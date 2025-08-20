Υπουργείο Πολιτισμού: Παραμένει «ως έχει» η περίφραξη στην Πορτάρα Νάξου

Το υπουργείο Πολιτισμού εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση, με την οποία και πληροφορεί πως σύμφωνα με τον αρχαιολογικό νόμο, ως είχε ρητή υποχρέωση, έβαλε τη συγκεκριμένη περίφραξη γύρω από το μνημείο.
Ακόμα, το υπουργείο επισημαίνει πως το μέτρο αυτό θα είναι προσωρινό, με την τοποθέτηση μόνιμης προστατευτικής περίφραξης έως την 27η Σεπτεμβρίου 2025.
Όσον αφορά τον Δήμο, ο οποίος κατήγγειλε τους αρχαιολόγους της εφορείας αρχαιοτήτων Κυκλάδων του υπουργείου Πολιτισμού και προσέφυγε στο Πρωτοδικείο Νάξου, το υπουργείο Πολιτισμού αποσαφήνισε ότι προσκόμισε στο δικαστήριο όλα τα απαραίτητα έγγραφα που τεκμηρίωναν την προσωρινότητα της συγκεκριμένης περίφραξης.
Ως εκ τούτου, την Τετάρτη αποφασίστηκε από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Νάξου πως η «επίμαχη περίφραξη» θα παραμείνει μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου.
Υπενθυμίζεται πως η Η Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Φύλαξης Αρχαιοτήτων αντέδρασε, κάνοντας λόγο για «προσλήψεις με το σταγονόμετρο», αλλά και ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων στηλίτευσε το πρωτοφανές περιστατικό της προσαγωγής αρχαιολόγου και υπαλλήλων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων στο αστυνομικό τμήμα της Νάξου από τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού:
Η απόφαση του Πρωτοδικείου Νάξου για την Πορτάρα.
Κατόπιν του γνωστού περιστατικού παραβατικής συμπεριφοράς τουρίστα, που έλαβε χώρα την 29.7.2025, σε βάρος του μνημείου του Ναού του Απόλλωνα (Πορτάρα), στη νησίδα Παλάτια Νάξο, το Υπουργείο Πολιτισμού -δια της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων-τοποθέτησε, ως είχε ρητή υποχρέωση από τον αρχαιολογικό νόμο (Ν. 4858/2021, άρθρο 3), περίφραξη ελαφρού τύπου και ύψους 1,5 μ. γύρωθεν του μνημείου, προς άμεση προστασία αυτού, για το προσωρινό διάστημα έως την 27η Σεπτεμβρίου 2025, οπότε θα τοποθετηθεί η μόνιμη προστατευτική περίφραξη, κατόπιν γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.
Ο Δήμαρχος Νάξου, προσωπικά και χωρίς προηγούμενη, αλλά ούτε και εκ των υστέρων, έγκριση της Δημοτικής Επιτροπής, κατήγγειλε ως παρανομούντες, τους αρχαιολόγους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίοι και συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου δακτυλοσκοπήθηκαν και κατέστησαν υπόδικοι. Ακολούθως, ο Δήμος προσέφυγε στο Πρωτοδικείο Νάξου, και, αποσιωπώντας παντελώς ότι επρόκειτο για προσωρινό μέτρο, που θα απομακρύνοταν την 27.9.2025, επικαλέστηκε ότι η περίφραξη αυτή θίγει «την προσωπικότητα» του Δήμου και ζήτησε να υποχρεωθεί το Υπουργείο Πολιτισμού να αφαιρέσει άμεσα την περίφραξη και να μην λάβει κανένα ανάλογο προστατευτικό μέτρο. Και αυτό, παρότι είχε ήδη σημειωθεί και δεύτερο παραβατικό περιστατικό σε βάρος του μνημείου, το οποίο επίσης ο Δήμος Νάξου αποσιώπησε.
Κατόπιν προσκόμισης στο Δικαστήριο, εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού, όλων των εγγράφων που τεκμηρίωναν τα ανωτέρω αποσιωπηθέντα από το Δήμο, σήμερα, 20.8.2025 εκδόθηκε η απόφαση της Προέδρου Πρωτοδικών Νάξου, σύμφωνα με την οποία η επίμαχη περίφραξη θα παραμείνει στο χώρο, ακριβώς ως έχει, και θα απομακρυνθεί την 27.9.2025, δηλ. ακριβώς την ημερομηνία που το Υπουργείο Πολιτισμού είχε προαποφασίσει την απομάκρυνση και την αντικατάσταση της προσωρινής επίμαχης περίφραξης, με τη μόνιμη προστατευτική περίφραξη του αρχαιολογικού χώρου της Πορτάρας.
Δεδομένου ότι το αίτημα του Δήμου ήταν η ΑΜΕΣΗ απομάκρυνση της περίφραξης, είναι φανερό ότι οι δηλώσεις του επικεφαλής της Δημοτικής Αρχής και συναφή δημοσιεύματα περί έκβασης της υπόθεσης υπέρ του Δήμου, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
