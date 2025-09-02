Αθήνα, 32°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
32°C
32.4° 31.3°
3 BF
34%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
30°C
31.5° 28.6°
2 BF
36%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
28°C
28.0° 28.0°
1 BF
59%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
27°C
26.9° 26.9°
1 BF
44%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
3 BF
48%
Βέροια
Αίθριος καιρός
30°C
30.4° 30.4°
2 BF
39%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
0 BF
26%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
30°C
30.2° 30.2°
2 BF
33%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
28°C
30.5° 27.8°
4 BF
57%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
30°C
30.9° 30.4°
4 BF
37%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 29.4°
3 BF
51%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
29°C
28.7° 28.7°
2 BF
65%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
4 BF
61%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
31°C
30.7° 30.7°
1 BF
29%
Λαμία
Αίθριος καιρός
33°C
33.3° 30.1°
2 BF
25%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
29°C
29.8° 29.3°
4 BF
67%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
31°C
31.1° 31.1°
3 BF
25%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.4° 29.3°
3 BF
49%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
28°C
28.6° 28.1°
3 BF
52%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
0 BF
43%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 02 Σεπτεμβρίου, 2025
vouli
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ/TOKLIK.GR/EUROKINISSI
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ

Προς νέα δικογραφία για 10 βουλευτές!

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Δανάη Κισκήρα - Μπαρτσώκα
Σκιές από την παραίτηση της συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων της Ν.Δ., Καλλιόπης Σεμερτζίδου

Σε μείζον πολιτικό σκάνδαλο που δεν έχει τέλος φαίνεται να εξελίσσεται συνεχώς η υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των ελληνικών Αρχών ξετυλίγουν ένα δίκτυο απάτης που φτάνει μέχρι το Κοινοβούλιο, με δεύτερη δικογραφία να ετοιμάζεται –σύμφωνα με πληροφορίες και δημοσιεύματα– για δέκα βουλευτές, κυρίως της κυβέρνησης, αλλά όχι μόνο.

Η δικογραφία αναμένεται να αποσταλεί στη Βουλή μέσα στον Σεπτέμβριο και το φθινόπωρο προμηνύεται εκρηκτικό, καθώς έτσι, όπως όλα δείχνουν, θα ανοίξει ο δρόμος για Προανακριτική ή Εξεταστική Επιτροπή, ενώ δεν αποκλείονται παραιτήσεις και διαγραφές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η δικογραφία βασίζεται σε τεκμηριωμένα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από νόμιμες επισυνδέσεις τηλεφωνικών συνομιλιών, φορολογικά δεδομένα και καταθέσεις. Οι συνομιλίες αποκαλύπτουν παρεμβάσεις πολιτικών σε αιτήσεις επιδοτήσεων, ακόμη και για παράνομες διαδικασίες. Σημειώνεται πως, σε αντίθεση με τους υπουργούς, οι βουλευτές δεν καλύπτονται από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για την άμεση κλήση τους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εφόσον η Ολομέλεια αποφασίσει την άρση ασυλίας τους.

Το σκάνδαλο, ωστόσο, δεν περιορίζεται στους πολιτικούς. Οι έρευνες αποκάλυψαν αιτήσεις με ΑΦΜ νεκρών, ακόμη και πάνω από δέκα χρόνια, καθώς και πλαστά μισθωτήρια αγροτεμαχίων, ώστε «κληρονόμοι» να καρπωθούν κοινοτικά κονδύλια. Σε Κρήτη και Εύβοια, τα παράνομα ποσά αγγίζουν τις 600.000 ευρώ, ανά περίπτωση.

Σημαντικές σκιές αφήνει και η παραίτηση της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων της Ν.Δ., το όνομα της οποίας φέρεται να εμπλέκεται σε επιδοτήσεις που ελέγχονται. Η υπόθεση συνδέεται με ακίνητο που πώλησε και σήμερα στεγάζει εταιρεία γεωπονικού χαρακτήρα με επικεφαλής πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, η Αρχή για το Ξέπλυμα έχει προχωρήσει σε κατασχέσεις server και περιουσιακούς ελέγχους, ενώ η έρευνα επεκτείνεται ώς το 2015.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Προς νέα δικογραφία για 10 βουλευτές!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual