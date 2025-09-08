Αθήνα, 30°C
Δευτέρα, 08 Σεπτεμβρίου, 2025
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Προφυλακιστέοι οι έξι από τους 22 κατηγορούμενος για το λαθρεμπόριο καυσίμων

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
efsyn.gr
Βαριές κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι.

Με τους έξι από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους στην υπόθεση λαθρεμπορίας και νόθευσης καυσίμων να κρίνονται προσωρινά κρατούμενοι, ολοκληρώθηκε αργά χθες τη νύχτα η απολογητική διαδικασία.

Με απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα οδηγήθηκαν στη φυλακή ο 39χρονος φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, οι δύο θεωρούμενοι ως υπαρχηγοί και άλλοι τρεις κατηγορούμενοι με κρίσιμο ρόλο στη λειτουργία της εγκληματικής ομάδας.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ή και χωρίς όρους.

Ενώπιον της ανακρίτριας ο κατηγορούμενος ως αρχηγός του κυκλώματος φέρεται να τήρησε το δικαίωμα της σιωπής. Αντίθετα, ο θεωρούμενος ως υπαρχηγός απολογήθηκε, αρνούμενος την κατηγορία και ισχυριζόμενος πως έχει νόμιμες εταιρείες και νόμιμες εισαγωγές χρωματικών διαλυτών. «Έχω υποστεί επανειλημμένους ελέγχους στα τελωνεία εισόδου και εξόδου από την Ελλάδα και ουδέποτε βρέθηκε κάτι μεμπτό στα προϊόντα που διακινούσα», φέρεται να είπε στη δικαστική λειτουργό.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται βαριές κατηγορίες που αφορούν διεύθυνση, ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τη δράση της με παράνομες δραστηριότητες που αφορούν λαθρεμπόριο αλλά και νόθευση καυσίμων και σειρά πράξεων για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
