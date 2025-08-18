Απολογείται ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό στην Πάτρα

Αναμένεται να παραπέμψει σε σχετικό πόρισμα της Πυροσβεστικής, σύμφωνα με το οποίο η πυρκαγιά ξεκίνησε από κηλίδωση του μετώπου, δηλαδή από μεταφερόμενη καύτρα κι όχι από εμπρησμό.

Με την υπερασπιστική του γραμμή να αποτυπώνεται στη χθεσινή δήλωση των δικηγόρων του, ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου Πάτρας θα περάσει εκ νέου σήμερα το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου, μετά την προθεσμία που έλαβε το περασμένο Σάββατο.

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος από την αρχή ξεκαθάριζε πως δεν έχει καμία σχέση με εμπρησμό και βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο όταν είδε μία καύτρα προκειμένου να την κατασβέσει. Δεν τα κατάφερε και όταν έφυγε ξεκίνησε η φωτιά, φέρεται να υποστηρίζει.

Σημειώνεται πως τα στοιχεία της Πυροσβεστικής ταυτίζονται με όσα φαίνεται να λέει ο 25χρονος σχετικά με τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Ειδικότερα, μετά από αυτοψία που διενήργησαν έμπειρα πυροσβεστικά στελέχη, εκτιμάται πως η πυρκαγιά που ξέσπασε στο γηροκομείο ξεκίνησε από κηλίδωση του μεγάλου μετώπου. Δηλαδή η φωτιά ξεκίνησε από μεταφερόμενη καύτρα και όχι από εμπρησμό.

Ακόμη, οι Αρχές έχουν στα χέρια τους μια καταλυτική μαρτυρία κατοίκου της περιοχής. Ο άνθρωπος αυτός ξεκαθαρίζει, πως ο 25χρονος μπήκε στο χωράφι, όταν είδε τους καπνούς και προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά. Μάλιστα, κάτοικοι που βρίσκονταν στο σημείο την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά φώναζαν στον 25χρονο να φύγει από το χωράφι πριν τον τυλίξουν οι φλόγες.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, ο 25χρονος αναμένεται να επικαλεστεί τη συγκεκριμένη μαρτυρία, ενώ παράλληλα θα παραπέμψει και στο σχετικό πόρισμα της Πυροσβεστικής.

«Βρέθηκε εκεί για να σβήσει τη φωτιά»

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι του με γραπτή τους δήλωση, αμφισβητούν τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Στην δήλωσή τους, μεταξύ άλλων, αναφέρουν ότι «ο εντολέας μας βρέθηκε στην περιοχή αποκλειστικά με την ιδιότητα του εθελοντή, προκειμένου να συνδράμει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, μαζί με άλλα τρία άτομα, εκ των οποίων τα δύο έχουν ήδη έχουν καταθέσει ενόρκως στις αρμόδιες αρχές ότι συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια αντιμετώπισης του μετώπου και ο τρίτος αναμένεται να καταθέσει ενόρκως ενώπιον της ανακρίτριας».

Αναφερόμενοι δε, στις φωτογραφίες που εμφανίζουν τον εντολέα τους στην περιοχή, σημειώνουν ότι «κυκλοφορούν ορισμένες ζουμαρισμένες φωτογραφίες που εμφανίζουν τον εντολέα μας στο μέσον ενός οικοπέδου. Η αποσπασματική αυτή εικόνα δημιουργεί ψευδή εντύπωση. Εάν το καρέ της φωτογραφίας αποδοθεί ολόκληρο, θα διαπιστωθεί ότι σε απόσταση αναπνοής βρίσκονταν τα ανωτέρω αναφερόμενα άτομα μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης του διπλανού οικοπέδου το οποίο και κάηκε. Ο εντολέας μας, ειδικότερα, βρέθηκε εκεί για να σβήσει μικρή εστία φωτιάς, η οποία ξεκίνησε από καύτρα».

Στην ίδια δήλωση αναφέρουν ότι «από το επίσημο πόρισμα – αυτοψία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκύπτει ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά δεν προήλθε από ανθρώπινη ενέργεια, αλλά ήταν αποτέλεσμα του γνωστού φυσικού φαινομένου της «κηλίδωσης» (μετάδοση καύτρας)».