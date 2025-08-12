Αρνηση εκταφής - θάψιμο της αλήθειας για τα Τέμπη

Αλλο ένα αίτημα συγγενούς θύματος του εγκλήματος των Τεμπών για εκταφή σορού απορρίφθηκε από τον ειδικό εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη, εντείνοντας τις αντιδράσεις και τις αιτιάσεις για μονόπλευρη διερεύνηση της υπόθεσης. Πρόκειται για το αίτημα του Χρήστου Τηλκερίδη, πατέρα του 20χρονου Αγγελου. Ο κ. Τηλκερίδης ζητούσε την εκταφή του γιου του προκειμένου να διενεργηθούν τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις που παραλείφθηκαν κατά την αρχική ιατροδικαστική εξέταση και μπορούν ακόμα και σήμερα να οδηγήσουν έως και στην ακριβή αίτια θανάτου όσων έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά.

Το αίτημα είχε κατατεθεί στις 18 Δεκεμβρίου 2024, όμως ο ανακριτής απάντησε στις 31 Ιουλίου 2025 απορρίπτοντάς το, με το σκεπτικό ότι συνδέεται με τον ισχυρισμό «μερίδας διαδίκων» περί παράνομης μεταφοράς υδρογονανθράκων στην εμπορική αμαξοστοιχία, κάτι που ο ίδιος θεωρεί ότι έχει ήδη αποκλειστεί βάσει ορισμένων εκθέσεων που έχουν κατατεθεί.

Οριστικό τέλος

Η εκταφή και οι εξετάσεις θα συνέβαλλαν χαρακτηριστικά και στην ανίχνευση ή όχι των ουσιών που οι πραγματογνώμονες θεωρούν πιθανό να συνδέονται με την πρόκληση της πυρόσφαιρας. Ετσι, αν ο εφέτης ανακριτής δεχόταν τόσο το αίτημα του Χρήστου Τηλκερίδη όσο και εκείνο του Παύλου Ασλανίδη θα έμπαινε οριστικό τέλος στην επιστημονική διαμάχη για την ύπαρξη ή όχι παράνομου φορτίου, καθώς η διαδικασία θα εισέφερε ξεκάθαρες και οριστικές αποδείξεις.

Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, ο ειδικός εφέτης ανακριτής έχει αποφασίσει, παρά το πλήθος των πορισμάτων, ότι η έκρηξη προκλήθηκε από εκνέφωμα ελαίου σιλικόνης από το κύκλωμα ψύξης των μετασχηματιστών, που φέρεται ότι πήρε φωτιά υπό υψηλή θερμοκρασία λόγω ηλεκτρικού τόξου, παρά τα όσα αναφέρονται σε σειρά εκθέσεων από την πλευρά συγγενών θυμάτων αλλά και στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Ο κ. Μπακαΐμης επικαλείται αντιθέτως κυρίως τις αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους και τις τεχνικές εκθέσεις πανεπιστημιακών, όπως του καθηγητή του ΕΜΠ Δημήτρη Καρώνη.

Το σκεπτικό

«Απορρίπτει αίτημα εκταφής καθόσον τούτο συνδέεται με τον ισχυρισμό μερίδας διαδίκων ότι στην εμπορική αμαξοστοιχία μεταφερόταν παράνομη ποσότητα διαλυτών υδρογονανθράκων και η εκταφή ζητείται να λάβει χώρα προς επιρρωση του ισχυρισμού αυτού. Πλην όμως, από τον συνδυασμό των χημικών αναλύσεων και των λοιπών εγγράφων που έχει αποστείλει το Γενικό Χημείο του Κράτους, των εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης των καθηγητών ΕΜΠ Δημητρίου Καρώνη (χημικός μηχανικός), Πέτρου Τσακιρίδη (μεταλλουργός) και των ενόρκων καταθέσεων του επιστημονικού συνεργάτη ΑΠΘ, μηχανολόγου - ηλεκτρολόγου μηχανικού Κωνσταντίνου Πασπαλά, και των εκθέσεων που μας έχει καταθέσει προκύπτει ότι η πυρόσφαιρα και η εξ αυτής πυρκαγιά προκλήθηκε από τη δημιουργία και ανάφλεξη, υπό θερμοκρασία ηλεκτρικού τόξου, εκνεφώματος αερολύματος ελαίου σιλικόνης από το κύκλωμα ψύξης των μετασχηματιστών των ηλεκτροαμαξών των συγκρουσθεισών αμαξοστοιχιών και όχι από άλλη αιτία και δη τυχόν μεταφερόμενη ποσότητα υδρογονάνθρακα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο έγγραφο του ανακριτή.

Στο υπόμνημά του, ο Χ. Τηλκερίδης τόνιζε ότι η ανάλυση των υπολειμμάτων καύσης μπορεί να αποκαλύψει την παρουσία χημικών στοιχείων που σχετίζονται με τις συνθήκες φωτιάς και επικαλούνταν ρητά διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που επιτρέπουν την εκταφή όταν προκύπτουν νέα δεδομένα ή βάσιμες υπόνοιες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγγενείς εκφράζουν την απογοήτευσή τους, κάνοντας λόγο για προσχηματικές απορρίψεις και για προσπάθεια ελέγχου της ανακριτικής ατζέντας, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να κινηθούν νομικά κατά της απόφασης.