Στα δικαστήρια της Πάτρας οι κατηγορούμενοι για εμπρησμό

Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγήθηκαν το πρωί της Κυριακής ο 19χρονος και ο 27χρονος, δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας, προκειμένου να απολογηθούν.
Υπενθυμίζεται ότι οι δύο κατηγορούνται για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση κατά συρροή, κατ' εξακολούθηση και σε συναυτουργία ενώ ο 19χρονος φέρεται να ομολόγησε πως έβαλε φωτιά.
Ο 27χρονος αρνείται όλες τις κατηγορίες και αναφέρει, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πως είχε κενά μνήμης.
Για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου Πάτρας είχε συλληφθεί ένας 25χρονος, ενώ προσήχθη άτομο που κινείτο με τέσσερις αναπτήρες στην Αρόη.
Σε βάρος του 25χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία με την κατηγορία του εμπρησμού και αναμένεται να απολογηθεί αύριο, Δευτέρα.
