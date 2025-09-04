Προφυλακίστηκαν οι πρώτοι 6 κατηγορούμενοι για την κρητική μαφία

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα οι πρώτοι 17 από τους συλληφθέντες για τη συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση της κρητικής μαφίας.

Μετά τις απολογίες τους, έξι από τους κατηγορουμένους κρίθηκαν προφυλακιστέοι από τις ανακριτικές αρχές και οδηγήθηκαν στις φυλακές. Αντίθετα, δέκα άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους. Ένας κατηγορούμενος ζήτησε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή, μαζί με άλλους συλληφθέντες.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει κοινές κατηγορίες για συμμετοχή τους στην οργάνωση καθώς και επιμέρους κατηγορητήριο για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πώληση παράνομου οπλισμού, εκβιασμούς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Υπενθυμίζεται ότι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση είναι καταιγιστικές, αγγίζοντας πολιτικά πρόσωπα, επιχειρηματίες, ιερείς και τοπικούς παράγοντες. Όλα δείχνουν ένα ιεραρχημένο σύστημα διαφθοράς με κέρδος πολλά εκατομμύρια και ποικίλες παράνομες δραστηριότητες.