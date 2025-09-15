Πανηγυρισμοί και προειδοποιήσεις μετά την απόφαση Novartis

Σαφείς προειδοποιήσεις για συνέχεια στην άσκηση των νομικών τους δικαιωμάτων, αιχμές ή και ευθείες ναφορές στους πολιτικούς τους αντιπάλους, αλλά και πανηγυριισμούς, περιελάμβανε το κλίμα στο στρατόπεδο των αρχικά καταγγελλόμενων στην υπόθεση Novartis, μετά την έκδοση, τη Δευτέρα, της δικαστικής απόφασης η οποία έκρινε ως ενόχους τους προστατευόμενους μάρτυρες « Σαράφη » και «Κ ελέση » .

«Η υπόθεση Novartis επιβάλλει όχι απλά να εφαρμοστεί ο νόμος, αλλά να απονεμηθεί Δικαιοσύνη», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, σχολιάζοντας την καταδικαστική απόφαση. Ο κ. Σαμαράς υπογράμμισε ότι η Δικαιοσύνη οφείλει όχι μόνο να τιμωρήσει τους φυσικούς αυτουργούς, αλλά και να αποκαλύψει τους ηθικούς αυτουργούς που, όπως είπε, «σκεύασαν και ενορχήστρωσαν τη σκευωρία της Novartis». Κατέληξε, σημειώνοντας ότι η αποκάλυψη των υπευθύνων είναι απαραίτητη «για τη Δημοκρατία και την Αλήθεια».

«Η καταδίκη των κουκουλοφόρων μαρτύρων (επισήμως πλέον ψευδομαρτύρων) της σκευωρίας Novartis είναι ένα βήμα που έγινε δυστυχώς με μεγάλη καθυστέρηση», σχολίασε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος. «Το θεσμικά ελλειμματικό και δυσάρεστο είναι ότι οι ενορχηστρωτές και τα πρώτα βιολιά της σκευωρίας έχουν διαφύγει του δικαστικού ελέγχου», προσέθεσε ο κ. Βενιζέλος στην πρώτη αντίδρασή του για την καταδίκη.

Ευθεία αναφορά Άδωνι σε υπαιτιότητα Τσίπρα

Για «ημέρα δικαίωσης» έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, αναφερόμενος στην απόφαση , ενώ εξαπέλυσε πυρά και στον ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά στον Αλέξη Τσίπρα. «Ημέρα Δικαίωσης η σημερινή για όλους εμάς που η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας προσπάθησαν με ψέματα να μας καταστρέψουν, για να κερδίσουν τις εκλογές», αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης και σημειώνει: «Ένοχοι, ψεύτες και συκοφάντες οι άνθρωποι που τότε τους παρουσίαζαν ως ‘’ήρωες’’. Θα μας ζητήσει άραγε κανένας τους συγγνώμη; Πολύ αμφιβάλλω. Η Ελληνική Δικαιοσύνη μίλησε, ως προς το ποινικό σκέλος, καταθέτω άμεσα και Αγωγή για αποζημίωση και στους δύο. Το ψέμα και η συκοφαντία πρέπει να έχουν συνέπειες για να μην βρουν ποτέ ξανά μιμητές», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης. Νωρίτερα, ο συνήγορος του υπουργού Υγείας, Μιχάλης Δημητρακόπουλος έκανε λόγο για «ηθική και πολιτική δικαίωση για τον Άδωνι Γεωργιάδη. Οι επιστρατευθέντες μάρτυρες καταδικάστηκαν ότι ψευδώς καταμήνυσαν και ψευδώς κατέθεσαν σε βάρος του. Η απόφαση θωρακίζει τη Δημοκρατία απέναντι σε αυτούς, που στο μέλλον θα επιχειρήσουν να ποινικοποιήσουν την πολιτική ζωή της χώρας, χρησιμοποιώντας ψευδομάρτυρες» τόνισε. «Αυτοί που παρείχαν ποινική ασυλία στους ψευδομάρτυρες για να πλήξουν άφοβα τον πολυκομματισμό, σήμερα θα πρέπει να αναλογισθούν τι έπραξαν», κατέληξε ο κ. Δημητρακόπουλος.

