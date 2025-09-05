Προφυλακιστέοι οι δύο «εγκέφαλοι» της κρητικής μαφίας

Τα δύο αδέλφια, τα οποία θεωρούνται ως εγκέφαλοι της κρητικής μαφίας, αφού αφέθηκαν ελέυθεροι με περιοριστικούς όρους σε πρώτο χρόνο από τον ανακριτή μετά τις εξηγήσεις που έδωσαν για την πρώτη δικογραφία που αφορά στη διακίνηση όπλων και ναρκωτικών, σε δεύτερο χρόνο κρίθηκαν προφυλακιστέοι καθώς ο ανακριτής έβγαλε ένταλμα σύλληψης για τη δεύτερη δικογραφία που αφορά τους εκβιασμούς και την εκκλησιαστική περιουσία.

Οι φερόμενοι ως δράστες πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Οι απολογίες των υπολοίπων εμπλεκομένων συνεχίζονται.

H δεύτερη δικογραφία αφορά στην αγοραπωλησία των 175 στρεμμάτων της Ιεράς Μονής στην περιοχή του Σταυρού Ακρωτηρίου. Την έκταση αγόρασε ισραηλινός όμιλος μέσω ενός εκ των κατηγορουμένων, με τη «σφραγίδα» του τότε επισκόπου, που κατηγορείται, επίσης, μαζί με το δικηγόρο που συμμετείχε στην αγοραπωλησία.

Τίποτα δεν αποκλείει σήμερα να εκδοθούν τα πρώτα εντάλματα σύλληψης για την υπόθεση της δεύτερης δικογραφίας.

Πιο συγκεκριμένα οι κατηγορίες αφορούν σε εμπορία -επιρροή σε μεσάζοντες τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, δωροδοκία υπαλλήλου τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση τρομοκρατίας, εκβίαση τελεσθείσα κατά συναυτουργία, δωροδοκία υπαλλήλου τελεσθείσα κατά συναυτουργια, απόπειρα απάτης με προκληθείσα ζημία άνω των -120.000- ευρώ, ηθική αυτουργία σε εκβίαση, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθησ, σε συνδυασμό με το άρθρο 309 του Π.Κ. «Ηθική Αυτουργία σε Επικίνδυνες Σωματικές Βλάβες τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση», και «Απιστία στρεφόμενη κατά Ν.Π.Δ.Δ. με προκληθείσα ζημία άνω των -120.000- ευρώ» και δωροδοκία υπαλλήλου σε απόπειρα.

Υπενθυμίζεται πως χθες αφέθηκαν ελεύθεροι οι 11 από τους 17 συλληφθέντες που απολογήθηκαν.