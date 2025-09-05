Τα «διαμάντια της Δικαιοσύνης» άφησαν ελεύθερη την οδηγό

Στα χαρτιά μένει(;) η αυστηροποίηση του ΚΟΚ ● Ο σύλλογος θεωρεί «πρόκληση» την απόφαση των δικαστών, τονίζοντας ότι «οδηγεί στον δρόμο της αρνησιδικίας», καθώς πλέον το παιχνίδι είναι στο χέρι της 45χρονης και των συνηγόρων της και θα παιχτεί στις καθυστερήσεις

Aλώβητη παραμένει η μάστιγα των τροχαίων ατυχημάτων, παρά τις συνεχείς εξαγγελίες της κυβέρνησης για τη μεγάλη αυστηροποίηση των ποινών μετά την ψήφιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) τον περασμένο Ιούνιο.

Με αφορμή πρόσφατο σοκαριστικό τροχαίο έξω από τη Θεσσαλονίκη, ο Πανελλαδικός Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα σχολιάζει με πικρό κυνισμό το γεγονός ότι η υπαίτια 45χρονη οδηγός αφέθηκε ελεύθερη παρά το γεγονός ότι εγκατέλειψε τον τόπο του εγκλήματος, σπάζοντας μάλιστα την ηλιοροφή του πολυτελούς οχήματός της.

O σύλλογος τιτλοφορεί τη χθεσινή του ανακοίνωση λέγοντας ότι «Οι νόμοι έρχονται και παρέρχονται, αλλά τα διαμάντια είναι παντοτινά». Αφορμή για την αναφορά στους πολύτιμους λίθους ήταν η δήλωση που έκαναν οι συνήγοροι της 45χρονης με την Πόρσε, λέγοντας: «Δύο διαμάντια της Δικαιοσύνης, μία καταπληκτική ανακρίτρια, ένας φανταστικός εισαγγελέας, όρθωσαν σήμερα το ανάστημά τους και κατέδειξαν ότι στην Ελλάδα υπάρχει δικαιοσύνη και δημοκρατία γιατί η Δικαιοσύνη είναι η κορωνίδα της δημοκρατίας μας».

Η διθυραμβική δήλωση των συνηγόρων έγινε την περασμένη Τρίτη μετά την απόφαση της Δικαιοσύνης να αρθεί η προσωρινή κράτηση της 45χρονης οδηγού. Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο είχε συμβεί τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής 29/8 στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών και από τη σφοδρή σύγκρουση το άλλο όχημα που παρασύρθηκε μετατράπηκε σε άμορφη μάζα αφού εκσφενδονίστηκε, έπεσε πάνω σε δέντρα και παρέσυρε μια κολόνα ηλεκτροφωτισμού, ενώ οι δύο επιβάτες νοσηλεύονται από τότε σε σταθερή κατάσταση.

Η 45χρονη εγκατέλειψε τα θύματά της πριν εμφανιστούν οι Αρχές και εντοπίστηκε ώρες αργότερα στο σπίτι της. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι δεν αντιλήφθηκε τη σύγκρουση με άλλο αυτοκίνητο, δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ και μεταφέρθηκε και η ίδια σε νοσοκομείο με τη βοήθεια φίλων της, όπως καταγράφεται στα σχετικά ρεπορτάζ.

Ο Πανελλαδικός Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα αγωνίζεται εδώ και χρόνια για την αυστηροποίηση των ποινών ειδικά στις περιπτώσεις που υπάρχει εγκατάλειψη του θύματος τροχαίου ατυχήματος. Σε τακτά διαστήματα ανακοινώνει στοιχεία για τις οδυνηρές συνέπειες της εγκατάλειψης καθώς σε πολλές περιπτώσεις αυτή οδηγεί στον θάνατο ή σε βαριές αναπηρίες, αλλά και για τις ευθύνες συγκεκριμένων δικαστικών λειτουργών που επιδεικνύουν υπέρμετρη επιείκεια στους υπαίτιους.

Αναφορικά με το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, ο σύλλογος παραδέχεται ότι θεωρητικά επιβλήθηκαν επαρκείς περιοριστικοί όροι για τη 45χρονη (50.000 ευρώ εγγύηση, αφαίρεση άδειας οδήγησης και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα), ταυτόχρονα όμως επισημαίνει:

«Οι πάντες γνωρίζουν, και μεις, και οι δικηγόροι και οι δικαστικοί (διαμάντια και μη, αλλά ιδιαίτερα τα διαμάντια) πως η εκδίκαση ενός τροχαίου εγκλήματος απαιτεί τέσσερα χρόνια κατά μέσο όρο για να ολοκληρωθεί στον πρώτο βαθμό. Αναβολές λόγω παρελεύσεως του ωραρίου, αναβολές λόγω ασθενείας του δράστη, αναβολές λόγω εκδίκασης άλλης υπόθεσης από συνήγορο του κατηγορουμένου είναι η πάγια πρακτική που οδηγεί σε αυτό το αποτέλεσμα. Καμία αναβολή βέβαια δεν προκαλείται από τη μεριά των θυμάτων. Η εκδίκαση στο Εφετείο θα ολοκληρωθεί σε επτάμισι με οκτώ χρόνια, στα όρια της παραγραφής, οπότε θα θεωρηθεί τελεσίδικη η απόφαση… αν δεν ακολουθήσει αναίρεση στον Αρειο Πάγο, οπότε μπορεί να πάμε και στα 14 χρόνια…», σημειώνει η ανακοίνωση.

Με βάση τα παραπάνω, ο σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα χαρακτηρίζει «πρόκληση» την απόφαση των «διαμαντιών της Θεσσαλονίκης», τονίζοντας ότι «οδηγεί στον δρόμο της αρνησιδικίας», καθώς πλέον το παιχνίδι είναι στο χέρι της 45χρονης και των συνηγόρων της και θα παιχτεί στις καθυστερήσεις. «Αν κρίνουμε από παρόμοιες υποθέσεις κάθε νομική δυνατότητα μετάθεσης της εκδίκασης της υπόθεσης θα εξαντληθεί όπως και κάθε δυνατότητα προσέγγισης των θυμάτων ώστε να αποσπαστεί μια ευνοϊκή κατάθεση», συμπληρώνουν.

Προβληματισμός για το κατά πόσο οι δικαστικές αρχές θα εφαρμόσουν τις ποινικές διατάξεις του νέου ΚΟΚ

Με τον νέο ΚΟΚ που ψηφίστηκε τον περασμένο Ιούνιο ως νόμος 5209, οι ποινές για την εγκατάλειψη θύματος σε περίπτωση τροχαίου αυστηροποιήθηκαν καθώς, εκτός από πρόστιμο και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 6 μήνες, προβλέπεται κάθειρξη 6, 10 ή 20 ετών ανάλογα με το αν το θύμα περιήλθε σε κίνδυνο ζωής ή αν επήλθε βαριά σωματική βλάβη ή θάνατος. Ομως, η συγκεκριμένη διάταξη δεν περιλήφθηκε σε εκείνες που εφαρμόζονται αμέσως, αλλά 3 μήνες μετά την ψήφιση.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή, ο πρόεδρος του συλλόγου, Γιώργος Κουβίδης, εξέφρασε τον προβληματισμό του για το κατά πόσο οι δικαστικές αρχές θα εφαρμόσουν τις ποινικές διατάξεις που θεσπίστηκαν για εγκατάλειψη θύματος, χρήση κινητού και άλλα εγκλήματα, επικαλούμενος συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες οι υπαίτιοι τροχαίων με νεκρούς παραμένουν επί σειρά ετών ατιμώρητοι και οι δικαστικές διαδικασίες καρκινοβατούν.