Θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο οδηγός της νταλίκας

Ελεύθεροι αφέθηκαν τρεις συγκατηγορούμενοί του. Είχε χάσει τη ζωή του ένας 29χρονος μοτοσικλετιστής.

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο 54χρονος οδηγός της νταλίκας που κατηγορείται για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο μοτοσικλετιστή, το πρωί της περασμένης Τετάρτης, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής.

Αντίθετα, οι τρεις συγκατηγορούμενοί του, που, σύμφωνα με την προανάκριση της Τροχαίας, καθοδηγούσαν τον οδηγό της νταλίκας στους ελιγμούς που έκανε για να εισέλθει στην κεντρική λεωφόρο η οποία βρίσκεται στην ανατολική Θεσσαλονίκη, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Για την υπόθεση ο εισαγγελέας είχε απαγγείλει κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία (κατά συναυτουργία), πράξεις που είχαν ως αποτέλεσμα να επέλθει θάνατος. Απολογούμενοι και οι τέσσερις κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις πράξεις, τονίζοντας ότι η νταλίκα κινήθηκε νομίμως και δεν παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη πριν εισέλθει στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής την οποία επιχείρησε να διασχίσει κάθετα.

«Κατά τη διέλευσή μου το φανάρι είχε πράσινη ένδειξη. Κατευθυνόμουν σε σημείο απέναντι για να ξεφορτώσω εμπόρευμα. Το δίκυκλο δεν το είδα πριν πέσει στην αριστερή πλευρά του φορτηγού», φέρεται να απολογήθηκε ο 54χρονος οδηγός, τονίζοντας πως μόλις είδε τον άτυχο 29χρονο πεσμένο στην άσφαλτο, κατέβηκε από το όχημά του για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

«Δεν ευθυνόμαστε για το δυστύχημα. Η νταλίκα ξεκίνησε την πορεία με πράσινο σηματοδότη» ανέφεραν, μεταξύ άλλων, οι τρεις συγκατηγορούμενοί του - δύο Έλληνες κι ένας Αλβανός (65, 53 και 34 ετών) - για τους οποίους αποφασίστηκε να αφεθούν ελεύθεροι, κατά περίπτωση, με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα.