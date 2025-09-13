Οι πολύκροτες υποθέσεις του δικαστικού έτους 2025-2026

Στα μέσα Σεπτεμβρίου ξεκινάει επίσημα το νέο δικαστικό έτος, γεμάτο υποθέσεις που έχουν σημαντικό ποινικό ενδιαφέρον και κοινωνική ή πολιτική σημασία, από το έγκλημα των Τεμπών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι την ολοκλήρωση του Εφετείου της Χρυσής Αυγής και την υπόθεση των Αμπελοκήπων.

Τα ελληνικά δικαστήρια καλούνται να εξετάσουν και πάλι το ελληνικό #meetoo, με τον ηθοποιό Λάμπρο Φιλίππου να κάθεται για πρώτη φορά στο εδώλιο του κατηγορουμένου και τον Δημήτρη Λιγνάδη να έρχεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη σε δεύτερο βαθμό. Ενώπιον ακροατηρίου θα βρεθούν και οι κατηγορούμενοι για την ανθρωποκτονία του Σήφη Βαλυράκη. Υποθέσεις που απασχόλησαν την κοινή γνώμη, όπως ο ψευτογιατρός Dr Kontos και τα σεξουαλικά εγκλήματα του πατέρα Αντώνιου της «Κιβωτού του Κόσμου», θα αναβιώσουν στις δικαστικές αίθουσες.

ΤΕΜΠΗ

Στις αρχές της άνοιξης αναμένεται να ξεκινήσει η πολύκροτη και κύρια δίκη για το έγκλημα των Τεμπών με 36 κατηγορούμενους, ενώ την ίδια ώρα αναμένεται η δικαστική διαδικασία που θα κρίνει αν οι Χρ. Τριαντόπουλος και Κώστας Αχ. Καραμανλής θα παραπεμφθούν σε Ειδικά Δικαστήρια.

Αναφορικά με τον Χρ. Τριαντόπουλο, η ανάκριση έχει ξεκινήσει, με τους συγγενείς των θυμάτων που έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας να περνούν την πόρτα του ανακριτή και να καταθέτουν, ενώ σχετικά με τον Κώστα Αχ. Καραμανλή το δικαστικό συμβούλιο συγκροτήθηκε μόλις χθες.

Η πρώτη δίκη που θα φτάσει στο ακροατήριο για την πολυσχιδή υπόθεση των Τεμπών αφορά τρία πλημμελήματα με φόντο «εξαφανισμένα» βίντεο, κρίσιμα για την εξέλιξη της διερεύνησης και τις ευθύνες της ηγεσίας του ΟΣΕ. Στις 7 Οκτωβρίου 2025, ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, Σπύρος Πατέρας, και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, Παναγιώτης Τερεζάκης, όπως και ένα στέλεχος της Interstar Security, της εταιρείας που έχει την ευθύνη της βιντεοεπιτήρησης του σιδηροδρόμου, αναμένεται να δικαστούν από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας για τη μη προσκόμιση των σωστών βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας από τον Εμπορευματικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023.

Η δεύτερη προσδιορισμένη δίκη θα ξεκινήσει στις 7 Νοεμβρίου του ίδιου έτους και αφορά την παράβαση καθήκοντος των δύο ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) που διενήργησαν τον έλεγχο για την αμαρτωλή σύμβαση 717 της ΕΡΓΟΣΕ. Υπόθεση την οποία η Δικαιοσύνη συσχετίζει με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, αποδίδοντας «αιτιώδη συνάφεια» ανάμεσα στη μη υλοποίηση της σύμβασης για τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου και στη μοιραία σύγκρουση των δύο τρένων.

Το κατηγορητήριο που συνέταξε η εισαγγελέας Αγγελική Τριανταφύλλου εις βάρος των δύο ελεγκτών είναι ιδιαίτερα βαρύ, καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ τους κατηγορεί ότι ενήργησαν με τρόπο «ώστε να ωφελήσουν παράνομα τους υπαιτίους, όφελος που συνίστατο στο να μην καταλογισθούν σε αυτούς ποινικές ευθύνες».

ΟΠΕΚΕΠΕ

Μπαράζ δικών σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις επιφυλάσσει το νέο δικαστικό έτος, με την πρώτη δίκη να ξεκινάει 16 Οκτωβρίου και να ακολουθούν τουλάχιστον άλλες έξι μέχρι τον Ιανουάριο. Σημειώνεται πως η πρώτη μεγάλη δίκη του σκανδάλου ολοκληρώθηκε μέσα στο καλοκαίρι με καταδικαστική απόφαση από το Μονομελές Εφετείο για επτά κατηγορουμένους που αντιμετώπιζαν την κατηγορία της πλημμεληματικής απάτης στην υπόθεση παράνομης λήψης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιοχή του Γράμμου.

Μάλιστα, ανάμεσά τους βρισκόταν και πρόσωπο που αναφέρεται στη δικογραφία της Βουλής, καθώς είχε αναλάβει το έργο της ταυτοποίησης και της χαρτογράφησης όλων των περιοχών της Ελλάδας όπου παραδοσιακά τοποθετούνται βοσκότοποι.

Ο «ΨΕΥΤΟΓΙΑΤΡΟΣ»

Στις 19 Σεπτεμβρίου ξεκινάει ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου η δίκη σε δεύτερο βαθμό του αποκαλούμενου «ψευτογιατρού», Νίκου Κοντοστάθη (γνωστός ως Dr. Kontos), ο οποίος σε πρώτο βαθμό καταδικάστηκε σε 8 φορές ισόβια κάθειρξη συν χρηματική ποινή 327.000 ευρώ.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας τον έκρινε πρωτόδικα ένοχο για επτά ανθρωποκτονίες και έξι απόπειρες ανθρωποκτονίας ασθενών οι οποίοι απομακρύνθηκαν από τις συμβατικές ιατρικές θεραπείες και οδηγήθηκαν σε υποτιθέμενες θεραπείες με βότανα και ματζούνια, ενώ ανάμεσα στα θύματα ήταν και παιδιά. Η ακροαματική διαδικασία διήρκεσε περίπου έναν χρόνο, με συγκλονιστικές καταθέσεις συγγενών που περιέγραψαν το πώς ο κατηγορούμενος παρουσίαζε εναλλακτικές θεραπείες παρά το γεγονός ότι είχε απέναντί του βαριά άρρωστους ανθρώπους και πώς επενέβαινε στην απόφαση των ασθενών να διακόψουν ή να μην ακολουθήσουν θεραπείες που είχαν τεκμηριωμένη ιατρική βάση.

#metoo

Μια ακόμα υπόθεση που έχει ταυτιστεί με το ελληνικό #metoo στον καλλιτεχνικό χώρο οδηγείται στο ακροατήριο του ποινικού δικαστηρίου μετά τις πολύκροτες δίκες του Πέτρου Φιλιππίδη και του Δημήτρη Λιγνάδη. Ο 44χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης Λάμπρος Φιλίππου θα καθίσει στο εδώλιο του κατηγορουμένου στις 10 Οκτωβρίου, ευρισκόμενος αντιμέτωπος με τα αδικήματα της απόπειρας βιασμού κατ’ εξακολούθηση, αλλά και του βιασμού, τα οποία φέρεται να τέλεσε σε βάρος δύο γυναικών τον Δεκέμβριο του 2012 και τον Αύγουστο του 2013. Σημειώνεται πως στην αρχή ο Λ. Φιλίππου είχε κατηγορηθεί για σεξουαλική κακοποίηση τεσσάρων γυναικών, ωστόσο, παρά τη θετική εισαγγελική πρόταση προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών της Αθήνας ο κατηγορούμενος να παραπεμφθεί και για τις τέσσερις υποθέσεις, οι δικαστές έκριναν ότι θα πρέπει να δικαστεί μόνο για τις δύο από αυτές.

ΠΙΣΠΙΡΙΓΚΟΥ

Στις 12 Δεκεμβρίου θα δικαστεί σε δεύτερο βαθμό από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο η Ρούλα Πισπιρίγκου, για ανθρωποκτονία τετελεσμένη και σε απόπειρα κατά της 9χρονης κόρης της Τζωρτζίνας τον Ιανουάριο του 2022, για την οποία έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε ισόβια κάθειρξη. Η ομόφωνη απόφαση επί της ενοχής της σε συνδυασμό με την απόφαση να μην αιτηθεί η καταδικασθείσα τη χορήγηση ελαφρυντικών οδήγησε τακτικούς δικαστές και ενόρκους στην επιβολή της ανωτάτης των ποινών.

ΛΙΓΝΑΔΗΣ

Αντιμέτωπος με τρεις από τους τέσσερις καταγγέλλοντες θα έρθει για δεύτερη φορά ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου και ήδη καταδικασμένος για βιασμούς σε βάρος νεαρών αγοριών Δημήτρης Λιγνάδης, καθώς η δίκη του σε δεύτερο βαθμό ξεκινάει στις 10 Νοεμβρίου ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου. Πρωτόδικα καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 12 ετών, ωστόσο σκανδαλωδώς αφέθηκε ελεύθερος με αναστολή.

