει πως «ο Ανακριτής της Λάρισας, Σωτήρης Μπακαΐμης, αλλά και οι Δικαστές της Λάρισας αρνούνται από την αρχή και μέχρι τα τέλη Ιουλίου του 2025 την εκταφή που τους ζήτησαν οι συγγενείς και μάλιστα για τη διασταύρωση του DNA, αλλά και για τη διενέργεια βιοχημικών και ιστολογικών εξετάσεων για τον εντοπισμό χημικών».

Η ίδια, παραθέτοντας και τα δικαστικά έγγραφα των αιτήσεων και των απορρίψεών τους, σημειώνει πως «είμαι υποχρεωμένη να βγάλω την αλήθεια στο φως για να μη σας εμπαίζει κανείς και κυρίως για να μη λερώσει κανείς με ψέματα και παραπληροφόρηση τον ιερό αγώνα που δίνει ο Πάνος Ρούτσι, διακινδυνεύοντας τη ζωή του, για να γίνει η εκταφή των νεκρών, που τόσο επίμονα αρνείται το δικαστικό (και όχι μόνο) σύστημα, από κάτω μέχρι πάνω, πολύ ψηλά, και έτσι επιτέλους να βγει η αλήθεια στο φως».