Απεργούν την Τρίτη οι δικηγόροι για ΦΠΑ και τεκμήρια

Ζητούν να καταργήσει η κυβέρνηση τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης του νόμου Χατζηδάκη και να προχωρήσει σε μείωση του ΦΠΑ στις δικαστηριακές υποθέσεις.

Την αποχή τους από τα καθήκοντά τους την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, πρώτη ημέρα του δικαστικού έτους 2025-2026, αποφάσισαν οι δικηγόροι στους κατά τόπους συλλόγους τους, μετά από σχετική εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδεας. Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις τους, οι δικηγόροι μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ διαματρύρονται για κυβερνητρικό εμπαιγμό όσον αφορά τη μη αύξηση του ορίου της απαλλαγής ΦΠΑ για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ, τη στιγμή που σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το όριο αυτό υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ. Στην ίδια κατεύθυνση καλούν την Κυβέρνηση:

να καταργήσει τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης του «νόμου Χατζηδάκη» και

να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του ΦΠΑ στις δικαστηριακές υποθέσεις και

να θεσπίσει την υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου σε εμπράγματες και ενοχικές δικαιοπραξίες.

Οι δικηγόροι διαμαρτύρονται επίσης για τις πρόσφατες εξαγγελίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναθεώρηση του καθεστώτος της άσκησης και της προαγωγικής εξέλιξης των δικηγόρων, « καθόσον αυτά άπτονται της αυτορρύθμισης του δικηγορικού επαγγέλματος και ουχί της κρατικής λειτουργίας, και δη χωρίς καμία προηγούμενη πρόσκληση για θεσμικό διάλογο με το δικηγορικό σώμα και μολονότι ήδη υφίσταται αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την αναθεώρηση του Κώδικα Δικηγόρων, η οποία έχει συσταθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης χωρίς ωστόσο να τεθούν τα θέματα αυτά εκεί προς συζήτηση.

Τα άνω ζητήματα απαιτούν συνολική και ουχί αποσπασματική αντιμετώπιση και ότι η σχετική φιλολογία μετακύλισης των ευθυνών για την καθυστέρηση απονομής της Δικαιοσύνης στον πληθωρισμό των δικηγόρων είναι άκρως αποπροσανατολιστική, παντελώς αβάσιμη βάσει των στοιχείων που έχει στα χέρια του το Υπουργείο και συνεπώς λαϊκιστικού χαρακτήρα » .

Περαιτέρω στις ίδιες ανακοινώσεις τους οι δικηγόροι διαμαρτύρονται, τόσο για τα προγράμματα σπουδών κάποιων Ιδιωτικών Νομικών Σχολών όσο και για την κράτηση των κινητών τηλεφώνων κατά την ανάκριση.

Το πλαίσιο της αποχής

Άδειες θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο:

Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών, σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις ενώπιον των Δικαστηρίων, σε περιπτώσεις λήξης των προθεσμιών για άσκηση προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Αρχών, καθώς και σε περιπτώσεις προθεσμιών του Κώδικα Μετανάστευσης (λήξεις αδειών παραμονής, θεωρήσεις εισόδου, κλπ).

Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι (6) έτη στον α’ βαθμό και επτά (7) έτη στον β’ βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαπέντε (15) έτη στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ (18) έτη στο β’ βαθμό.

Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.

Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν’ όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.

Σε Αναστολές και Ανακοπές κατά πλειστηριασμών όταν επίκειται άμεσα ο πλειστηριασμός.

Σε Αντιρρήσεις, ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων, μόνο όταν επίκειται άμεση απέλαση αλλοδαπού και αποδεικνύεται από έγγραφα.

Σε εκδίκαση προσωρινών διαταγών καταφανώς και άκρως κατεπειγουσών περιπτώσεων.

Σε ένορκες βεβαιώσεις, μόνο εφόσον υπάρχει κίνδυνος παρόδου προθεσμίας.

Σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία (ΥΑΣ) Διαμεσολάβησης:

i) για τις υποθέσεις στις οποίες έχει ήδη υποβληθεί αίτημα στο Διαμεσολαβητή και

ii) για τις υποθέσεις της νέας τακτικής όπου τίθεται ζήτημα προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων.

Κατά την διάρκεια της αποχής:

Δεν θα γίνονται καταθέσεις δικογράφων ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, εκτός ασφαλιστικών μέτρων όταν σωρεύεται αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής καταφανώς και άκρως κατεπειγουσών περιπτώσεων.

Δεν θα χορηγούνται άδειες:

α) Για αιτήσεις αναστολής και

β) Για αυτόφωρα και συνοδείες.

Δεν θα διενεργούνται επιδόσεις δικογράφων και αποφάσεων και κατασχέσεις εις χείρας τρίτου.

Δεν θα καταρτίζονται συναινετικά διαζύγια.

Άδεια δεν θα απαιτείται:

Για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης στην τακτική διαδικασία,

Για την κατάθεση προτάσεων και συζήτηση μικροδιαφορών και

Για την κατάθεση προσθήκης/αντίκρουσης, σημειώματος, υπομνήματος κλπ, σε υποθέσεις που έχουν συζητηθεί και η προθεσμία λήγει κατά τη διάρκεια της αποχής.

Ως προς τις Αναβολές:

Για την διευκόλυνση των δικηγόρων θα επιτρέπεται η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου, να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του απόντος συναδέλφου του για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

Όπου υπάρχει συνεδρίαση ποινικού δικαστηρίου από διακοπή, θα ζητείται νέα διακοπή προς συζήτηση της υπόθεσης.

Ως προς τις δηλώσεις παράστασης στα Πολιτικά και τα Διοικητικά Δικαστήρια δεν κατατίθενται, άλλως ανακαλούνται, δηλώσεις παράστασης που κατατίθενται έως την προτεραία, καθότι ισοδυναμούν με παράσταση δικηγόρου κατά την εκφώνηση της υπόθεσης.

Οι δικηγόροι στην ανακοίνωσή τους σημειώνουν ότι το πλαίσιο της αποχής πρέπει να εφαρμόζεται είτε υφίσταται υποχρέωση έκδοσης γραμματίου προείσπραξης εισφορών είτε υπάρχει απαλλαγή από αυτή την υποχρέωση κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 61 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως μεταξύ άλλων τις περιπτώσεις που εκπροσωπούν το δημόσιο, ΟΤΑ, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με σύμβαση πάγιας αντιμισθίας ή εκπροσωπούν δικαιούχους Νομικής Βοήθειας και Ευεργετικής Πενίας.