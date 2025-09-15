Δικηγόροι μαρτύρων Novartis: Δόθηκε μήνυμα σιωπής απέναντι στη διαφθορά

Συνέχεια με κάθε διαθέσιμο ένδικο βοήθημα εντός και εκτός συνόρων προανήγγειλαν, οι συνήγοροι των δύο μαρτύρων οι οποίοι καταδικάστκαν σε α' βαθμό.

Διαμαρτυρία ότι η καταδικαστική για τους εντολείς τους απόφαση για την υπόθεση της Novartis, αφενός δεν περιελάμβανε καν σκεπτικό και προσπέρασε κρίσιμα στοιχεία της δικογραφίας, αφετέρου στέλνει μήνυμα σε κάθε πολίτη που έρχονται υπόψη του πράξεις διαφθοράς να μην τις καταγγέλλει για να μη βρεθεί κατηγορούμενος, εξέφρασαν τη Δευτέρα με δηλώσεις τους οι συνήγοροι υπεράσπισης των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της υπόθεσης Novartis με τα προσωνύμια « Σαράφης » και « Κελέση » . Αναλυτικά οι δηλώσεις τους.

Ιπποκράτης Μυλωνάς:

«Ολοκληρώθηκε σήμερα [15-9-2025] η δίκη της Νοβάρτις σε πρώτο βαθμό ενώπιον του Θ΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Κατά την πεντάμηνη ακροαματική διαδικασία αναγνώσθηκαν και τα Πληροφοριακά Σημειώματα του FBI που αναφέρουν χρηματισμό πολιτικών προσώπων.

Επίσης αποδείχθηκε ότι ο εντολέας μου κ. Δεστεμπασίδης ορθά χαρακτηρίστηκε ως μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος στην Ελλάδα, ενώ δεν προέκυψε κανένα συγκεκριμένο αποδεικτικό στοιχείο για την ενοχή του.

Το Θ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο είχε αντίθετη άποψη και έκρινε όλως εσφαλμένα ότι οι καταθέσεις που έδωσε στην Ελλάδα, μετά από κλήση των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, ήταν ψευδείς.

Επίσης το Δικαστήριο ορθά έκρινε ότι σε έξι περιπτώσεις ο κ. Δεστεμπασίδης δεν τέλεσε ψευδή καταμήνυση και τον αθώωσε, ενώ σε τρεις άλλες περιπτώσεις φερόμενης ψευδούς καταμήνυσης το Δικαστήριο δεν τόλμησε να υιοθετήσει την ορθή εισαγγελική πρόταση και τον έκρινε ένοχο.

Επειδή σήμερα το Δικαστήριο υπέπεσε στο πολύ σοβαρό σφάλμα να μην απαγγείλει ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΛΕΞΗ από το σκεπτικό της απόφασης, παραβιάζοντας το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, περιμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την καθαρογραφή της απόφασης για να μελετήσω τις σχετικές νομικές σκέψεις και να αξιολογήσω την πειστικότητά τους.

Ο σχολιασμός μιας ποινικής απόφασης προϋποθέτει γνώση του κειμένου αυτής, δεδομένο που σήμερα παρανόμως ελλείπει.

Ήδη σήμερα ο κ. Δεστεμπασίδης άσκησε έφεση.

Ελπίζω ότι το δευτεροβάθμιο τριμελές Δικαστήριο θα πράξει αυτό που, παρά το νόμο, ΔΕΝ έπραξε το Θ΄ Μονομελές, δηλαδή να μελετήσει και να αξιολογήσει τα λεπτομερή νομικά επιχειρήματα που ανέλυσα στη διήμερη αγόρευσή μου, τα οποία απλά αγνοήθηκαν.

Η επιβολή μιας μικρής, σχεδόν συμβολικής ποινής με αναστολή συνιστά κατά την άποψή μου μία ισχυρή ένδειξη της σαθρότητας της κατηγορίας, η οποία θα καταπέσει στο Εφετείο.

Θα τελειώσω με μία ευχή: μακάρι στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο να νική-σουν τα νομικά επιχειρήματα και να μην κυριαρχήσει η πολιτική σκοπιμότητα εις βάρος της επιβολής του Δικαίου.

Ο εντολέας μου κ. Δεστεμπασίδης, που ήταν παρών σε όλες τις συνεδριάσεις του Θ΄ Μονομελούς, θα ξαναπεί στην κατ’ έφεση δίκη την αλήθεια για το σκάνδαλο Νοβάρτις, δίνοντας πάλι την ευγενική μάχη του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος ασκεί το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και προστατεύεται κατ’ άρθρο 10 της ΕΣΔΑ, με σκοπό την πλήρη αθώωσή του».

Γιάννης Απατσίδης:

«Πρόκειται για μια απόφαση σε πρώτο βαθμό, εν μέρει καταδικαστική κι εν μέρει αθωωτική, το καταδικαστικό αποτέλεσμα της οποίας είχαν προδιαγράψει κυβερνητικά στελέχη, ακόμη και την προτεραία της έκδοσής της, παραβιάζοντας το τεκμήριο αθωότητας. Ως Δικηγόρος είμαι ικανοποιημένος που αυτό που επιδίωκε το πολιτικό σύστημα, δηλαδή τον εγκλεισμό στη φυλακή ή τον βασανισμό μαρτύρων και Εισαγγελέων, δεν επετεύχθη. Ως Πολίτης όμως είμαι βαθιά απογοητευμένος που το μήνυμα που κάποιοι επεδίωκαν να εκπέμψει δόθηκε έστω και κουτσουρεμένο: Μην τολμήσει κανείς μάρτυρας που γνωρίζει να ανακοινώσει πιθανές πράξεις διαφθοράς. Αφενός ευελπιστούμε στον δεύτερο βαθμό, αφετέρου θα πράξουμε από κοινού με τον συνάδελφο κύριο Ιπποκράτη Μυλωνά καθετί επιβαλλόμενο σε κάθε ευρωπαϊκή και υπερεθνική Αρχή. Ίσως το ίδιο Μονομελές υπό άλλες συνθήκες και λιγότερες πιέσεις και υπόγειες απειλές, να απείχε από την επιβεβαίωση μίας αδυσώπητης Πολιτικής Δίωξης».