Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου, 2025
Αστυνομικοί στον λόφο του Στρέφη
Αστυνομικοί στον λόφο του Στρέφη | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Δικάζονται οι τέσσερις συλληφθέντες του Λόφου Στρέφη

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Δανάη Κισκήρα - Μπαρτσώκα
Μόλις χθες, άνδρες της ΟΠΚΕ προχώρησαν σε προσαγωγές και συλλήψεις ατόμων που απλά... κάθονταν στο σημείο.

Σήμερα το πρωί οδηγούνται στα δικαστήρια οι τέσσερις συλληφθέντες από το περιστατικό της Πέμπτης τα ξημερώματα στον λόφο του Στρέφη, όταν άνδρες της ομάδας ΟΠΚΕ προχώρησαν σε προσαγωγές και συλλήψεις ατόμων που απλά κάθονταν στο σημείο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι αστυνομικοί πλησίασαν την παρέα και ακολούθησε φραστική αντιπαράθεση, καθώς οι πολίτες ζητούσαν να μάθουν τον λόγο του ελέγχου και της κλιμακούμενης έντασης. Η εξέλιξη ήταν η αιφνιδιαστική σύλληψη και των τεσσάρων.

Και όλα αυτά την ώρα που ο λόφος του Στρέφη παραμένει εδώ και μήνες υπό συνεχή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, με τους κατοίκους να καταγγέλλουν ότι το σημείο έχει ουσιαστικά μετατραπεί σε ζώνη αστυνομοκρατίας, με σωρεία περιστατικών καταστολής, από χρήση χημικών σε χώρους με παιδιά και παρενοχλήσεις πολιτών, μέχρι στοχοποίηση μεταναστών και κουίρ ατόμων.

TAGS
