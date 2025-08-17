Αθήνα, 31°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
31°C
32.4° 30.2°
4 BF
33%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
31.9° 28.6°
3 BF
48%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
30°C
30.0° 29.9°
3 BF
42%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
2 BF
25%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
4 BF
44%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
32°C
32.0° 32.0°
3 BF
44%
Κοζάνη
Σποραδικές νεφώσεις
29°C
29.4° 29.4°
2 BF
21%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
32°C
31.8° 31.8°
3 BF
30%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
30.2° 28.8°
4 BF
65%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
29.9° 27.1°
3 BF
49%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.4° 28.4°
3 BF
51%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.7° 25.7°
2 BF
65%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
3 BF
54%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
2 BF
29%
Λαμία
Αίθριος καιρός
32°C
32.2° 32.2°
2 BF
36%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.8° 28.2°
5 BF
74%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
31.1° 29.8°
2 BF
26%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
27°C
27.3° 26.6°
3 BF
60%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
28°C
28.1° 28.1°
4 BF
67%
Καστοριά
Ασθενείς βροχοπτώσεις
31°C
30.7° 30.7°
2 BF
37%
ΜΕΝΟΥ
Κυριακή, 17 Αυγούστου, 2025
Πάτρα
EUROKINISSI

Στα δικαστήρια της Πάτρας οι κατηγορούμενοι για εμπρησμό

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
efsyn.gr
Οι δύο απολογούνται σήμερα, ενώ ο τρίτος αναμένεται να απολογηθεί αύριο.

Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγήθηκαν το πρωί της Κυριακής ο 19χρονος και ο 27χρονος, δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας, προκειμένου να απολογηθούν.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο κατηγορούνται για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση κατά συρροή, κατ' εξακολούθηση και σε συναυτουργία ενώ ο 19χρονος φέρεται να ομολόγησε πως έβαλε φωτιά.

Ο 27χρονος αρνείται όλες τις κατηγορίες και αναφέρει, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πως είχε κενά μνήμης.

Για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου Πάτρας είχε συλληφθεί ένας 25χρονος, ενώ προσήχθη άτομο που κινείτο με τέσσερις αναπτήρες στην Αρόη. 

Σε βάρος του 25χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία με την κατηγορία του εμπρησμού και αναμένεται να απολογηθεί αύριο, Δευτέρα.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Στα δικαστήρια της Πάτρας οι κατηγορούμενοι για εμπρησμό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual