Κάλεσμα αλληλεγγύης στα δικαστήρια για την υπόθεση των Αμπελοκήπων

Η «Επιτροπή Αλληλεγγύης στον αγωνιστή Νίκο Ρωμανό» καλεί τον κόσμο να δώσει το «παρών» στις 23, 24 και 25 Σεπτέμβρη στα δικαστήρια της Ευελπίδων (κτίριο 9, στις 8.30 το πρωί), καθώς εκείνες τις ημέρες «οι πολιτικοί/ες κρατούμενοι/ες της υπόθεσης των Αμπελοκήπων καλούνται στην ανακρίτρια για συμπληρωματική κατάθεση».

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «καλούμε όλους και όλες να παρεβρεθούν και τις 3 ημερομηνίες, να δείξουμε την αλληλεγγύη μας και τη στήριξή μας, να διεκδικήσουμε την απελευθέρωση των συντρόφων και συντροφισσών.

- 23 Σεπτέμβρη, η αναρχική συντρόφισσα Μαριάννα Μανουρά

- 24 Σεπτέμβρη, η αναρχική συντρόφισσα Δήμητρα Ζαραφέτα και ο σύντροφος Δημήτρης

- 25 Σεπτέμβρη, οι σύντροφοι Νίκος Ρωμανός και ο Α.Κ.

Η Επιτροπή κάνει μια σύντομη αναδρομή στα γεγονότα και στον Νίκο Ρωμανό, αναφέροντας τα εξής:

«Σχεδόν 1 χρόνο μετά την 31 Οκτώβρη του 2024, όπου ο αναρχικός σύντροφος, Κυριάκος Ξυμητήρης, έπεσε μαχόμενος στον αγώνα για την κοινωνική και ταξική απελευθέρωση, ο κατασταλτικός μηχανισμός συνεχίζει να κρατάει δέσμιους τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες , με υπερδιωγκομένο κατηγορητήριο με βάση τον 187 Α, ένα νόμο ειδικό που στόχο έχει την επιβολή καθεστώτος εξαίρεσης στους πολιτικούς κρατούμενους/ες. Οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι θα καλεστούν να βρεθούν μπροστά στην ανακρίτρια για συμπληρωματική κατάθεση, οι οποία έχει βάση και την αναβάθμιση της μιας κατηγορίας πλημμεληματικού τύπου σε κακουργηματικού.

»Δεν είναι πρώτη φορά που αγωνιστές και αγωνίστριες βρίσκονται αντιμέτωποι/ες με τις μεθοδεύσεις των διωκτικών μηχανισμών, με τη ρητορική και το σχέδιο γνωστό εξαρχής, διπλά στάνταρ στη δικαιοσύνη και επιβολή του συστήματος αδικίας. Για να κρύψουν τα εγκλήματά τους, βαφτίζουν τρομοκράτες όλους όσους αγωνίζονται για ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά πώς είναι ο ίδιος ο κρατικός μηχανισμός, η ίδια κυβερνητική πολιτική, που ευθύνεται για τα εγκλήματα στα Τέμπη και την Πύλο και την μη απόδοση δικαιοσύνης, για τα δεκάδες σκάνδαλα που βάση έχουν τη διαιώνηση της εξουσίας τους και για τη στήριξη στη σφαγή των Παλαιστινίων.

»Μέσα σε αυτό το κοινωνικό πλαίσιο που εξελίσσεται μία διαρκής και άγρια επίθεση εντάσσεται και η υπόθεση των Αμπελοκήπων και η δίωξη σε βάρος του αγωνιστή Νίκου Ρωμανού, με μοναδικό εύρημα την ανακάλυψη τμήματος του αποτυπώματος του σε μια σακούλα, στοιχείο εντελώς έωλο καθώς αφορά αποτύπωμα σε κινητό αντικείμενο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και όπως αναφέρει στο κείμενο του: "Εγώ από τη δικιά μου πλευρα, από το δικό μου μετερίζι πίσω από τα κάγκελα, δεν μπορώ να εκβιαστώ για τίποτα και για κανέναν, για τον πολύ απλό λόγο ότι μου χρωστάνε την ελευθερία μου και δεν τους χρωστώ απολύτως τίποτα."

»Ο Νίκος Ρωμανός, που στα 15 του χρόνια, 6 Δεκέμβρη του 2008, είδε τον συμμαθητή, φίλο και σύντροφό του, αναρχικό Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο να δολοφονείται από σφαίρες της αστυνομίας. Που το 2013 στα 20 του χρόνια βασανίστηκε άγρια από αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του με τις αρχές να στέλνουν τότε σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση μέσω της δημοσίευσης του παραμορφωμένου προσώπου του ίδιου και των συντρόφων του. Ο Νίκος Ρωμανός που το 2014, πραγματοποίησε απεργία πείνας για να σπάσει το καθεστώς εξαίρεσης για τους πολιτικούς κρατουμένους κατάφερε να νικήσει και να επιφέρει μεγάλους τριγμούς στην τότε κυβέρνηση της ΝΔ. Που αποφυλακίστηκε το 2019 και βρίσκοταν από τότε σε καθεστώς ομηρίας μέσω των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί.

»Το κύμα αλληλεγγύης που ξέσπασε μετά τη νέα σύλληψη του με εκατοντάδες ανθρώπων να παρευρίσκονται στη συγκέντρωση στα δικαστήρια, δεκάδες χιλιάδες στη συναυλία αλληλεγγύης, ανακοινώσεις σε πανελλαδική εμβέλεια από οργανώσεις, συλλογικότητες, συνδικαλιστικούς και φοιτητικούς φορείς, ανθρώπους της τέχνης και του λαού πρέπει να συνεχιστεί και να γιγαντωθεί ετσι ώστε να καταβαραθρωθεί το σαθρό κατηγορητήριο για όλους τους πολιτικούς κρατούμενους της υπόθεσης των Αμπελοκήπων».