Πυρ και μανία η Καρυστιανού για την εισαγγελική πρόταση - εξπρές

Την αγανάκτηση της Μαρίας Καρυστιανού προκάλεσε η εισαγγελική πρόταση - εξπρές που στάλθηκε σήμερα στην πρόεδρο εφετών Λάρισας, εξαπολύοντας σφοδρά πυρά κατά παντός υπευθύνου για τον τρόπο που διεξάγεται η ανακριτική διαδικασία.
Σημειώνεται πως ο εισαγγελέας εφετών Λάρισας μελέτησε την ογκωδέστατη δικογραφία 60.000 σελίδων για τα Τέμπη και συνέταξε πρόταση 996 σελίδων μέσα σε μόλις... επτά ημέρες (!) Τα έγγραφα τα παρέλαβε στις 8 Σεπτεμβρίου, μετά το άρον άρον κλείσιμο της διαδικασίας και σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, απέστειλε κιόλας την δική του πρόταση στην πρόεδρο εφετών Λάρισας.
Η Μαρία Καρυστιανού στην ανάρτησή της καλεί την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καθώς και την ολομέλεια Δικηγόρων «να σταθούν δίπλα στο δίκαιο, το σωστό», ζητώντας τους παράλληλα την έμπρακτη στηριξή τους.
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα και ο Παύλος Ασλανίδης κατήγγειλε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την πρόταση-πρόκληση του προϊσταμένου της εισαγγελίας εφετών για την ογκωδέστατη δικογραφία των Τεμπών.
Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού
Μετά τη σημερινή εξέλιξη, ένα είναι βέβαιο!
Ότι δεν κρατάνε πλέον ούτε τα προσχήματα….
Πριν κάποιους μήνες στις 17.03.2025 καταθέσαμε τρεις συγγενείς στην κα. Αποστολάκη, η οποία ως Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας είχε την εποπτεία όλης της ανάκρισης στη Λάρισα και της οποίας ο γιός βρέθηκε νεκρός τον Φεβρουάριο του 2025, ΑΙΤΗΜΑ για να ασκήσει τις εξουσίες της ως Επόπτρια στην Ανάκριση της δικογραφίας των Τεμπών.
18.03.2025, δηλαδή την άλλη ημέρα, η τότε Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κα. Αδειλίνη της αφαίρεσε την εποπτεία της ανάκρισης ειδικά και μόνο για τη δικογραφία των Τεμπών!
Της αφαίρεσε την εποπτεία στοχευμένης δικογραφίας και την ανέθεσε στον Αντεισαγγελέα Εφετών, κ. Τσόγκα.
Στον Αντεισαγγελέα Εφετών ο οποίος μέσα σε επτά μέρες, συμπεριλαμβανομένου και του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε, μελέτησε τη δικογραφία των 60.000 σελίδων που του έστειλε ο Ανακριτής των Τεμπών, στις 08.09.2025 και έγραψε εισαγγελική πρόταση 1.000 σελίδων!
Μέσα σε 7 μέρες!
Ο εισαγγελέας κ. Τσόγκας, που πληροφορίες τον θέλουν κολλητό φίλο του κ. Β. Φλωρίδη αδελφού του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος έγραψε άρθρο την Κυριακή, στην Καθημερινή ζητώντας την αυτεπάγγελτη άσκηση διώξεων κατά συγγενών που ασκούν κριτική ή μηνύουν τους δικαστές και εισαγγελείς, πήρε στα χέρια του την υπόθεση, αν και χαμηλότερης βαθμίδας, μετά την απομάκρυνση της κα. Αποστολάκη, προφανώς επειδή έχει χαρίσματα που ξεπερνούν τις ανθρώπινες ικανότητες!!
Ο κ. Τσόγκας λοιπόν δικαίωσε την επιλογή Αδειλίνη.
Ταχύτατος, πιότερο και από τον άνεμο, έστειλε σήμερα πρωί πρωί ώρα 08.00 την εισαγγελική πρόταση ΠΡΙΝ καταθέσουν το Υπόμνημα Διαμαρτυρίας οι δικηγόροι για την εσπευσμένη άρον άρον περάτωση της ανάκρισης, στις 29.08, την ίδια δηλαδή ημέρα που το Γενικό Χημείο του Κράτους έστειλε το Πόρισμα για ύπαρξη ξυλολίου και υδρογοναθράκων!
Στην χώρα όπου το μαύρο γίνεται άσπρο, ελπίζουμε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καθώς και η ολομέλεια Δικηγόρων να σταθούν δίπλα στο δίκαιο, το σωστό. Δίπλα στον πολίτη, όπως έχουν ορκιστεί να κάνουν!
Ζητάμε, με σεβασμό την έμπρακτη στήριξη σας!
