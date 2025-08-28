Γυναικοκτονία στον Βόλο: Στη θεία τους τα παιδιά του 40χρονου με απόφαση εισαγγελέα

Η εισαγγελέας ανηλίκων Βόλου με απόφαση που έλαβε σήμερα, καθόρισε το νέο πλαίσιο φροντίδας και ανατροφής των τριών ανήλικων παιδιών του ζευγαριού, μετά την εν ψυχρώ δολοφονία της μητέρας τους και αναμένεται να μεγαλώσουν με τη θεία τους στη Σκιάθο.
Υπενθυμίζεται πως η μεγαλύτερη κόρη του ζευγαριού, η οποία ήταν εκείνη που βρήκε τη μητέρα της νεκρή στην είσοδο της πολυκατοικίας που διέμεναν, δεν υπάγεται στη ρύθμιση καθώς έχει πλέον ενηλικιωθεί.
Όπως αναφέρεται και στην απόφαση του δικαστηρίου, συγκροτήθηκε τριμελές συμβούλιο εποπτείας, με μέλη ιερείς από τη Σκιάθο και τη Νέα Ιωνία, ώστε να παρακολουθούν την πορεία των παιδιών και να συμβάλουν στην ψυχολογική τους στήριξη. Παράλληλα, θα παρακολουθήσουν συνεδρίες με ειδικούς ψυχικής υγείας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το σοκ της απώλειας.
Υπενθυμίζεται ότι η κόρη της 36χρονης πριν από λίγες ημέρες είχε πει στον τηλεοπτικό σταθμό του Mega ότι δεν θέλει να δει ποτέ ξανά τον πατέρα της.
Η εγκατάσταση των παιδιών στη Σκιάθο έχει ήδη δρομολογηθεί, όπως και η εξασφαλισμένη προσωρινή στέγη για την οικογένειά τους. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η απόφαση είναι προσωρινή και αναμένεται να οριστικοποιηθεί εντός τριών μηνών.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας