Συγκροτείται το Δικαστικό Συμβούλιο για τα Τέμπη

Στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλα, διαβιβάστηκαν χθες από τον ειδικό εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη τα στοιχεία της δικογραφίας για το έγκλημα των Τεμπών που αφορούν τους πρώην γενικούς γραμματείς του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά την περίοδο 2016-2023.

Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα προωθήσει τα στοιχεία στον πρόεδρο του Δικαστικού Συμβουλίου που αναμένεται να συγκροτηθεί τις επόμενες μέρες. Το Συμβούλιο -του οποίου τα μέλη θα κληρωθούν τη μεθεπόμενη Παρασκευή- θα εξετάσει την παραπομπή από τη Βουλή του πρώην υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή, για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος.

Κρίσιμο ζήτημα αποτελεί αν οι πρώην γενικοί γραμματείς θα εξεταστούν μαζί με τον Κ. Καραμανλή, με την ιδιότητα του συμμετόχου βάσει του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ή αν η ευθύνη τους κριθεί αυτοτελής. Στην τελευταία περίπτωση η ανάκριση στη Λάρισα θα ανοίξει εκ νέου για τους επτά εμπλεκόμενους.

Υπενθυμίζεται πως η ολοκλήρωση της κύριας ανάκρισης κατέληξε σε 36 κατηγορούμενους μη πολιτικά πρόσωπα και ο φάκελος έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, Λάμπρο Τσόγκα, προκειμένου να διατυπώσει την πρότασή του αφήνοντας ανοιχτά σοβαρά ερωτήματα. Οι 33 αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων το κακούργημα της διατάραξης συγκοινωνιών, που επισύρει ακόμη και ποινή ισόβιας κάθειρξης, ενώ τρία πρόσωπα κατηγορούνται για πλημμέλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο εισαγγελικός λειτουργός και ο πρόεδρος Εφετών έχουν να μελετήσουν μια ογκωδέστατη δικογραφία 70.000 σελίδων, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις για την έναρξη της δίκης στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων κάνουν λόγο για τους πρώτους μήνες του 2026.

Παράλληλα χθες ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών έστειλε στον εφέτη ανακριτή το πόρισμα του γερμανικού εργαστηρίου που αφορά την πυρασφάλεια των τρένων στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών. Σημειώνεται πως, σύμφωνα με το πόρισμα, οι δοκιμές στη μοιραία αμαξοστοιχία και ειδικότερα στο βαγόνι Β2, όπου καταγράφηκε ο μεγαλύτερος αριθμός θυμάτων, έδειξαν πως τα καθίσματα παρουσιάζουν πυραντοχή κατά πολύ κατώτερη από τα ευρωπαϊκά πρότυπα, με τις αποκλίσεις να φτάνουν σχεδόν το τετραπλάσιο. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο συνοδευτικό έγγραφο του πορίσματος, ο μέγιστος ρυθμός εκπομπής θερμότητας ήταν πολύ υψηλός, τουλάχιστον για τα βαγόνια Β2 και Β4.