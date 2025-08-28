Αθήνα, 25°C
gynaikoktonia mariola volos
H 36χρονη Μαριόλα Νακολέτσι και ο 40χρονος σε παλιότερη φωτογραφία

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Στη θεία τους τα παιδιά του 40χρονου με απόφαση εισαγγελέα

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
efsyn.gr
Με απόφαση εισαγγελέα, η μεταφορά των ανήλικων παιδιών στη Σκιάθο, συνοδεύεται τόσο από συνεδρίες με ειδικούς ψυχικής υγείας, όσο και από ένα τριμελές συμβούλιο εποπτείας που θα αποτελείται από... παπάδες!

Η εισαγγελέας ανηλίκων Βόλου με απόφαση που έλαβε σήμερα, καθόρισε το νέο πλαίσιο φροντίδας και ανατροφής των τριών ανήλικων παιδιών του ζευγαριού, μετά την εν ψυχρώ δολοφονία της μητέρας τους και αναμένεται να μεγαλώσουν με τη θεία τους στη Σκιάθο.

Υπενθυμίζεται πως η μεγαλύτερη κόρη του ζευγαριού, η οποία ήταν εκείνη που βρήκε τη μητέρα της νεκρή στην είσοδο της πολυκατοικίας που διέμεναν, δεν υπάγεται στη ρύθμιση καθώς έχει πλέον ενηλικιωθεί.

Όπως αναφέρεται και στην απόφαση του δικαστηρίου, συγκροτήθηκε τριμελές συμβούλιο εποπτείας, με μέλη ιερείς από τη Σκιάθο και τη Νέα Ιωνία, ώστε να παρακολουθούν την πορεία των παιδιών και να συμβάλουν στην ψυχολογική τους στήριξη. Παράλληλα, θα παρακολουθήσουν συνεδρίες με ειδικούς ψυχικής υγείας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το σοκ της απώλειας.

Υπενθυμίζεται ότι η κόρη της 36χρονης πριν από λίγες ημέρες είχε πει στον τηλεοπτικό σταθμό του Mega ότι δεν θέλει να δει ποτέ ξανά τον πατέρα της

Η εγκατάσταση των παιδιών στη Σκιάθο έχει ήδη δρομολογηθεί, όπως και η εξασφαλισμένη προσωρινή στέγη για την οικογένειά τους. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η απόφαση είναι προσωρινή και αναμένεται να οριστικοποιηθεί εντός τριών μηνών.

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Στη θεία τους τα παιδιά του 40χρονου με απόφαση εισαγγελέα

