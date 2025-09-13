Ρόδος: Την ίδια μέρα που καταγγέλθηκε ένας βιασμός, αφέθηκε ελεύθερος ο κατηγορούμενος για έναν άλλο

Πολλές είναι οι καταγγελίες για εγκλήματα κατά γυναικών με έμφυλη βάση, στη πρωτεύουσα της Δωδεκανήσου.

Ελεύθερος υπό τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αφέθηκε το Σάββατο με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απολογίας του,ένας 63χρονος στη Ρόδο που κατηγορείται για το βιασμό της συντρόφου του, μετά από καταγγελία που έκανε η ίδια στις 10 Σεπτεμβρίου.

Ο κατηγορούμενος, αρνούμενος τις κατηγορίες, ισχυρίστηκε πως η καταγγελία έγινε για λόγους αντεκδίκησης, αφού εκείνος ζήτησε από την καταγέλλουσα να χωρίσουν. Υποστήριξε πως η γυναίκα ήρθε στη Ρόδο με σκοπό να συζήσει μαζί του, πως οι σχέσεις τους οδηγήθηκαν σε ρήξη και πως η καταγγέλλουσα προχώρησε σε ψευδή καταγγελία κόντρα στην απόφασή του να διακόψουν τη σχέση τους.

Η γυναίκα τα ξημερώματα της Τετάρτης 10.09 η γυναίκα βγήκε από το σπίτι και να καλέσει την αστυνομία με τη βοήθεια διερχόμενου πολίτη. Αστυνομικοί του Τμήματος Ιαλυσού εντόπισαν και συνέλαβαν τον 63χρονο και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Η υπόθεση θα εξεταστεί περαιτέρω από τη δικαιοσύνη.

Καταγγελία για άλλον ένα βιασμό

Την ίδια μέρα, το βιασμό της από 26χρονο κάτοκο του νησιού κατήγγειλε στις διωκτικές αρχές 19χρονη τουρίστρια πολίτις Βρετανίας. Σστελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου έχουν ταυτοποιήσει τον άνδρα και αναζητείται για να συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα ξημερώματα Πέμπτης προς Παρασκευή εμφανίστηκε στους αστυνομικούς η 19χρονη και κατήγγειλε ότι νωρίτερα είχε γνωριστεί με έναν άνδρα στο μπαρ του ξενοδοχείου όπου διαμένει και ότι, όταν εκείνη επιχείρησε να μεταβεί στον αύλειο χώρο του καταλύματος, ο άνδρας την σταμάτησε και την κατανάγκασε να προχωρήσε σε συνουσία παρά την αντίθετη βούλησή της.