Ώρα απολογίας για τον γυναικοκτόνο στον Βόλο

Στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου θα οδηγηθεί σήμερα στις 11 το πρωί ο 40χρονος καθ' ομολογίαν γυναικοκτόνος της 36χρονης συζύγου του μπροστά στα μάτια των τριών ανήλικων παιδιών τους, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.
Το δικαστικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις εξηγήσεις που θα δώσει ο κατηγορούμενος, ο οποίος φαίνεται ήδη να έχει επικαλεστεί «θολούρα» και «οργή» για να δικαιολογήσει την πράξη του.
Μάλιστα, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του τοπικού thenewspaper.gr, ο 40χρονος φέρεται να έχει ζητήσει παράλληλα ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.
Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος φαίνεται να υποστηρίζει ότι στο πρόσφατο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό κατάστημα, έπειτα από τριήμερη ακούσια νοσηλεία μετά από απόπειρα αυτοκτονίας. Όπως αναφέρει ο ίδιος στο υπόμνημά του, του είχε χορηγηθεί φαρμακευτική αγωγή, την οποία συνεχίζει να λαμβάνει μέχρι και σήμερα, ενώ έχει διαγνωστεί με διαταραχή και αγχώδη σύγχυση.
Σοκ η ιατροδικαστική εξέταση
Υπενθυμίζεται ότι ο 40χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειάς του, στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας.
Παράλληλα, σοκάρει η ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στη Θεσσαλονίκη, καθώς, σύμφωνα με αυτή, το θανατηφόρο πλήγμα προκλήθηκε στον θώρακα από τέμνον όργανο ένα εργαλείο ψησίματος το οποίο προσομοιάζει με μεγάλο μαχαίρι, ενώ η γυναίκα έφερε άλλα τραύματα, καθώς και αμυντικά σημάδια στα χέρια, ένδειξη ότι προσπάθησε να προστατεύσει τον εαυτό της κατά την καταδίωξη της από τον σύζυγό.
Την ίδια ώρα που ο κατηγορούμενος θα απολογείται, θα τελείται η κηδεία της άτυχης 36χρονης.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας