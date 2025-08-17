Προφυλακίστηκαν οι κατηγορούμενοι για τη φωτιά στην Πάτρα

Αμφότεροι κατηγορούνται για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πάτρα και συγκεκριμένα στα Συχαινά με αποτέλεσμα να γίνουν «στάχτη» δεκάδες στρέμματα δάσους, καλλιέργειες, επιχειρήσεις και σπίτια.

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους ο 19χρονος και ο 27χρονος, που κατηγορούνται για εμπρησμό στην Πάτρα σε δασική και μη δασική έκταση κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και σε συναυτουργία. Αμφότεροι κατηγορούνται για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πάτρα και συγκεκριμένα στα Συχαινά με αποτέλεσμα να γίνουν « στάχτη » δεκάδες στρέμματα δάσους, καλλιέργειες, επιχειρήσεις και σπίτια.

Ο 19χρονος φέρεται να ομολόγησε, ότι ήταν αυτός που έβαλε τη φωτιά και μάλιστα οδήγησε τους αστυνομικούς στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, το οποίο και ταυτίζεται με το σημείο έναρξης που τους είχε δώσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, στη Βούντενη, κοντά στα Συχαινά. Πριν την απολογία του, ο 19χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Πίναμε μπύρες σε μια πλατεία με μια παρέα, κάναμε χρήση χασίς και κάποια στιγμή είπαμε να βάλουμε φωτιά. Εγώ έβαλα τη φωτιά με ένα τσακμάκι».

Αντίθετα, ο 27χρονος υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία συμμετοχή: «Δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο εγώ. Δεν θυμάμαι κάτι. Πρέπει να είχα κενά μνήμης. Είχα πιει πολύ τσίπουρο». Η αστυνομική έρευνα κατέληξε ότι το μηχανάκι που φωτογραφήθηκε από κατοίκους οδηγούσε ο 19χρονος, ενώ στη θέση του συνοδηγού βρισκόταν ο 27χρονος.

Καθοριστική ήταν η συμβολή κατοίκων της Βούντενης, οι οποίοι παρατήρησαν τους δύο άνδρες να κινούνται ύποπτα και τους φωτογράφησαν. Οι κάτοικοι εντόπισαν κοντά στο σημείο έναρξης της φωτιάς, μπουκάλι με βενζίνη: «Όταν τον ρώτησα τι είχε αφήσει στα 20 μέτρα, μου είπε “δεν άφησα τίποτα”. Όταν έφυγαν, το βρήκα και το παρέδωσα στην αστυνομία». Η ίδια μάρτυρας πρόσθεσε: «Ο οδηγός γελούσε και ο συνοδηγός προσπαθούσε να μου πει ότι δεν είναι έτσι και ότι απλά ήρθαν να αράξουν και να δούνε τη φωτιά», ανέφεραν.