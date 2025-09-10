Στον ανακριτή κατά Τριαντόπουλου ο Πλακιάς: Μόνο η λέξη κακούργημα πρέπει να λέγεται

Κατέθεσαν τα αδέλφια Πλακιά που έχασαν τα παιδιά τους στο έγκλημα των Τεμπών • «Το Εφετείο θα γίνει το δεύτερο σπίτι μας» το μήνυμα που έστειλαν.

Ενώπιον της ανακρίτριας του δικαστικού συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, η οποία στο πλαίσιο των διατάξεων του νόμου περί ευθύνης υπουργών, διενεργεί την ανάκριση σε βάρος του πρώην υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Χρήστου Τριαντόπουλου καθώς και των τυχόν συμμετόχων του, βρέθηκαν νωρίτερα ο Νίκος Πλακιάς και ο αδερφός του Δημήτρης.

Οι δύο άνδρες έχασαν τα παιδιά τους στο έγκλημα των Τεμπών και παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο στέλνοντας το μήνυμα πως το μόνο που ζητούν για τους εμπλεκόμενους είναι να διωχθούν για κακούργημα.

«Η λέξη πλημμέλημα δεν πρέπει καν να λέγεται» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Νίκος Πλακιάς, με τον αδερφό του να τονίζει «ζητάμε κακούργημα για όλους – Όσοι είναι υπεύθυνοι για τη δολοφονία των παιδιών μας».

Οι δυο χαροκαμένοι γονείς υπογράμμισαν την αποφασιστικότητά τους να υπάρξει δικαίωση για τα παιδιά τους έστω και μετά θάνατόν.

«Εδώ θα γίνει το δεύτερο σπίτι μας. Θα είμαι εδώ μέχρι να με βαρεθείτε. Τα πολιτικά πρόσωπα είναι ο στόχος. Θα προσπαθήσουμε και ό,τι καταφέρουμε. Μια δίκη που θα είναι ο σταθμάρχης… εμένα δεν με ενδιαφέρει» είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Πλακιάς για να σημειώσει «οι εντολείς μου κατέθεσαν ως υποστηρίζοντες την κατηγορία σε βάρος του κ. Τριαντοπούλου και όσων περιλαμβάνει η δικογραφία. Αναμένουμε τον σχηματισμό του δικαστικού συμβουλίου για τον κ. Καραμανλή για να δηλώσουμε και εκεί παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας».

Από την πλευρά του ο Δημήτρης Πλακιάς επισήμανε «τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους. Ζητάμε κακούργημα για όλους. Όσοι είναι υπεύθυνοι για τη δολοφονία των παιδιών μας. Ξεκινάμε με τον κ. Τριαντόπουλο και… Σία που λέμε εμείς και θα κάνουμε το ίδιο για τον Καραμανλή», με τον Νίκο Πλακιά να συμπληρώνει «δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος που μπάζωσε τα παιδιά μας και τα πέταξε χιλιόμετρα μακριά να είναι κατηγορούμενος για παράβαση καθήκοντος. Ήρθαμε εδώ για να δει η ανακρίτρια με τα δικά μας μάτια και των συζύγων μας, για να καταλάβει την καταστροφή. Η λέξη πλημμέλημα δεν πρέπει καν να λέγεται. Η μόνη λέξη είναι κακούργημα».