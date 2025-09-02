Προς νέα δικογραφία για 10 βουλευτές!

Σε μείζον πολιτικό σκάνδαλο που δεν έχει τέλος φαίνεται να εξελίσσεται συνεχώς η υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των ελληνικών Αρχών ξετυλίγουν ένα δίκτυο απάτης που φτάνει μέχρι το Κοινοβούλιο, με δεύτερη δικογραφία να ετοιμάζεται –σύμφωνα με πληροφορίες και δημοσιεύματα– για δέκα βουλευτές, κυρίως της κυβέρνησης, αλλά όχι μόνο.

Η δικογραφία αναμένεται να αποσταλεί στη Βουλή μέσα στον Σεπτέμβριο και το φθινόπωρο προμηνύεται εκρηκτικό, καθώς έτσι, όπως όλα δείχνουν, θα ανοίξει ο δρόμος για Προανακριτική ή Εξεταστική Επιτροπή, ενώ δεν αποκλείονται παραιτήσεις και διαγραφές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η δικογραφία βασίζεται σε τεκμηριωμένα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από νόμιμες επισυνδέσεις τηλεφωνικών συνομιλιών, φορολογικά δεδομένα και καταθέσεις. Οι συνομιλίες αποκαλύπτουν παρεμβάσεις πολιτικών σε αιτήσεις επιδοτήσεων, ακόμη και για παράνομες διαδικασίες. Σημειώνεται πως, σε αντίθεση με τους υπουργούς, οι βουλευτές δεν καλύπτονται από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για την άμεση κλήση τους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εφόσον η Ολομέλεια αποφασίσει την άρση ασυλίας τους.

Το σκάνδαλο, ωστόσο, δεν περιορίζεται στους πολιτικούς. Οι έρευνες αποκάλυψαν αιτήσεις με ΑΦΜ νεκρών, ακόμη και πάνω από δέκα χρόνια, καθώς και πλαστά μισθωτήρια αγροτεμαχίων, ώστε «κληρονόμοι» να καρπωθούν κοινοτικά κονδύλια. Σε Κρήτη και Εύβοια, τα παράνομα ποσά αγγίζουν τις 600.000 ευρώ, ανά περίπτωση.

Σημαντικές σκιές αφήνει και η παραίτηση της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων της Ν.Δ., το όνομα της οποίας φέρεται να εμπλέκεται σε επιδοτήσεις που ελέγχονται. Η υπόθεση συνδέεται με ακίνητο που πώλησε και σήμερα στεγάζει εταιρεία γεωπονικού χαρακτήρα με επικεφαλής πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, η Αρχή για το Ξέπλυμα έχει προχωρήσει σε κατασχέσεις server και περιουσιακούς ελέγχους, ενώ η έρευνα επεκτείνεται ώς το 2015.