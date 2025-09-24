Ξεκινά επιτέλους η δίκη του Predator με απόντες βασικούς εμπλεκόμενους

Ξεκινάει σήμερα ενώπιον του Β’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών η πολυαναμενόμενη δίκη για το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω του παράνομου λογισμικού Predator. Στο εδώλιο θα βρεθούν μεν ο Γιάννης Λαβράνος, πραγματικός δικαιούχος της εταιρείας Krikel, καθώς και οι Φέλιξ Μπίτζιος, Ταλ Ντίλιαν και Σάρα Χαμού, μέτοχοι της εταιρείας Intellexa η οποία κατασκευάζει και εμπορεύεται το Predator, ωστόσο κρίσιμα πρόσωπα απουσιάζουν από το κατηγορητήριο.

Υπενθυμίζεται πως μετά από 27 μήνες ερευνών για το Predatorgate, η Δικαιοσύνη κατέληξε τελικά να ασκήσει ποινικές διώξεις μόνο σε βαθμό πλημμελήματος περιορίζοντας την υπόθεση στην παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Η εξέλιξη αυτή είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις καθώς κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, η οποία διήρκεσε ενάμιση χρόνο, οι εισαγγελείς Πρωτοδικών είχαν εντοπίσει αποδείξεις για χρήση τόσο του μηχανισμού «νόμιμων» συνακροάσεων όσο και του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator από την ΕΥΠ με στόχους υπουργούς, ανώτατα στρατιωτικά στελέχη, δημοσιογράφους και επιχειρηματίες. Ωστόσο τα ευρήματα αυτά δεν συμπεριλήφθηκαν ποτέ στο τελικό πόρισμα.

Σύμφωνα με το ελλιπές πόρισμα του Αρείου Πάγου («Ο Ζήσης τίναξε το πόρισμα στον αέρα», «Εφ.Συν.», 2/8/2024), οι 4 μηνυόμενοι επιχειρηματίες, Φέλιξ Μπίτζιος, Σάρα Αλεξάνδρα Χαμού, Ταλ Ντίλιαν και Γιάννης Λαβράνος, «εγκατέστησαν σε δύο περιπτώσεις τηλεφωνικών αριθμών (της Αρτ. Σίφορντ και του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη) και επιχείρησαν να εγκαταστήσουν το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator σε άλλους 114 τηλεφωνικούς αριθμούς που ανήκουν σε διάφορα φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων οι Νίκος Ανδρουλάκης, Χρήστος Σπίρτζης κ.ά., με σκοπό οι ίδιοι ή άλλοι να πληροφορηθούν το περιεχόμενο τηλεφωνικής συνδιάλεξης μεταξύ αυτών και τρίτων».

Εκτός κάδρου

Υπενθυμίζεται πως τον Οκτώβριο του 2024 το Inside Story αποκάλυψε το πραγματικό πρόσωπο του κατόχου της προπληρωμένης κάρτας μέσω της οποίας πληρώθηκαν οι servers για να σταλούν τα κακόβουλα SMS με Predator στους Νίκο Ανδρουλάκη, Αντώνη Σαμαρά, Θανάση Κουκάκη κ.ά.

Αν και το εν λόγω πρόσωπο (Αιμίλιος Κοσμίδης), με το οποίο η «Εφ.Συν.» ασχολήθηκε σε αλλεπάλληλα ρεπορτάζ, συμπεριλαμβάνεται στο υλικό της δικογραφίας που συνέλεξαν οι εισαγγελείς Πρωτοδικών και μηνύθηκε από τους Νίκο Ανδρουλάκη και Θανάση Κουκάκη, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Αχιλλέας Ζήσης, δεν τον κάλεσε να απολογηθεί ως ύποπτο, αλλά ως μάρτυρα, και δεν τον συμπεριέλαβε στο κατηγορητήριο υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε πώς η κάρτα του ενεργοποιήθηκε και χρησιμοποιήθηκε από τρίτους!

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Κοσμίδης να μη δικάζεται ως ο άνθρωπος που πλήρωσε για την επιμόλυνση των κινητών πολιτικών και δημοσιογράφων. Ο Αχιλλέας Ζήσης μάλιστα οδήγησε μέχρι και τη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας να παρέμβει και να εκδώσει ανακοίνωση στην οποία ανέφερε πως μόνο ο Κοσμίδης μπορούσε να ενεργοποιήσει την κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για την παγίδευση πολιτικών, δημοσιογράφων και επιχειρηματιών με τo Predator, διαψεύδοντας τον εισαγγελέα.

Οι αποκαλυπτικές απαντήσεις της τράπεζας στα ερωτήματα της «Εφ.Συν.» («Σκάνδαλο υποκλοπών: η Εθνική Τράπεζα «αδειάζει» τους ανώτατους εισαγγελείς»,« Εφ.Συν.»1/3/2025), τα οποία δεν τέθηκαν από τον Αρειο Πάγο προς τους τραπεζικούς υπαλλήλους κατά την ανάκριση, δεν αφήνουν την παραμικρή αμφιβολία πως ο προβαλλόμενος λόγος της εσπευσμένης νέας αρχειοθέτησης των μηνύσεων Ανδρουλάκη και Κουκάκη (και του νέου κουκουλώματος της υπόθεσης) ήταν άκυρος.

Αντίστοιχα εκτός κάδρου έμειναν και ο έμπορος όπλων Σταύρος Κομνόπουλος και ο ανιψιός του Παναγιώτης Ταμβακίδης, οι οποίοι, σύμφωνα με τη δημοσιογραφική έρευνα, μεσολάβησαν μέσω των εταιρειών τους Rafnar και Kestrel προκειμένου να δημιουργηθεί η υποδομή του Predator στην Ελλάδα, διευκολύνοντας τόσο την εγκατάσταση της Intellexa στην περιοχή του Ελληνικού όσο και τη διαμονή των ισραηλινής καταγωγής στελεχών της, Ρότεμ Φάρκαζ και Μερόμ Χαρπάζ, στα νότια προάστια των Αθηνών.

Φυσικά εκτός κάδρου οποιασδήποτε ευθύνης, παρά τις δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, έμεινε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην γενικός γραμματέας της κυβέρνησης, ανιψιός του πρωθυπουργού και κουμπάρος του Γιάννη Λαβράνου.

Σημειώνεται, δε, πως κατά την 9μηνη ενασχόληση του τότε αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Αχιλλέα Ζήση, δεν κλήθηκε κανένα από τα θύματα των παρακολουθήσεων να καταθέσει, ούτε εξετάστηκαν τα κινητά τους τηλέφωνα που είχαν παγιδευτεί με το κακόβουλο λογισμικό.

Η αναβολή

Το πόρισμα του αντεισαγγελέα μάλιστα απέκλεισε την άσκηση κακουργηματικών διώξεων για σοβαρά αδικήματα, όπως κατασκοπία ή παραβίαση κρατικών μυστικών, περιορίζοντας την υπόθεση στις πλημμεληματικές πράξεις στελεχών των εταιρειών Krikel και Intellexa.

Σχεδόν έναν χρόνο πριν, υιοθετώντας πλήρως το πόρισμα του Αχ. Ζήση, η τότε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη, είχε δηλώσει ότι η ΕΥΠ «αναντίλεκτα» δεν είχε καμία εμπλοκή στο δίκτυο παρακολουθήσεων. Αυτό παρά το γεγονός ότι η ίδια η δικογραφία ανέφερε 27 κοινούς στόχους Predator και ΕΥΠ – κάτι που ο Αχ. Ζήσης χαρακτήρισε απλώς «σύμπτωση» υποβαθμίζοντας έτσι την υπόθεση και αφήνοντας εκτός κάδρου τις πιο κρίσιμες πτυχές της.

Ηδη η εκδίκαση έχει αναβληθεί μία φορά τον περασμένο Μάρτιο προκειμένου να μεταφραστούν κρίσιμα έγγραφα της δικογραφίας, αφού υπάρχουν κατηγορούμενοι που δεν μιλούν την ελληνική γλώσσα.