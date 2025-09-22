Υπόθεση Βαλυράκη: Αρνούνται την εμπλοκή οι κατηγορούμενοι ψαράδες

Στην πλήρη άρνηση των κατηγοριών προχώρησαν τα δύο αδέρφια, επαγγελματίες ψαράδες, οι οποίοι κάθισαν σήμερα στο εδώλιο, καθώς κατηγορούνται ότι προκάλεσαν τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ.
Σημειώνεται πως η δίκη του πρώην υπουργού, που έχασε τη ζωή τον τον Ιανουάριο στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας διακόπηκε για τις 30 Σεπτεμβρίου.
Η οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής, με τη δικηγόρο Ζωή Κωνσταντοπούλου να υπογραμμίζει: «Ζητούμε την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και πιστεύουμε ότι αυτό θα επιτευχθεί μέσα από τη δικαστική διαδικασία».
Από την πλευρά τους, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή.
Ο πρώτος υπογράμμισε πως «είμαι ψαράς από παιδί, από τα οκτώ μου χρόνια βρίσκομαι στη θάλασσα. Αυτή είναι η δουλειά μου, δεν έχω πειράξει ποτέ κανέναν».
Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και ο αδελφός του, ο οποίος επανέλαβε πως από μικρό παιδί ασχολείται αποκλειστικά με την αλιεία. Και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία λέγοντας πως «είμαστε αθώοι, βρισκόμασταν σπίτι μας για φαγητό, έχουμε μάρτυρες».
