Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στη φυλακή ο 28χρονος δράστης

Απολογήθηκε σήμερα και κρίθηκε προφυλακιστέος ο 28χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας 47χρονης γυναίκας έξω από το σπίτι της στο Χαλάνδρι, το πρωί της περασμένης Δευτέρας, 18 Αυγούστου.
Ο 28χρονος είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Υπενθυμίζεται ότι η 47χρονη δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές από τον δράστη.
Αρνήθηκε πως είχε δόλο
Το μεσημέρι ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί για την μέχρι θανάτου σφοδρή επίθεση με μαχαίρι σε βάρος της γυναίκας.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 28χρονος ενώπιον του ανακριτή αποδέχθηκε την πράξη του, αρνούμενος, ωστόσο, ότι είχε δόλο και ότι διέπραξε την ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, όπως του αποδίδεται. Αντίθετα, υποστηρίζει πως βρισκόταν σε «βρασμό» εξαιτίας αρνητικών σχολίων που έκανε το θύμα σε βάρος του.
«Αρνούμαι ότι σκότωσα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ήμουν σε αμόκ και δεν ήξερα τι έκανα. Αμέσως μετά μετάνιωσα, αλλά ήταν πλέον αργά. Φοβόμουν, για αυτό είχα τα μαχαίρια μαζί μου. Με τη γυναίκα ήθελα να μιλήσουμε, για αυτό την περίμενα έξω από το σπίτι της», ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος .
Η υπεράσπισή του επικαλείται ζητήματα ψυχικής υγείας τού 28χρονου αναφερόμενη σε «ιδιάζουσα ψυχοπαθολογία». Όπως δήλωσε ο συνήγορος του 28χρονου, Αριστομένης Μπαλάσκας, αιτήθηκε τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από ειδικούς, ώστε να αποφανθούν για την ψυχική κατάσταση του κατηγορούμενου.
Μετά την ολοκλήρωση της απολογητικής διαδικασίας, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν προσωρινά κρατούμενο τον κατηγορούμενο.
