Καταγγέλλει το Αθηναϊκό Πρακτορείο ο Π. Δημητράς

«Στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του επικεφαλής του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του Ελσίνκι, Παναγιώτη Δημητρά, με την κατηγορία της απιστίας σε βαθμό κακουργήματος, προχώρησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών». Αυτή ήταν η είδηση που δημοσιεύτηκε τις προηγούμενες ημέρες στα ΜΜΕ.

Στην πραγματικότητα, ωστόσο, αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί θεσμικά, αφού δεν υπάρχει κάποια πράξη «άσκησης ποινικής δίωξης» για την οποία να έχει ενημερωθεί ο Π. Δημητράς. Αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι ότι το καλοκαίρι και συγκεκριμένα στις 12 Αυγούστου η υπόθεση που αφορά οικονομικό έλεγχο σε έναν τραπεζικό του λογαριασμό διαβιβάστηκε σε ανακριτή, χωρίς όμως ο ίδιος ο Π. Δημητράς να έχει κληθεί να απολογηθεί ή γενικά να του έχει αποδοθεί κατηγορία μέχρι στιγμής.

Η υπόθεση σχετίζεται με χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκούς και άλλους θεσμικούς φορείς, οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο ελέγχου της Αρχής για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος. Σύμφωνα με το πόρισμα που είχε συνταχθεί, εκφράστηκαν αμφιβολίες σχετικά με τον τρόπο αξιοποίησης των κονδυλίων, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει αποδειχθεί υπεξαίρεση ή προσωπικός πλουτισμός του Π. Δημητρά, ο οποίος είναι επί δεκαετίες γνωστός για την αφοσίωσή του στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα και διεθνώς.

Με μια εκτενή απάντηση ο ίδιος κατηγόρησε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων για ψευδή αναφορά με σκοπό τη σπίλωσή του σχετικά με το τηλεγράφημα που δημοσιεύτηκε και ανέφερε πως έχει δεσμευτεί η περιουσία τόσο η δική του όσο και της ΜΚΟ. «...Θα υποβληθούν μήνυση και αγωγή κατά του ΑΠΕ τόσο για παραβίαση του υπηρεσιακού απορρήτου όσο και για τη συκοφαντική επιμονή του πως υπάρχει «διαταγή δέσμευσης»», έγραψε αναφερόμενος στα περιουσιακά στοιχεία του ίδιου και των ΜΚΟ που ελέγχει. Την ίδια ώρα στην ανακοίνωσή του σημειώνει πως το Αθηναϊκό Πρακτορείο γνώριζε ότι ποτέ δεν δεσμεύθηκαν γενικά τα περιουσιακά αυτά στοιχεία και πως η δέσμευση ενός και μόνο λογαριασμού έχει αρθεί πριν από 10 μήνες.

Το θέμα δεν είναι καινούργιο, καθώς τον Μάιο του 2023 ο Παναγιώτης Δημητράς είχε προχωρήσει ξανά σε σχετική διάψευση («Εφ.Συν.» 31.5.2023, «Διαψεύδει τις χρηματοδοτήσεις, καταγγέλλει εκστρατεία σπίλωσης ο Π. Δημητράς»). Σημειώνεται πως η προκαταρκτική εξέταση είχε ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2023, ύστερα από παραπομπή πορίσματος της αρμόδιας Αρχής στην Εισαγγελία. Στο εν λόγω πόρισμα επισημαινόταν η ύπαρξη διοικητικών παρατυπιών, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι σήμερα σαφής τεκμηρίωση περί δόλιας διαχείρισης.

Ο Παναγιώτης Δημητράς, με σημαντική διεθνή αναγνώριση για το έργο του, τονίζει διαρκώς ότι οι κατηγορίες που του αποδίδονται στερούνται βάση και συνδέονται με στοχευμένη αμφισβήτηση της δράσης του.

«Συκοφαντικό παραλήρημα» Παναγιώτης Δημητράς, επικεφαλής του ελληνικού τμήματος του Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι Στις 16 Ιουνίου 2023 ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος κοινοποίησε στις εισαγγελικές αρχές… παλαιότερη εισαγγελική του εγκύκλιο στην οποία σημειώνεται ότι είναι μυστική η οποιαδήποτε ποινική έρευνα και κανείς δεν δικαιούται να λάβει γνώση της ποινικής δικογραφίας, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Είναι γι’ αυτό προφανές ότι οι δικαστικές αρχές που άφησαν να διαρρεύσουν στο ΑΠΕ τα περί δίωξής μου έχουν παρανομήσει και στερούνται πια την απαιτούμενη αμεροληψία στην εξέταση της υπόθεσης, αφού προφανώς το έκαναν για να με στιγματίσουν στα ΜΜΕ πριν καν ενημερωθώ. Οπως έχουν παρανομήσει και τα ΜΜΕ με τα σχετικά δημοσιεύματά τους. Το ίδιο είχε συμβεί και με την περιβόητη δέσμευση ενός και μόνο λογαριασμού μου τον Μάιο 2023, την οποία έμαθα πάλι από το ΑΠΕ και η οποία έχει ήδη αρθεί εδώ και δέκα μήνες. Δεν υπήρξε ποτέ «δέσμευση τόσο των περιουσιακών στοιχείων του κ. Δημητρά όσο και των ΜΚΟ που ελέγχει», ούτε τότε ούτε σήμερα: αυτό αποτελεί συκοφαντία και το ΑΠΕ το γνωρίζει. Οπως γνωρίζει και πως το ποσό τής δήθεν κακοδιαχείρισης αφορά την περίοδο 2010-2015 και, όπως προκύπτει από τις ετήσιες δηλώσεις στη ΔΟΥ, αντιστοιχεί στις αντίστοιχες δαπάνες για τα ίδια έτη, ενώ τα σχετικά ποσά δεν είχαν καμιά σχέση με ευρωπαϊκά προγράμματα. Το συκοφαντικό παραλήρημα των ΜΜΕ θα αντιμετωπιστεί θεσμικά.

Βασίλης Σωτηρόπουλος

«Δολοφονία χαρακτήρα»

Βασίλης Σωτηρόπουλος, δικηγόρος Π. Δημητρά

Αν και δεν είναι νομικός, ο Παναγιώτης Δημητράς έχει μια αξιοζήλευτη εμπειρία με σημαντικές επιτυχίες σε υποθέσεις του ΕΠΣΕ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εδώ και δεκαετίες. Αυτό έχει αναγνωριστεί ακόμη και με δήλωση προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Αυτή την περίοδο βιώνει μια απροκάλυπτη επίθεση δολοφονίας χαρακτήρα από το βαθύ κράτος, αν δείτε ποια είναι τα μέσα ενημέρωσης και τα τρολ που του επιτίθενται. Ενα έξυπνο κράτος, όμως, δεν θα δολοφονούσε μια τόσο σοβαρή εξειδίκευση, αλλά αντιθέτως θα επεδίωκε τη συμβουλή του Δημητρά για όλο τον κύκλο θεμάτων με τα οποία έχει καταπιαστεί. Εξάλλου, στο τέλος, είναι βέβαιο ότι θα κερδίσει.