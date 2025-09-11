Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Να αυξηθούν οι οργανικές θέσεις στα Εφετεία

Αίτημα για την αύξηση των οργανικών θέσεων στα Εφετεία απέστειλε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, επισημαίνοντας την ανάγκη ενίσχυσης με 40 Εφέτες και 15 Προέδρους Εφετών, ώστε να διασφαλιστεί η ισορροπία στα δικαστικά επίπεδα και να επιταχυνθεί η απονομή της Δικαιοσύνης.
Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων υπέβαλε σήμερα επίσημο αίτημα στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, ζητώντας την περαιτέρω ενίσχυση των Εφετείων με 40 επιπλέον θέσεις Εφετών και 15 θέσεις Προέδρων Εφετών.
Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η Ένωση χαρακτηρίζει την ενίσχυση αυτή ως «επιβεβλημένη», προκειμένου να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δικαστηρίων, καθώς και για να επιταχυνθεί η έκδοση τελεσίδικων αποφάσεων τόσο στην πολιτική όσο και στην ποινική δικαιοσύνη.
Η ανάγκη για επιπλέον θέσεις συνδέεται με την ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, που ξεκίνησε το προηγούμενο δικαστικό έτος και θα ολοκληρωθεί φέτος, γεγονός που έχει ήδη αυξήσει σημαντικά τον αριθμό υποθέσεων στα Πρωτοδικεία. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η σύσταση ειδικού ποινικού τμήματος στο Εφετείο Αθηνών θα απορροφήσει μεγάλο αριθμό δικαστών, εντείνοντας ακόμη περισσότερο την πίεση στον δεύτερο βαθμό.
Η Ένωση αναγνωρίζει ως θετικό βήμα την προηγούμενη αύξηση κατά 50 θέσεις Εφετών με τον νόμο 5197/2025, ωστόσο θεωρεί αναγκαία νέα παρέμβαση με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους.