«Οι σκευωρίες κατέρρευσαν, οι ψευδομάρτυρες ξεγυμνώθηκαν, η αδικία ηττήθηκε. Το δίκαιο αποδόθηκε», έγραψε σε ανάρτησή του στο X o Ανδρέας Λοβέρδος, με αφορμή τις αποφάσεις για τη δίκη στην υπόθεση της Novartis. Υπενθυμίζεται πως το δικαστήριο κήρυξε ενόχους και καταδίκασε τους προστατευόμενους μάρτυρες Δεσταμπασίδη και Μαραγγέλη που με τις ψευδείς κατά τη δικαστήριο καταθέσεις τους είχαν κατηγορήσει 10 πολιτικά πρόσωπα για δωροδοκία από τη Novartis. Αναλυτικά η ανάρτηση του Ανδρέα Λοβέρδου: «Ένοχοι!!! Ένοχοι οι κουκουλοφόροι ψευδομάρτυρες Δεστεμπασίδης και Μαραγγέλη. Επτά χρόνια άντεξα με υπομονή και πίστη, χωρίς να καταφύγω σε κανένα βουλευτικό προνόμιο, με εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη που βλέπει ακόμα και μέσα στα σκοτάδια. Από την πρώτη στιγμή έλεγα: η αλήθεια και το δίκαιο είναι οι αήττητοι αντίπαλοι της αδικίας και της συκοφαντίας. Σήμερα, το είδαν όλοι: οι σκευωρίες κατέρρευσαν, οι ψευδομάρτυρες ξεγυμνώθηκαν, η αδικία ηττήθηκε. Το δίκαιο αποδόθηκε».

Πολάκης: Σάπια δικαιοσύνη, ξεπλένει το μεγαλύτερο σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης, δεν τελειώσαμε

Ο Παύλος Πολάκης σχολιάζοντας την απόφαση είπε: « Νιώθω την ανάγκη να κάνω την εξής δήλωση, μετά από την απόφαση του δικαστηρίου που καταδικάζει για ψευδή κατά μήνυση και ψευδή κατάθεση τους δύο προστατευόμενους μάρτυρες του σκανδάλου Νοβάρτις. Θέλω να πω το εξής:

Με τις καταθέσεις αυτών των δυο μαρτύρων η αμερικανική Δικαιοσύνη οδήγησε τη Νοβάρτις να πληρώσει 350 εκατομμύρια δολάρια για διαφθορά, που συνέβη στην Ελλάδα μέσα από την κατευθυνόμενη υπερτιμολόγηση των φαρμάκων της, τιμολόγηση που πέρασε και οδήγησε σε τεράστια υπερκέρδη, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες. Αυτούς τους δυο μάρτυρες, η σάπια ελληνική Δικαιοσύνη με εντολές του Μητσοτακικού παρακράτους του Σαμαρά και του Άδωνη Γεωργιάδη, τους οδηγεί σήμερα στο δικαστήριο και στην καταδίκη, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να προσπαθήσει να ξεπλύνει, πραγματικά, ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της Μεταπολίτευσης, που είναι το σκάνδαλο της Νοβάρτις.

Εγώ θα πω ότι δεν τελειώσαμε. Υπάρχει ανοιχτή δικαστική διένεξή μου με τον Άδωνη Γεωργιάδη στις 30 του Οκτώβρη κι εκεί θα τα πούμε από κοντά και ξανά. Γιατί αυτό το σκάνδαλο δεν θα ξεχαστεί. Και αυτοί οι δυο άνθρωποι, που έβαλαν σε κίνδυνο την προσωπική τους ζωή για να καταθέσουν τις συναλλαγές και τις μίζες, που έδινε ο Φρουζής στον Αντώνη Σαμαρά στο Γεωργιαδη κλπ,δεξιά - αριστερά, θα βρουν τελικά την δικαίωσή τους » .

Όπως είναι γνωστό, συνολική ποινή 25 μηνών φυλάκισης στον «Μάξιμο Σαράφη» και 33 μήνες στην «Αικατερίνη Κελέση» επέβαλε το Μονομελές πλημμελειοδικείο, ορίζοντας τριετή αναστολή στην έφεση των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων. Ειδικότερα, ο «Μάξιμος Σαράφης» κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη ενώ για τα υπόλοιπα πρόσωπα η πρόεδρος διατήρησε αμφιβολίες. Αντιστοίχως, η «Αικατερίνη Κελέση» κρίθηκε ένοχη για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης καταδικάστηκε για όσα είχε κατάθεση σε βάρος του Αδωνι Γεωργιάδη, Ιωάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβέρδου, Μαρίου Σαλμα και Αντώνη Σαμαρά.