Στη φυλακή ο 32χρονος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 32χρονος ο οποίος κατηγορείται για τις υποθέσεις των εμπρησμών στον Υμηττό.

Ο κατηγορούμενος έδωσε τη σύντομη απολογία του ενώπιον του ανακριτή παρουσία διερμηνέα, αλλά χωρίς να συνοδεύεται από δικηγόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται να αποδέχθηκε τους εμπρησμούς και είπε ότι το έκανε γιατί δεν είχε φάει, χωρίς να πει κάτι παραπάνω. Ενώ, όταν ερωτήθηκε για τον ISIS, φέρεται να είπε πως τον έχει ακουστά.