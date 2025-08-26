Προφυλακιστέος ο 40χρονος γυναικοκτόνος στον Βόλο

Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο 40χρονος που σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των τριών ανήλικων παιδιών τους. Ο καθ' ομολογίαν γυναικοκτόνος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειάς του, στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο 40χρονος εμφανίστηκε προκλητικός στο απολογητικό του υπόμνημα, στο οποίο φαίνεται να ισχυρίστηκε ότι «δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση» και ότι σκότωσε τη σύζυγό του «εν βρασμώ ψυχής».

Μάλιστα, παρά τις μαρτυρίες της οικογένειας του θύματος, ισχυρίστηκε ότι δεν είχε «στο παρελθόν βίαιη συμπεριφορά απέναντι» στην 36χρονη. Δήλωσε δε «συντετριμμένος», ενώ αιτήθηκε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

«Η Μαριόλα δολοφονείται για δεύτερη φορά»

Την έντονη αντίδραση της οικογένειας της 36χρονης προκάλεσαν οι ισχυρισμοί του γυναικοκτόνου. Η δικηγόρος της οικογένειας της 36χρονης τόνισε πως το θύμα είχε υποστεί κακοποιητική συμπεριφορά σε όλη τη διάρκεια της συμβίωσης με τον κατηγορούμενο.

«Η Μαριόλα δολοφονείται για δεύτερη φορά με όσα ακούγονται από την πλευρά του δράστη και σπιλώνεται η μνήμη της με τρόπο άδικο και εξευτελιστικό» τόνισε σε δηλώσεις της, τις οποίες μετέδωσε το gegonotanews.gr.