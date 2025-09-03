Κάνει το θύμα ο «μπράβος» που χτύπησε τον Πακιστανό εργάτη

Με επιδέσμους και εμφανή τραύματα στα σημεία που χτυπήθηκε από τον σιδερένιο σωλήνα που χρησιμοποίησε ο «φίλος» του εργοδότη, ο Πακιστανός εργάτης που... έκανε το λάθος να ζητήσει τα δεδουλευμένα του

Με απόπειρα κακουργηματικής εκβίασης, απειλής και επικίνδυνης σωματικής βλάβης βρίσκεται αντιμέτωπος ο άνδρας που φέρεται να επιτέθηκε βάναυσα στον Ραφίκ Μοχάμεντ για να τον τιμωρήσει επειδή τόλμησε να ζητήσει δεδουλευμένα από τον εργοδότη του ● Ο παλικαράς έχει μηνύσει τον μετανάστη ισχυριζόμενος ότι του επιτέθηκε μαζί με τον γιο του και άλλα δύο άτομα

Με τα αδικήματα της απόπειρας κακουργηματικής εκβίασης, απειλής και επικίνδυνης σωματικής βλάβης βρίσκεται αντιμέτωπος ο άνδρας που φέρεται να επιτέθηκε βάναυσα στον Ραφίκ Μοχάμεντ, εργάτη από το Πακιστάν, το βράδυ της 30ής Αυγούστου στον Ασπρόπυργο, επειδή, σύμφωνα με καταγγελίες και όσα κατέθεσε ο δεύτερος ενώπιον των Αρχών, τόλμησε να ζητήσει τα δεδουλευμένα του από τον εργοδότη στον οποίο εργαζόταν επί σειρά ετών.

Ο Ρ. Μοχάμεντ εργαζόταν σε συνεργείο καθαρισμού εξατμίσεων και δεν του κατέβαλαν δώρα ούτε υπερωρίες, πράγμα που αποτελεί ένα δυστοπικό επαναλαμβανόμενο μοτίβο σε σχέσεις εργασιακής εκμετάλλευσης, ειδικότερα προς μετανάστες, με τους τελευταίους να βρίσκονται συχνά-πυκνά αντιμέτωποι με βίαιη συμπεριφορά προκειμένου να κρατήσουν το στόμα τους κλειστό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν αυτό της Μανωλάδας όπου το 2013 μετανάστες εργάτες γης που δούλευαν στα φραουλοχώραφα πυροβολήθηκαν επειδή και εκείνοι απλώς απαίτησαν τους μισθούς τους. Ολα αυτά μάλιστα συμβαίνουν την ώρα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο υπουργός Μετανάστευσης Θ. Πλεύρης επιχειρούν να δημιουργήσουν ολοένα και πιο εχθρικό περιβάλλον για τους μετανάστες στη χώρα, ενώ άλλο παράδειγμα αποτελεί πρόσφατο περιστατικό κατά το οποίο ένας μετανάστης εργάτης της Ζώνης Περάματος εξαναγκάστηκε να δουλέψει χωρίς τη θέλησή του, με απειλές σε βάρος της ζωής του, σε καράβι ανοιχτά του Γυθείου.

Ρατσιστικό κίνητρο

Αιμόφυρτος στο Α.Τ. λίγο μετά τον ξυλοδαρμό του

Σύμφωνα με την κατάθεση του Ρ. Μοχάμεντ, ο κατηγορούμενος Β.Δ. εμφανίστηκε λίγα μόλις μέτρα από το σπίτι του σε μία καφετέρια όπου και βρισκόταν το θύμα, παρουσιάστηκε ως «φίλος» του εργοδότη του, τον απείλησε και τον χτύπησε με έναν σιδερένιο σωλήνα. «Σήμερα 30.08 και περί ώρα 20.20, ενώ βρισκόμουν στον Ασπρόπυργο, ήρθε κάποιος που δεν τον γνωρίζω και με ρώτησε αν μίλησα άσχημα στον φίλο του Π.Α. (σ.σ. το όνομα του εργοδότη του Ρ. Μοχάμεντ). Εγώ απέφυγα να του απαντήσω και εκείνος άρχισε να με απειλεί. Βγήκα έξω από την καφετέρια, τότε αυτός πήρε στα χέρια του έναν μακρύ σωλήνα και άρχισε να με χτυπάει δυνατά σε όλο μου το σώμα». Μάλιστα το ρατσιστικό κίνητρο αποδίδεται και από τον διάλογο που φέρεται να είχαν οι δυο τους, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η ΚΕΕΡΦΑ, η οποία δημοσιοποίησε το περιστατικό.

