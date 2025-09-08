Προφυλακιστέος ο 17χρονος για την αρπαγή βρέφους στον Πειραιά

Η υπεράσπιση του ανηλίκου επικαλέστηκε ψυχιατρικά προβλήματα, τα οποία θα εξεταστούν κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 17χρονος που συνελήφθη για την απαγωγή βρέφους μόλις 30 ημερών από το κέντρο του Πειραιά, την περασμένη Τετάρτη.

Ο 17χρονος παραδέχθηκε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που προέβη σε τέτοια πράξη, καθώς είχε αρπάξει και άλλο μωρό, στα τέλη της περασμένης άνοιξης, από σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Ομόνοιας. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για αρπαγή κατά συρροή, καθώς και για το πλημμέλημα της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο, επίσης κατ' εξακολούθηση.

Η υπεράσπιση του ανηλίκου επικαλέστηκε ψυχιατρικά προβλήματα, τα οποία θα εξεταστούν κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης. Σύμφωνα με πληροφορίες, θεωρείται πιθανό η ανακρίτρια να διατάξει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, ώστε να διαπιστωθεί η ψυχική κατάσταση του 17χρονου.

Υπενθυμίζεται πως ο 17χρονος συνελήφθη τη περασμένη Πέμπτη και παραδέχθηκε την πράξη του επικαλούμενος ρατσιστικά κίνητρα.