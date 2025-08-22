Ώρα απολογίας για τον γυναικοκτόνο στο Χαλάνδρι

Ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 28χρονος καθ' ομολογία γυναικοκτόνος της 47χρονης στο Χαλάνδρι.

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος είχε λάβει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του, ενώ σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Η νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε μέρα μεσημέρι την Δευτέρα σε γειτονιά του Χαλανδρίου, όταν ο 28χρονος φέρεται να ακολούθησε την 47χρονη έξω από το σπίτι της. Όπως ο ίδιος υποστήριξε της ζήτησε να ανέβουν μαζί στο διαμέρισμά της, η γυναίκα αρνήθηκε και άρχισε να φωνάζει.

Η γυναίκα τότε δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι στη σορό της εντοπίστηκαν πάνω από δέκα σοβαρά τραύματα.

Με όλο και περισσότερες πληροφορίες να έρχονται στο φως σχετικά με το τραγικό συμβάν, αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι το θύμα είχε κάνει παράπονα στην Αστυνομία για τον 28χρονο από τον περασμένο Μάρτιο, απευθυνόμενο στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου, με την ΕΛ.ΑΣ. να κάνει σύσταση στον δράστη να μην πλησιάζει την 47χρονη.