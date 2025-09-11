Ξεκίνησε η δίκη στο Εφετείο με κατηγορητήριο-φαρμάκι για δέκα

Με κατηγορητήριο «φαρμάκι» ξεκίνησε χθες στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης η δίκη της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, που αφορά σωρεία διαχειριστικών και οικονομικών ατασθαλιών κατά το διάστημα 2007-2015 από τις εκάστοτε διοικήσεις Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ. Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθονται δέκα από τους 13 αρχικά κατηγορούμενους, καθώς για τρεις εξ αυτών έχει παύσει η ποινική δίωξη λόγω θανάτου.

Ανάμεσα σε πρώην προέδρους και διευθύνοντες συμβούλους, συγκατηγορούμενοι βρίσκονται και εκπρόσωποι συνεργαζόμενων εταιρειών που φέρονται ότι είχαν εμπλοκή στο «σκάνδαλο», με τη ζημιά για το Ελληνικό Δημόσιο να υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Αξιοσημείωτο επίσης ότι μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκονται συγγενικά και φιλικά πρόσωπα πρώην πολιτικών αρχηγών των δύο κομμάτων. Καθώς μάλιστα πρόκειται για διορισμένες κομματικές διοικήσεις Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ, η υπερασπιστική γραμμή στηρίζεται εν μέρει στο αφήγημα του «ρεβανσισμού», δεδομένου ότι η υπόθεση ξεκίνησε να ερευνάται επί συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛΛ.

Ποινική δίωξη

Οι πρώην πρόεδροι της ΕΒΖ κατηγορούνται για απιστία, οι πρώην διευθυντές για άμεση συνέργεια σε απιστία και οι πρόεδροι-αντιπρόεδροι των εμπλεκόμενων εταιρειών βαρύνονται με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στην κακουργηματική απιστία.

Η ποινική δίωξη είχε ασκηθεί από τον άλλοτε εισαγγελέα Διαφθοράς Θεσσαλονίκης Αχιλλέα Ζήση (επίτιμο αντεισαγγελέα του Α.Π. σήμερα) και αναπέμφθηκε στο Συμβούλιο Εφετών αφού περαιώθηκαν η τακτική ανάκριση και οι απολογίες των κατηγορουμένων από ειδικό ανακριτή οικονομικών εγκλημάτων. Είχε προηγηθεί έρευνα έξι μηνών από την οικονομική αστυνομία, κατά την οποία αναζητήθηκαν «οι δρόμοι του χρήματος» από το «μεγάλο φαγοπότι» της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης για το χρονικό διάστημα 2007-2015. Το πολυσέλιδο πόρισμα της οικονομικής αστυνομίας «έκαιγε» τους κατηγορούμενους...

Η εισαγγελική παρέμβαση προκλήθηκε με την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς από μεταγενέστερη διοίκηση της εταιρείας που διαπίστωσε κακοδιαχείριση. Ετσι ξεκίνησε σε βάθος έρευνα στην οποία κατέθεσαν ως ύποπτοι πρώην πρόεδροι, αντιπρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι που είχαν διοριστεί από Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα δόθηκε εντολή να ανοίξουν όλοι οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί στην Ελλάδα και με αίτημα δικαστικής συνδρομής στο εξωτερικό (Σερβία) όπου επίσης υπήρχαν συναλλαγές.

Η οικονομική ζημία για την ΕΒΖ εκτιμήθηκε ότι ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ από διορισμένες κομματικές διοικήσεις που φέρονται ότι οδήγησαν βήμα βήμα την επιχείρηση στην οικονομική καταστροφή. Διαπιστώθηκαν μάλιστα μεγάλα ανείσπρακτα υπόλοιπα από συγκεκριμένους πελάτες, που προκάλεσαν ζημία δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία. Γι' αυτό διενεργήθηκε έλεγχος, μεταξύ άλλων, για τις συναλλαγές της ΕΒΖ με τις εταιρείες ΓΑΙΑ ΑΕΒΕ, ΒΕΛΠΑΖ ΑΕ και SUGARILLΟS OΕ, οι πρόεδροι και στέλεχος των οποίων παραπέμφθηκαν επίσης.

Τα πορίσματα των ελεγκτών καθώς και άλλα έγγραφα στα αρχεία της εταιρείας (προηγούμενες εκθέσεις ελέγχου, συμβάσεις-τιμολόγια πώλησης κ.λπ.) έδειξαν ότι πρόκειται για τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο. Στην πολυσέλιδη αναφορά καταγγελλόταν ότι οι προηγούμενες διοικήσεις συνέχιζαν να χορηγούν ζάχαρη επί πιστώσει στις τρεις παραπάνω εταιρείες-πελάτες, παρότι αυτές δεν τηρούσαν τους όρους που προβλέπονταν στις σχετικές συμβάσεις και παρά το γεγονός ότι οι οφειλές τους ανέρχονταν σε υπέρογκα ποσά.

Προειδοποίηση

«Δεν προέβησαν σε καμία ενέργεια για τη θέσπιση προκαθορισμένης (έγγραφης) διαδικασίας σχετικά με τη λήψη-έγκριση των παραγγελιών ζάχαρης από πελάτες της και την εκτέλεσή τους προς αυτούς, παρότι το ηλεκτρονικό σύστημα της ΕΒΖ είχε τη δυνατότητα προειδοποίησης σε περίπτωση υπέρβασης των εγκεκριμένων πιστωτικών ορίων και μάλιστα είχε δοθεί προφορική εντολή από το ΔΣ της ΕΒΖ στην υπηρεσία μηχανογράφησης να εγκαταστήσει σύστημα παρακολούθησης του πλαφόν κάθε πελάτη, ούτως ώστε να μπλοκάρεται αυτομάτως η φόρτωση σε περίπτωση υπέρβασης, εντολή για την εκτέλεση της οποίας ουδέποτε μερίμνησαν ή έλεγξαν ως προς το εάν εκτελέστηκε» αναφέρεται στο βούλευμα για τα κατηγορούμενα στελέχη της ΕΒΖ.

Σε άλλο σημείο του βουλεύματος επισημαίνεται ότι οι ίδιοι κατηγορούμενοι «δεν μερίμνησαν για τη θέσπιση και λειτουργία (νωρίτερα από τον Ιανουάριο του 2013) ειδικού τμήματος με αρμοδιότητα τον προληπτικό έλεγχο για τη γενική πιστοληπτική ικανότητα-φερεγγυότητα των πελατών [...], την παρακολούθηση των εγκεκριμένων πιστωτικών ορίων κάθε πελάτη, των όρων πληρωμής και των παρεχόμενων αναλογιών καλύψεων από αυτόν [...], την εποπτεία ως προς τη γενικότερη τήρηση των συμβατικών όρων συνεργασίας με κάθε πελάτη [...]».

Η δίκη, που ξεκίνησε χθες, διακόπηκε για τις 30 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να κρατήσει μεγάλο χρονικό διάστημα.