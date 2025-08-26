Αθήνα, 30°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
30.8° 28.2°
4 BF
40%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
28.7° 25.5°
3 BF
53%
Πάτρα
Σποραδικές νεφώσεις
29°C
30.0° 29.4°
1 BF
52%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
2 BF
39%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
3 BF
44%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
27°C
27.0° 27.0°
3 BF
50%
Κοζάνη
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
24.4° 24.4°
2 BF
31%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
30°C
29.8° 29.8°
2 BF
34%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
30.5° 28.8°
5 BF
51%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
28°C
28.8° 27.7°
4 BF
36%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
26°C
26.4° 26.4°
6 BF
61%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.7° 26.7°
3 BF
57%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
2 BF
65%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
3 BF
47%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
29°C
29.4° 27.8°
3 BF
40%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
30°C
29.8° 29.8°
4 BF
48%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
30.0° 28.8°
2 BF
30%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.5° 25.3°
3 BF
56%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
25°C
25.3° 25.3°
4 BF
71%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
24°C
24.1° 24.1°
1 BF
50%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 26 Αυγούστου, 2025
gynaikoktonia mariola volos
Η 36χρονη και ο 40χρονος σε παλαιότερη φωτογραφία

Προφυλακιστέος ο 40χρονος γυναικοκτόνος στον Βόλο

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
efsyn.gr
Με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα.

Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο 40χρονος που σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των τριών ανήλικων παιδιών τους. Ο καθ' ομολογίαν γυναικοκτόνος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειάς του, στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο 40χρονος εμφανίστηκε προκλητικός στο απολογητικό του υπόμνημα, στο οποίο φαίνεται να ισχυρίστηκε ότι «δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση» και ότι σκότωσε τη σύζυγό του «εν βρασμώ ψυχής».

Μάλιστα, παρά τις μαρτυρίες της οικογένειας του θύματος, ισχυρίστηκε ότι δεν είχε «στο παρελθόν βίαιη συμπεριφορά απέναντι» στην 36χρονη. Δήλωσε δε «συντετριμμένος», ενώ αιτήθηκε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

«Η Μαριόλα δολοφονείται για δεύτερη φορά»

Την έντονη αντίδραση της οικογένειας της 36χρονης προκάλεσαν οι ισχυρισμοί του γυναικοκτόνου. Η δικηγόρος της οικογένειας της 36χρονης τόνισε πως το θύμα είχε υποστεί κακοποιητική συμπεριφορά σε όλη τη διάρκεια της συμβίωσης με τον κατηγορούμενο.

«Η Μαριόλα δολοφονείται για δεύτερη φορά με όσα ακούγονται από την πλευρά του δράστη και σπιλώνεται η μνήμη της με τρόπο άδικο και εξευτελιστικό» τόνισε σε δηλώσεις της, τις οποίες μετέδωσε το gegonotanews.gr.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Προφυλακιστέος ο 40χρονος γυναικοκτόνος στον Βόλο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual