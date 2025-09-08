Σχέδια του ΔΣΑ για αίτηση ακύρωσης κατά της ίδρυσης ιδιωτικής Νομικής Σχολής

Μετά από νομική αξιολόγηση του φακέλου αδειοδότησης και εφόσον υπάρχουν βάσιμοι λόγοι, θα προβεί σε δικαστική προσφυγή κατά των εγκριτικών διοικητικών πράξεων και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων οι οποίες τυχόν θα εκδοθούν.

Σε υλοποίηση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, όπως γνωστοποίησε τη Δευτέρα, υπέβαλε αίτημα στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, για χορήγηση αντιγράφου της απόφασης πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Νομικής Σχολής, του ιδιωτικού πανεπιστημίου “The University of Keele, Greece – Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης”, καθώς και κάθε σχετικού εγγράφου που αφορά τη διαδικασία πιστοποίησης του προγράμματος σπουδών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υποβολή αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου.

Ο ΔΣΑ σε σχετική ανακοίνωσή του υποστήριξε ότι σχετικό δικαίωμα του παρέχει το άρθρο 90 του Κώδικα Δικηγόρων και επίσης υποστήριξε: « Το αίτημα του ΔΣΑ στηρίζεται στο δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα (κατά το άρθρο 20 παρ. 1 Συντάγματος και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, του π.δ. 28/2015, του άρθρου 16 παρ. 6 του ν. 1599/1986 σε συνδ. με το άρθρο 90 του Κώδικα Δικηγόρων που θεμελιώνει το έννομο συμφέρον του Δικηγορικού Συλλόγου για την άσκηση αίτησης ακυρώσεως). Μετά τη λήψη αντιγράφων του φακέλου αδειοδότησης, θα προβούμε σε κατά νόμο αξιολόγησή του και εφόσον υπάρχουν βάσιμοι λόγοι προς τούτο, θα προβούμε σε δικαστική προσφυγή κατά των εγκριτικών διοικητικών πράξεων και των εκδοθησόμενων τυχών Υπουργικών Αποφάσεων » .

Ο ΔΣΑ στην ανακοίνωση εξέφρασε και πάλι την κατηγορηματική του αντίθεση: