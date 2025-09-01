Αθήνα, 30°C
Δευτέρα, 01 Σεπτεμβρίου, 2025
fylaki
Dreamstime.com

Προφυλακιστέος ο 62χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά στη Παιανία

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
efsyn.gr
Αρνείται τις κατηγορίες ο κατηγορούμενος.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 62χρονος από τις ανακριτικές αρχές, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό στην πυρκαγιά που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη στην Παιανία.

Κατά την προανάκριση προέκυψε ότι ο άνδρας κινούνταν με ποδήλατο βουνού, χρησιμοποίησε αναπτήρα για να προκαλέσει την πυρκαγιά και στη συνέχεια πέταξε το σακίδιο που είχε μαζί του σε κάδο απορριμμάτων. Οι κινήσεις του καταγράφηκαν σε βίντεο, στοιχείο που οδήγησε στην ταυτοποίησή του.

Ο κατηγορούμενος, ωστόσο, αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι καθημερινά διέρχεται από το συγκεκριμένο σημείο επειδή μένει κοντά και επισκέπτεται συχνά τον γιο του.

Όπως εξήγησε, μετά από χειρουργείο χρησιμοποιεί το ποδήλατο για λόγους αποκατάστασης. «Δεν έχω καμία σχέση με τις φωτιές», δήλωσε ενώπιον της ανακρίτριας. Σχετικά με το σακίδιο που εντοπίστηκε δίπλα στην εστία, ισχυρίστηκε ότι περιείχε φρούτα που είχε μαζέψει, αλλά το πέταξε γιατί φοβήθηκε μήπως κατηγορηθεί για κλοπή.

