Εργασιακός μεσαίωνας με ευρωπαϊκούς πόρους

Eίναι απλώς μια εργατική διαφορά ή... επαληθεύει το ενδιαφέρον της Ευρωπαίας εισαγγελέα για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας; Στις 26 Σεπτεμβρίου πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης μια εργατική υπόθεση που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την Περιφέρεια και τον τρόπο με τον οποίο επιβλέπει τα δημόσια και ευρωπαϊκά προγράμματα καινοτομίας που αναθέτει σε ιδιωτικούς αναδόχους.

Ερευνητής - οικονομολόγος διεκδικεί 40.290,97 ευρώ από εργολαβική εταιρεία για αποζημίωση, υπερωρίες, δώρα, επιδόματα και ηθική βλάβη, υποστηρίζοντας ότι οι διαδοχικές «συμβάσεις συνεργασίας» που υπέγραψε στην πράξη συνιστούσαν σχέση εξαρτημένης εργασίας. Αξιοσημείωτο: ο «εργολάβος» φέρεται να συνδέεται φιλικά με στενό συνεργάτη του άλλοτε περιφερειάρχη και σήμερα επιτρόπου της Ε.Ε., Απόστολου Τζιτζικώστα, που έχει ήδη μπει στο μικροσκόπιο των ερευνών της κ. Κοβέσι.

Εν πάση περιπτώσει ο ενάγων, διδάκτωρ και πτυχιούχος οικονομολόγος που εγείρει τις απαιτήσεις υποστηρίζει ότι εργάστηκε για την εργολαβική εταιρεία (σ.σ. τα στοιχεία του βρίσκονται στη διάθεση της «Εφ.Συν.») από τον Μάρτιο του 2023 έως τις 11 Ιουνίου 2024, εκτελώντας καθήκοντα κρίσιμα για αρκετά ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το «OSLO – Μηχανισμός Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και τα «Φάροι Γνώσης και Καινοτομίας», «AccessCoVE», «CROWDFUNDMATCH» και «GO GREEN». Σύμφωνα με την αγωγή, παρά τον τίτλο «συνεργάτης» και την αμοιβή του μέσω τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, τελούσε υπό πλήρη νομική και οικονομική εξάρτηση, με συγκεκριμένες εντολές, προθεσμίες και τακτική επίβλεψη.

Υπερεργασία

Στην αγωγή, που επίκειται να συζητηθεί την άλλη Παρασκευή, περιγράφεται με λεπτομέρεια ο όγκος της εργασίας του: καθημερινά ωράρια που σε πολλά διαστήματα ξεπερνούσαν τις 8,5 έως και 12,5 ώρες, δεκάδες ώρες υπερεργασίας και υπερωριών που δεν πληρώθηκαν. Το αίτημά του μόνο για καταβολή των υπερωριών και υπερεργασίας ανέρχεται σε 22.702,54 ευρώ. Επιπλέον ζητά 9.081,55 ευρώ για μη καταβληθέντα δώρα Χριστουγέννων - Πάσχα και επιδόματα άδειας, 4.506,88 ευρώ για αποζημίωση απόλυσης χωρίς προειδοποίηση και 4.000 ευρώ για ηθική βλάβη λόγω προσβολής της επαγγελματικής του αξιοπρέπειας. Το συνολικό ποσό που διεκδικεί ανέρχεται ακριβώς στα 40.290,97 ευρώ.

Με την αγωγή υποστηρίζει ότι οι διαδοχικές συμβάσεις εργασίας στην πραγματικότητα κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της εργολαβικής εταιρείας, γεγονός που επιβεβαιώνει την ύπαρξη σχέσης εξαρτημένης εργασίας. Ο ενάγων επισημαίνει ότι ειδικά για το πρόγραμμα OSLO υπήρχε όρος πλήρους απασχόλησης, γεγονός που ενισχύει τον ισχυρισμό του ότι οι αναθέσεις από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας απαιτούσαν ουσιαστική και συνεχή εργασία.

Αν και η αγωγή δεν στρέφεται κατά της Περιφέρειας, η υπόθεση εγείρει μια σειρά ερωτήματα για τον έλεγχο που ασκούν οι δημόσιες αρχές στους αναδόχους. Η συμμετοχή του ενάγοντα σε έργα υπό την αιγίδα ή με χρηματοδότηση της Περιφέρειας αναδεικνύει εύλογα ανησυχίες για το κατά πόσο η Περιφέρεια διασφαλίζει τουλάχιστον την τήρηση των εργατικών δικαιωμάτων από τους ιδιωτικούς αναδόχους - εργολάβους. Ειδικοί στο εργατικό δίκαιο σημειώνουν ότι η περίπτωση αυτή φωτίζει μια διαχρονική πρόκληση: η ανάθεση έργων μέσω εξωτερικών συνεργατών και συμβάσεων έργου μπορεί στην πράξη να μετατρέπει την απασχόληση σε εξαρτημένη εργασία χωρίς τα αντίστοιχα δικαιώματα και προστασία που προβλέπει η εργατική νομοθεσία!

Στην αγωγή επισημαίνεται ακόμη η ανάγκη για ενιαία αντιμετώπιση των συμβάσεων του ενάγοντα, δεδομένου ότι καλύπτουν συνεχή χρονική περίοδο με ανανεώσεις που, όπως υποστηρίζει, λειτουργούν ως ένα ενιαίο καθεστώς εξαρτημένης εργασίας. Οι δικηγόροι του εξειδικευμένου επιστήμονα υπογραμμίζουν ότι η αναγνώριση της σχέσης εξαρτημένης εργασίας θα μπορούσε να λειτουργήσει ως προειδοποίηση προς τους δημόσιους φορείς για αυστηρότερους ελέγχους και μεγαλύτερη διαφάνεια στις διαδικασίες ανάθεσης και υλοποίησης έργων.

Αν μη τι άλλο η υπόθεση αναδεικνύει επίσης ευρύτερα ζητήματα για τη διαχείριση ευρωπαϊκών και δημόσιων πόρων. Καθώς η εργολάβος εταιρεία συμμετείχε σε προγράμματα με κρατική ή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, η τυχόν δικαστική αναγνώριση της σχέσης εξαρτημένης εργασίας θα μπορούσε να επηρεάσει την εφαρμογή κανόνων εργασίας σε ανάλογα προγράμματα και σε άλλους αναδόχους.

Η συνεδρίαση της 26ης Σεπτεμβρίου του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης αναμένεται να δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα, όπως αν η σχέση εργασίας πρέπει να αναγνωριστεί ως εξαρτημένη, αν τα δεδουλευμένα υπερωριών και τα επιδόματα θα καταβληθούν και, το σημαντικότερο, κατά πόσο οι δημόσιες αρχές φροντίζουν για την τήρηση των εργασιακών δικαιωμάτων σε έργα που υλοποιούνται με δημόσιους και ευρωπαϊκούς πόρους.

Συμφέροντα

Η υπόθεση λειτουργεί προφανώς και ως καθρέφτης για το πώς οι δημόσιοι φορείς και οι ιδιωτικοί ανάδοχοι συνδέονται με την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων σε έναν στρατηγικό τομέα, αυτόν της καινοτομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης. Ακόμη περισσότερο όταν πρόκειται για ευρωπαϊκά κονδύλια που προορίζονται για να εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς και όχι απλώς να διανέμονται σε ημέτερους...

Ανεξαρτήτως της έκβασης, η υπόθεση του ερευνητή - οικονομολόγου έναντι της εργολαβικής εταιρείας υπογραμμίζει την ανάγκη για αυστηρότερη εποπτεία, διαφάνεια και προστασία των εργαζομένων σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους και ανατίθενται σε ιδιωτικούς φορείς, θέτοντας στο επίκεντρο τη σχέση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην υλοποίηση έργων καινοτομίας στην Κεντρική Μακεδονία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πληροφορία ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση επίκειται η κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς στην Εισαγγελία, καθώς υπάρχουν αρκετές «σκιές» πέρα από την εργατική διαφορά που καλείται να επιλύσει το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.