Ο διάλογος με τον δράστη, τον οποίο μετέφεραν συγκάτοικοι του Ρ. Μοχάμεντ, δεν αφήνει αμφιβολίες:

Β.Δ.: «Μαλάκα, Πακιστανέ, γιατί ζητάς τα λεφτά από τον φίλο μου; Να φύγεις. Να πας στη χώρα σου» φώναξε εκείνος.

Ρ.Μ.: «Εσύ ποιος είσαι; Τι πρόβλημα έχεις εσύ με εμένα; Είναι δικό μου θέμα τι ζητάω από τον εργοδότη μου. Γιατί ρωτάς εσύ;»

Σημειώνεται πως το τηλεφώνημα στην Αμεση Δράση έγινε από την πλευρά του θύματος, πράγμα που επιβεβαιώνεται, εκτός από την κατάθεση του ίδιου, και από την κατάθεση ενός εκ των αστυνομικών που ενεπλάκησαν στο περιστατικό. «Την ίδια στιγμή, ο γιος μου είδε τον Β.Δ. να με χτυπάει και κάλεσε αμέσως την αστυνομία», καταθέτει ο Ρ. Μοχάμεντ και προσθέτει: «Ηρθε η αστυνομία και μετέφερε εμένα στο Α.Τ. Ασπροπύργου. Να προσθέσω ότι λίγο πριν το περιστατικό είχα μιλήσει στο τηλέφωνο με τον Π.Α., το αφεντικό, πλην όμως αυτός μου δήλωσε ότι μου έχει δώσει τα χρήματα και δεν μου χρωστάει τίποτα, πιστεύω όμως ότι είπε στον Β.Δ. να με χτυπήσει λόγω των οικονομικών διαφορών μας».

Από την πλευρά του ο Β.Δ. ισχυρίστηκε ενώπιον των Αρχών πως εκείνος ήταν το θύμα και πως δέχτηκε επίθεση: «Βρισκόμουν στον Ασπρόπυργο έξωθεν της καφετέριας [...] μου επιτέθηκαν με αντικείμενα τέσσερα άτομα μεταξύ των οποίων ήταν ο Ραφίκ και ο γιος του, ενώ οι άλλοι ήταν αγνώστων στοιχείων. [...] Τότε οι περισσότεροι από αυτούς άρχισαν να μου πετάνε πέτρες, εγώ για να αμυνθώ πήρα έναν σωλήνα τον οποίο όμως δεν χρησιμοποίησα», είπε, χωρίς πάντως να αναφερθεί στο υποτιθέμενο κίνητρο των τεσσάρων ατόμων που λέει ότι του επιτέθηκαν.

Ωστόσο υπενθυμίζεται ότι στην ίδια δικογραφία βρίσκονται κατηγορούμενοι με το πλημμέλημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και ο Ραφίκ Μοχάμεντ με τον γιο του, μετά από μήνυση του Β.Δ.

Μαρία Σφέτσου, Συνήγορος Ρ. Μοχάμεντ

«Τους ενθαρρύνει η νέα αντιμεταναστευτική νομοθεσία»

Ο εργαζόμενος Ραφίκ Μοχάμεντ ξυλοκοπήθηκε άγρια και έπεσε θύμα κακουργηματικής εκβίασης, απειλών και εξυβρίσεων με ρατσιστικό περιεχόμενο από απεσταλμένο μπράβο του εργοδότη του επειδή τόλμησε να διεκδικήσει τα δεδουλευμένα του. Ο συσχετισμός της ενθάρρυνσης-εκδήλωσης από πλευράς εργοδοτών τέτοιων συμπεριφορών με τη νέα αντιμεταναστευτική νομοθεσία είναι άμεσος και εμφανής και θα πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα.