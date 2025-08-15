Το Σαββατοκύριακο απολογούνται οι συλληφθέντες για τη φωτιά στην Πάτρα

Τι φέρεται να ισχυρίζονται οι τρεις κατηγορούμενοι • Ομολόγησε την πράξη του ο 19χρονος σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν χθες οι τρεις συλληφθέντες για τις πρόσφατες φωτιές στην Πάτρα.

Στις 5 το απόγευμα, οι δύο πρώτοι, ηλικίας 27 και 19 ετών, πέρασαν την πόρτα των δικαστηρίων, κατηγορούμενοι για την πρόκληση της φωτιάς στα Συχαινά.

Μετά την απαγγελία κατηγοριών, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία από τον ανακριτή για να απολογηθούν την Κυριακή.

Λίγο πριν τις 7 το απόγευμα, στα δικαστήρια οδηγήθηκε και ο τρίτος κατηγορούμενος, ο οποίος παρουσιάστηκε ενώπιον της εισαγγελικής αρχής, δέχθηκε την απαγγελία κατηγοριών και παραπέμφθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο έλαβε προθεσμία για το Σάββατο.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο 25χρονος φέρεται να αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στην έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή του Γηροκομείου, υποστηρίζοντας ότι βρέθηκε εκεί για να βοηθήσει στην κατάσβεση.

Όπως ανέφεραν άτομα από το περιβάλλον του, ο ίδιος δήλωσε ότι μια κάφτρα έπεσε στο σημείο, επιχείρησε να τη σβήσει χωρίς επιτυχία και απομακρύνθηκε, γεγονός που, όπως λέει, τον κατέστησε ύποπτο.

Για τον 27χρονο και τον 19χρονο, η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι, κατόπιν ανακριτικών ενεργειών και ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή τους στη φωτιά στα Συχαινά. Κατά την έρευνα εντοπίστηκε μπουκάλι με πιθανό εύφλεκτο υλικό, το οποίο, σύμφωνα με την αστυνομία, απορρίφθηκε από έναν εκ των κατηγορουμένων σε δασική έκταση.

Ο 19χρόνος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε το σημείο στο οποίο έβαλε φωτιά με αναπτήρα και το οποίο είναι το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς.

Ο 27χρονος φέρεται να επικαλείται κενό μνήμης.