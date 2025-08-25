Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Δεν θέλω να τον ξαναδώ» λέει η κόρη για τον δράστη-πατέρα της

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας διώκεται ο 40χρονος καθ' ομολογίαν γυναικοκτόνος στον Βόλο, ο οποίος σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του και τράπηκε σε φυγή.

Με την ιατροδικαστική έκθεση να σοκάρει και να αναδεικνύει την άγρια δολοφονία, συγκλονίζει ταυτόχρονα και η κατάθεση μίας από τις κόρες του ζευγαριού, η οποία ήταν μπροστά στο τραγικό συμβάν.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, αναφέρει ότι ο πατέρας της ζήλευε τη μητέρα της και τονίζει ότι δεν θέλει να τον ξαναδεί. Επισημαίνει ότι η μητέρα της, απευθυνόμενη στον 40χρονο σύζυγό της, του είχε πει να χωρίσουν, ενώ περιγράφει πως ο πατέρας της έπιασε την 36χρονη του από το μαλλί και την πέταξε κάτω.

«Τσακώθηκαν επειδή ο πατέρας μου ήταν φουλ ζηλιάρης γι’ αυτό το λόγο», είπε, αναφέροντας ότι είχαν τσακωθεί ξανά στο παρελθόν, «αλλά δεν ήταν έτσι. Μια χαρά ήμασταν. Τώρα τελευταία άρχισε οικοδομή... Ήταν κανονικός. Ούτε φώναζε, ούτε έπινε, τίποτα από αυτά. Απλά άρχισε μόνο από τη ζήλια και γι’ αυτό το έκανε».

Και πρόσθεσε: «Φώναζε η μητέρα μου “βοήθεια, βοήθεια”. Και αυτός το έκανε γρήγορα και έφυγε. Όλα τα είδα. Και όταν τη μαχαίρωσε και όταν φώναζε και όταν την τράβηξε από το μαλλί, την έριξε κάτω και όλα. Ήταν μέσα στο δωμάτιο, φωνάζανε. Εγώ δεν έδωσα τόσο σημασία, κοιμόμουν. Μετά άρχισε να λέει η μαμά: “θες να με σκοτώσεις” και λέει “βάλτε τη μικρή μέσα” και μετά άρχισε να τρέχει η μαμά και τη βάρεσε. Ήμουν εγώ και ο αδερφός μου, είναι 13 χρονών. Δεν ξέρω τι να πω, ήταν απότομο. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ. Είχαν έναν τσακωμό γι' αυτό το θέμα και είπε η μαμά "καλύτερα να χωρίσουμε" και έφυγε δύο μέρες. Δεν τον έδιωξε η μαμά, απλά έφυγε μόνος του. Και μετά γύρισε από δύο μέρες και μας έλεγε "το έχω μετανιώσει" και όλα αυτά, αλλά τον πιστέψαμε. Δεν θέλω να τον δω πια μπροστά μου...».

«Ζητώ συγγνώμη από τα παιδιά μου...»

Όσο για τον δράστη, με δήλωσή του επίσης στο Mega, ισχυρίστηκε ότι έχει μετανιώσει, ωστόσο ουσιαστικά ρίχνει ευθύνες στην 36χρονη, κατηγορώντας την πως είχε νέο σύντροφο και αυτό τον έκανε να χάσει «τη λογική του», όπως αναφέρει.

«Αγαπούσα υπερβολικά, παθολογικά τη γυναίκα μου, δεν είχα σχεδιάσει να τη σκοτώσω, να της κάνω κακό, ήθελα μόνο να την τρομάξω με αυτό που πήρα στα χέρια μου», ισχυρίστηκε ο 40χρονος και πρόσθεσε: «Εξαγριώθηκα, έχασα τη λογική μου, έσβησε το μυαλό μου όταν μου είπε ότι το παιδί που έχασε δεν ήταν δικό μου και ότι θα μου στέλνει φωτογραφίες και βίντεο με τον καινούριο σύντροφό της».

Ανέφερε επίσης ότι «Έχω μετανιώσει, σκέφτομαι τα παιδιά μου, τι θα απογίνουν, μακάρι να γύριζε ο χρόνος πίσω, ήθελα να κάνω κακό στον εαυτό μου. Δούλεψα σκληρά για την οικογένειά μου, και της είχα απόλυτη εμπιστοσύνη, όμως στο TikTok και στο Facebook επικοινωνούσε με άλλον άντρα και άλλαξε τελείως η συμπεριφορά της. Προσπάθησα πολλές φορές να σώσω τον γάμο μου, είχαμε μόνο επεισόδια φραστικά, ποτέ δεν σήκωσα το χέρι. Αγαπώ υπερβολικά τα παιδιά μου και τους ζητώ συγγνώμη».