Πέμπτη, 28 Αυγούστου, 2025
Δικαστήριο
EUROKINISSI

Έδεσσα: Προφυλακίστηκε ο 76χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία γείτονά του

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
efsyn.gr
Στην απολογία του ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι είχε «χρόνιες διαμάχες» δίχως αυτές να έχουν οδηγήσει σε κάποιο επεισόδιο μεταξύ τους.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Έδεσσας, ο 76χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα τον 72χρονο συγχωριανό του, στη Δάφνη Σκύδρας, στην Πέλλα, μεταφέροντας τη σορό του σε αυτοσχέδια χωματερή όπου την εγκατέλειψε. Το έγκλημα φέρεται να διαπράχθηκε στις 16 Αυγούστου, και αποκαλύφθηκε 9 μέρες αργότερα, όταν ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του υποδεικνύοντας το σημείο ταφής του θύματος.

Κατά την απολογία του, ο 76χρονος καθ' ομολογίαν δράστης επικαλέστηκε «χρόνιες διαμάχες» με τον παθόντα- χωρίς όμως να είχε προηγηθεί κάποιο βίαιο επεισόδιο μεταξύ τους. Κληθείς από την ανακρίτρια να περιγράψει τις συνθήκες υπό τις οποίες φέρεται να τέλεσε το έγκλημα, πληροφορίες αναφέρουν ότι είπε πως θόλωσε. «Έχασα τον έλεγχο του εαυτού μου. Λειτούργησα σαν άλλος άνθρωπος», απολογήθηκε. Υπέβαλε δε, δια του συνηγόρου του, αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Με σύμφωνη γνώμη, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση, «δείχνοντας» του το δρόμο για τις φυλακές.

Έδεσσα: Προφυλακίστηκε ο 76χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία γείτονά του