Η εισαγγελική έφεση που ασκήθηκε αφορά την απαλλαγή του Δημ. Λιγνάδη για το αδίκημα του βιασμού κατά του 16χρονου καταγγέλλοντα, αλλά και το ύψος της ποινής που του επιβλήθηκε για τους δύο βιασμούς για τους οποίους κρίθηκε ένοχος. Σχετικά με τον τέταρτο καταγγέλλοντα, πρωτοδίκως ο κατηγορούμενος αθωώθηκε, λόγω μη εμφάνισης του μηνυτή στη δικαστική αίθουσα.

ΘΥΡΑ 7

Σε μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στις Φυλακές Κορυδαλλού ξεκινάει στις 5 Νοεμβρίου η δίκη για την υπόθεση Λυγγερίδη, με κατηγορούμενους τον πρόεδρο, στελέχη της ΠΑΕ Ολυμπιακός αλλά και οργανωμένους οπαδούς της Θύρας 7, στην οποία, σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, έχουν παραπεμφθεί να καθίσουν στο εδώλιο 147 κατηγορούμενοι, ενώ θα καταθέσουν και 215 μάρτυρες.

Το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών παρέπεμψε σε δίκη τον ισχυρό άνδρα του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και τέσσερις αντιπροέδρους της ΠΑΕ (Γιάννης Μώραλης, Κώστας Καραπαπάς, Μιχάλης Κουντούρης και Δημήτρης Αγραφιώτης) όχι για ηθική αυτουργία, όπως ανέφερε το διαβιβαστικό της ΕΛ.ΑΣ., αλλά για κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος: χρηματοδότηση εγκληματικής οργάνωσης και υποκίνηση αθλητικής βίας, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου.

ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Την πρώτη μέρα του Οκτωβρίου έχει προσδιοριστεί να διεξαχθεί ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου η δίκη σε βάρος του ιδρυτή της «Κιβωτού του Κόσμου», Αντώνιου Παπανικολάου ή αλλιώς πατέρα Αντώνιου, ο οποίος αντιμετωπίζει βαρύτατα κακουργήματα που αφορούν τη σεξουαλική κακοποίηση τροφίμων σε δομές της «Κιβωτού».

Εχοντας ήδη καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών για σωματικές βλάβες και τιμωρητικές συμπεριφορές σε βάρος φιλοξενούμενων σε δομές σε Αθήνα και Βόλο και με τη δίκη σε δεύτερο βαθμό να είναι σε εξέλιξη, πλέον ο κληρικός θα πρέπει να καθίσει στο εδώλιο για κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, σε βαθμό κακουργήματος.

ΣΗΦΗΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ

Στις 22 Σεπτεμβρίου, η οικογένεια του υπουργού του ΠΑΣΟΚ Σήφη Βαλυράκη θα δώσει τη δική της μάχη προκειμένου να δικαιωθεί για τον θάνατό του, καθώς ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας και στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα βρεθούν δύο ψαράδες οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Οπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, οι δύο άνδρες παρεμπόδισαν την πορεία του φουσκωτού σκάφους του θύματος με το αλιευτικό τους, προχωρώντας σε επικίνδυνους ελιγμούς, και στη συνέχεια τον χτύπησαν με ένα ξύλο, πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα ο τελευταίος να πέσει στη θάλασσα όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Εντός του δικαστικού έτους –λόγω παρέλευσης του 18μήνου της προφυλάκισης– αναμένεται να ξεκινήσει και η δίκη για την πολύκροτη υπόθεση των Αμπελοκήπων, παρά το γεγονός ότι η ανάκριση παραμένει ανοιχτή, με τους κατηγορούμενους να καλούνται το αμέσως προσεχές διάστημα σε συμπληρωματικές απολογίες. Για την υπόθεση κρατούνται συνολικά πέντε άτομα, από τα οποία τουλάχιστον τα τέσσερα βρίσκονται προφυλακισμένα με ελλιπέστατα στοιχεία, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν στοιχειοθετούν την προσωρινή κράτηση, ενώ η πέμπτη κατηγορούμενη, Μαριάννα Μ., η οποία βρισκόταν στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας την ώρα της έκρηξης (και πέρα από αυτό δεν προκύπτει κανένα άλλο στοιχείο μέχρι στιγμής), μεταφέρθηκε στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού παρά τα σοβαρά τραύματα που έφερε, με κίνδυνο της υγείας της και χωρίς να της παρέχονται οι ιατρικές υπηρεσίες που απαιτούνταν.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκεται και ο Νίκος Ρωμανός, που στερείται την ελευθερία του –όπως και ο συγκατηγορούμενός του, Α.Κ.– ενάντια σε κάθε λογική, εξαιτίας ενός αποτυπώματος σε κινητό αντικείμενο (πλαστική σακούλα σκουπιδιών).

Χωρίς επαρκή στοιχεία όμως έγκλειστοι παραμένουν και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, Δήμητρα Ζ. και Δημήτρης, για τους οποίους στη μέχρι τώρα σχηματισθείσα δικογραφία δεν προκύπτει τίποτα το ενοχοποιητικό, αφού περιγράφεται μόνο η παραλαβή και παράδοση των κλειδιών του διαμερίσματος από και προς τη μητέρα του ιδιοκτήτη.

6 ΧΡΟΝΙΑ ΟΜΗΡΙΑΣ

Επειτα από σχεδόν τρία χρόνια αναβολών και έξι χρόνια ομηρίας ξεκινάει στις 19 Ιανουαρίου η δίκη των τεσσάρων κατηγορουμένων για την υπόθεση «Σύντροφοι και Συντρόφισσες». Οι τέσσερις κατηγορούμενοι συνελήφθησαν τον Μάρτιο του 2020 και κατηγορούνται ως μέλη μιας φερόμενης ως τρομοκρατικής οργάνωσης με το γενικό όνομα «Σύντροφοι και Συντρόφισσες». Για την υπόθεση δεν προφυλακίστηκε κανείς, πράγμα ασυνήθιστο για κατηγορίες που εμπίπτουν στον τρομονόμο, καθώς τα στοιχεία δεν επαρκούσαν.

Παρά την πλήρως και για όλους απαλλακτική εισαγγελική πρόταση προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, η οποία διέγνωσε ότι «δεν υφίστανται επαρκείς ενδείξεις κατά των κατηγορουμένων ικανές να στηρίξουν δημόσια την σε βάρος τους κατηγορία για τις αποδοθείσες σε αυτούς πράξεις που αφορούσε η ποινική δίωξη», και οι τέσσερις παραπέμφθηκαν να δικαστούν για μόλις 3 από τις συνολικά 57 επιθέσεις του κατηγορητηρίου. Οι δύο από αυτές αφορούν επεισόδια με αστυνομικούς των ΜΑΤ στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο και τον Μάιο του 2019 και η τρίτη αφορά την επίθεση στο Ιδρυμα Μητσοτάκη τον Ιανουάριο του 2020. Εξαιρετικά παράδοξο μάλιστα είναι το γεγονός ότι για τη μία εκ των τριών επιθέσεων υπάρχει ανάληψη ευθύνης με άλλη υπογραφή.

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Στην τελική ευθεία έχει μπει η δίκη σε δεύτερο βαθμό της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, με τους μάρτυρες υπεράσπισης να οδεύουν προς το τέλος και το δικαστήριο να προχωράει στις απολογίες των κατηγορουμένων το αμέσως επόμενο διάστημα.

Οι πρωτοδίκως καταδικασθέντες πρώην και νυν μέλη της Χρυσής Αυγής, με τους περισσότερους να έχουν πια αποφυλακιστεί, κάθονται και πάλι στο εδώλιο για σειρά αξιόποινων πράξεων που τους αποδίδονται.

Κορυφαία όλων, η δολοφονία του Παύλου Φύσσα τον Σεπτέμβριο του 2013, για την οποία έχει καταδικαστεί σε ισόβια ως φυσικός αυτουργός ο Γιώργος Ρουπακιάς, αλλά και σε επιπλέον 14 χρόνια κάθειρξη για τη συμμετοχή του στην εγκληματική οργάνωση.

Η απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου ήταν 12.746 σελίδες, εκ των οποίων οι 500 αποτελούσαν μόνο το σκεπτικό. Αξίζει να σημειωθεί εξαρχής ότι το δικαστήριο αποφάσισε πως σε όλα τα περιστατικά βίας που αναφέρονται τα μέλη της δεν έδρασαν αυτοβούλως αλλά προγραμματισμένα και οργανωμένα κατά κανόνα ως μέλη «ταγμάτων εφόδου», πάντοτε υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κάποιου βουλευτή του κόμματος ή αλλού ηγετικού στελέχους κάποιας από τις εμπλεκόμενες τοπικές οργανώσεις.