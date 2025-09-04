Αθήνα, 28°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.4° 26.3°
3 BF
51%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.9° 25.5°
1 BF
48%
Πάτρα
Σποραδικές νεφώσεις
27°C
27.1° 25.0°
0 BF
69%
Ιωάννινα
Θύελλα
20°C
19.9° 19.9°
1 BF
83%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
4 BF
47%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
26°C
26.5° 26.5°
2 BF
47%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
21°C
21.4° 21.4°
2 BF
53%
Αγρίνιο
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
23.1° 23.1°
2 BF
70%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
25°C
25.8° 24.8°
1 BF
77%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
28°C
28.9° 27.7°
3 BF
54%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
25°C
25.4° 25.4°
2 BF
69%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.7° 26.7°
1 BF
54%
Κεφαλονιά
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.9°
4 BF
78%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.9°
1 BF
41%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
27°C
26.6° 26.6°
3 BF
56%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
26°C
26.0° 25.8°
4 BF
84%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
26.6° 24.8°
2 BF
53%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
29°C
28.8° 25.3°
2 BF
57%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
26°C
25.8° 25.8°
3 BF
52%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.3° 18.3°
0 BF
80%
ΜΕΝΟΥ
Πέμπτη, 04 Σεπτεμβρίου, 2025
κρητική μαφία
EUROKINISSI

Προφυλακίστηκαν οι πρώτοι 6 κατηγορούμενοι για την κρητική μαφία

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
efsyn. gr
Δέκα άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους.

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα οι πρώτοι 17 από τους συλληφθέντες για τη συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση της κρητικής μαφίας

Μετά τις απολογίες τους, έξι από τους κατηγορουμένους κρίθηκαν προφυλακιστέοι από τις ανακριτικές αρχές και οδηγήθηκαν στις φυλακές. Αντίθετα, δέκα άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους. Ένας κατηγορούμενος ζήτησε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή, μαζί με άλλους συλληφθέντες.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει κοινές κατηγορίες για συμμετοχή τους στην οργάνωση καθώς και επιμέρους κατηγορητήριο για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πώληση παράνομου οπλισμού, εκβιασμούς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Υπενθυμίζεται ότι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση είναι καταιγιστικές, αγγίζοντας πολιτικά πρόσωπα, επιχειρηματίες, ιερείς και τοπικούς παράγοντες. Όλα δείχνουν ένα ιεραρχημένο σύστημα διαφθοράς με κέρδος πολλά εκατομμύρια και ποικίλες παράνομες δραστηριότητες. 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Προφυλακίστηκαν οι πρώτοι 6 κατηγορούμενοι για την κρητική μαφία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual