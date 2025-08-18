Πάτρα: Συνέλαβαν για εμπρησμό και μάρτυρα υπεράσπισης του 25χρονου - Διαμαρτυρία των δικηγόρων

«Η Δικαιοσύνη καλείται να σταθμίσει όλα τα πραγματικά δεδομένα με αμεροληψία, ώστε να αποδοθεί η αλήθεια» σημειώνουν οι συνήγοροι του 25χρονου. • Ο 25χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στο δικαστήριο.

Στη σύλληψη με την κατηγορία για συμμετοχή του σε εμπρησμό και ενός 21χρονου, μάρτυρα υπεράσπισης του 25χρονου, που κρατείται για την πυρκαγιά στο Γηροκομείο Πάτρας προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Σε μια υπόθεση που παίρνει αιφνιδιαστική τροπή, όπως αναφέρει η αστυνομία, ο νεαρός, όταν εμφανίστηκε για να καταθέσει υπέρ του 25χρονου κρατούμενου, συνελήφθη και κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση από τον οποίο μπορεί να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, καθώς και εμπρησμό σε δασική έκταση από πρόθεση και κατά συναυτουργία. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Ανακρίτρια Πρωτοδικών Αχαΐας.

«Η Δικαιοσύνη να σταθμίσει όλα τα δεδομένα»

Για την υπόθεση εξέδωσαν ανακοίνωση και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τού 25χρονου, οι οποίοι εκπροσωπούν στην παρούσα φάση και τον 21χρονο αλλοδαπό. Όπως αναφέρουν οι δικηγόροι, η σύλληψη του 25χρονου δημιουργεί εύλογες απορίες, για το πώς χαρακτηρίστηκε ως ύποπτος φυγής, καθώς «είναι νέος άνθρωπος που ουδέποτε επιχείρησε να διαφύγει και αντιθέτως εμφανίστηκε οικειοθελώς ενώπιον των Αρχών», ενώ από την πρώτη στιγμή έχει τεθεί επανειλημμένα στη διάθεση των αρμοδίων Αρχών και σήμερα προσήλθε αυτοβούλως έξω από το γραφείο της ανακρίτριας προκειμένου να καταθέσει.

Οι δικηγόροι, Θεοφάνης Χριστόπουλος και Παναγιώτης Καποτάς, στην κοινή δήλωση τους υπογραμμίζουν ότι ο 21χρονος προσήλθε στις 13 Αυγούστου αυτοβούλως στην Αστυνομία και δήλωσε οδηγός της μοτοσικλέτας, εξετάστηκε και αφέθηκε ελεύθερος και «δεν επιχείρησε ποτέ να αποφύγει τη Δικαιοσύνη· αντιθέτως, η σημερινή του παρουσία καταδεικνύει την εμπιστοσύνη του στις θεσμικές διαδικασίες και την πρόθεσή του να συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης».

Και σημειώνουν: «Η μεταβολή της ιδιότητάς του από μάρτυρα σε κατηγορούμενο τη στιγμή που βρισκόταν ήδη ενώπιον των Αρχών αναδεικνύει την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή και νηφαλιότητα στη διερεύνηση της υπόθεσης. Η Δικαιοσύνη καλείται να σταθμίσει όλα τα πραγματικά δεδομένα με αμεροληψία, ώστε να αποδοθεί η αλήθεια».

Το πόρισμα της Πυροσβεστικής δεν μιλά για εμπρησμό

Υπενθυμίζεται ότι η σύλληψη του 25χρονο έχει σηκώσει πολλή συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο, καθώς για τον νεαρό υπάρχουν πολλές μαρτυρίες που καταγράφουν ότι βρισκόταν στο σημείο για να βοηθήσει στις προσπάθειες κατάσβεσης, ενώ και ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά την εμπλοκή του.

Κατά την απολογία του ο 25χρονος αναμένεται να παραπέμψει σε σχετικό πόρισμα της Πυροσβεστικής, σύμφωνα με το οποίο η πυρκαγιά ξεκίνησε από κηλίδωση του μετώπου, δηλαδή από μεταφερόμενη καύτρα κι όχι από εμπρησμό.

Με την υπερασπιστική του γραμμή να αποτυπώνεται στη χθεσινή δήλωση των δικηγόρων του, ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου Πάτρας θα περάσει εκ νέου σήμερα το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου, μετά την προθεσμία που έλαβε το περασμένο Σάββατο.

Σημειώνεται πως τα στοιχεία της Πυροσβεστικής ταυτίζονται με όσα φαίνεται να λέει ο 25χρονος σχετικά με τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Ειδικότερα, μετά από αυτοψία που διενήργησαν έμπειρα πυροσβεστικά στελέχη, εκτιμάται πως η πυρκαγιά που ξέσπασε στο γηροκομείο ξεκίνησε από κηλίδωση του μεγάλου μετώπου. Δηλαδή η φωτιά ξεκίνησε από μεταφερόμενη καύτρα και όχι από εμπρησμό.

Ακόμη, οι Αρχές έχουν στα χέρια τους μια καταλυτική μαρτυρία κατοίκου της περιοχής. Ο άνθρωπος αυτός ξεκαθαρίζει, πως ο 25χρονος μπήκε στο χωράφι, όταν είδε τους καπνούς και προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά. Μάλιστα, κάτοικοι που βρίσκονταν στο σημείο την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά φώναζαν στον 25χρονο να φύγει από το χωράφι πριν τον τυλίξουν οι φλόγες.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, ο 25χρονος αναμένεται να επικαλεστεί τη συγκεκριμένη μαρτυρία, ενώ παράλληλα θα παραπέμψει και στο σχετικό πόρισμα της Πυροσβεστικής.

«Βρέθηκε εκεί για να σβήσει τη φωτιά»

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι του με γραπτή τους δήλωση, αμφισβητούν τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Στην δήλωσή τους, μεταξύ άλλων, αναφέρουν ότι «ο εντολέας μας βρέθηκε στην περιοχή αποκλειστικά με την ιδιότητα του εθελοντή, προκειμένου να συνδράμει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, μαζί με άλλα τρία άτομα, εκ των οποίων τα δύο έχουν ήδη έχουν καταθέσει ενόρκως στις αρμόδιες αρχές ότι συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια αντιμετώπισης του μετώπου και ο τρίτος αναμένεται να καταθέσει ενόρκως ενώπιον της ανακρίτριας».

Αναφερόμενοι δε, στις φωτογραφίες που εμφανίζουν τον εντολέα τους στην περιοχή, σημειώνουν ότι «κυκλοφορούν ορισμένες ζουμαρισμένες φωτογραφίες που εμφανίζουν τον εντολέα μας στο μέσον ενός οικοπέδου. Η αποσπασματική αυτή εικόνα δημιουργεί ψευδή εντύπωση. Εάν το καρέ της φωτογραφίας αποδοθεί ολόκληρο, θα διαπιστωθεί ότι σε απόσταση αναπνοής βρίσκονταν τα ανωτέρω αναφερόμενα άτομα μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης του διπλανού οικοπέδου το οποίο και κάηκε. Ο εντολέας μας, ειδικότερα, βρέθηκε εκεί για να σβήσει μικρή εστία φωτιάς, η οποία ξεκίνησε από καύτρα».

Στην ίδια δήλωση αναφέρουν ότι «από το επίσημο πόρισμα – αυτοψία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκύπτει ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά δεν προήλθε από ανθρώπινη ενέργεια, αλλά ήταν αποτέλεσμα του γνωστού φυσικού φαινομένου της «κηλίδωσης» (μετάδοση καύτρας)».