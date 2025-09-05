Σήμερα το πρωί οδηγούνται στα δικαστήρια οι τέσσερις συλληφθέντες από το περιστατικό της Πέμπτης τα ξημερώματα στον λόφο του Στρέφη, όταν άνδρες της ομάδας ΟΠΚΕ προχώρησαν σε προσαγωγές και συλλήψεις ατόμων που απλά κάθονταν στο σημείο.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι αστυνομικοί πλησίασαν την παρέα και ακολούθησε φραστική αντιπαράθεση, καθώς οι πολίτες ζητούσαν να μάθουν τον λόγο του ελέγχου και της κλιμακούμενης έντασης. Η εξέλιξη ήταν η αιφνιδιαστική σύλληψη και των τεσσάρων.
Και όλα αυτά την ώρα που ο λόφος του Στρέφη παραμένει εδώ και μήνες υπό συνεχή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, με τους κατοίκους να καταγγέλλουν ότι το σημείο έχει ουσιαστικά μετατραπεί σε ζώνη αστυνομοκρατίας, με σωρεία περιστατικών καταστολής, από χρήση χημικών σε χώρους με παιδιά και παρενοχλήσεις πολιτών, μέχρι στοχοποίηση μεταναστών και κουίρ ατόμων.
Δικάζονται οι τέσσερις συλληφθέντες του Λόφου Στρέφη
