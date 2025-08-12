Αθήνα, 34°C
Αθήνα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
34°C
35.1° 32.5°
5 BF
35%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
34°C
35.4° 33.1°
3 BF
33%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
35°C
38.0° 35.5°
4 BF
33%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
36°C
35.9° 35.9°
4 BF
21%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
35°C
34.9° 34.9°
4 BF
31%
Βέροια
Αίθριος καιρός
36°C
36.5° 36.5°
0 BF
34%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
33°C
33.4° 33.4°
3 BF
18%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
34°C
34.0° 34.0°
3 BF
25%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
30°C
30.2° 29.4°
3 BF
62%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
33°C
33.3° 32.7°
3 BF
40%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 29.4°
5 BF
54%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
30°C
29.7° 29.7°
3 BF
51%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
35°C
34.9° 34.9°
3 BF
36%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
35°C
34.9° 34.9°
4 BF
23%
Λαμία
Αίθριος καιρός
34°C
34.5° 33.8°
3 BF
30%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
31°C
30.8° 30.8°
3 BF
70%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
33°C
32.8° 32.7°
4 BF
27%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
33°C
34.3° 33.3°
3 BF
50%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
33°C
32.5° 32.5°
4 BF
40%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
35°C
34.6° 34.6°
2 BF
33%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 12 Αυγούστου, 2025
tempi trena
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ/EUROKINISSI

Αρνηση εκταφής - θάψιμο της αλήθειας για τα Τέμπη

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Δανάη Κισκήρα - Μπαρτσώκα
Ο εφέτης ανακριτής Σ. Μπακαΐμης απέρριψε άλλο ένα αίτημα πατέρα θύματος που ζητούσε να διενεργηθούν τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του, οι οποίες παραλείφθηκαν κατά την αρχική ιατροδικαστική εξέταση και μπορεί να ρίξουν φως στην ακριβή αιτία θανάτου όσων έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά ● Κατά τον δικαστικό λειτουργό είναι περιττή η διερεύνηση εκθέσεων και πορισμάτων που μιλούν για παράνομη μεταφορά υδρογονανθράκων στην εμπορική αμαξοστοιχία.

Αλλο ένα αίτημα συγγενούς θύματος του εγκλήματος των Τεμπών για εκταφή σορού απορρίφθηκε από τον ειδικό εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη, εντείνοντας τις αντιδράσεις και τις αιτιάσεις για μονόπλευρη διερεύνηση της υπόθεσης. Πρόκειται για το αίτημα του Χρήστου Τηλκερίδη, πατέρα του 20χρονου Αγγελου. Ο κ. Τηλκερίδης ζητούσε την εκταφή του γιου του προκειμένου να διενεργηθούν τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις που παραλείφθηκαν κατά την αρχική ιατροδικαστική εξέταση και μπορούν ακόμα και σήμερα να οδηγήσουν έως και στην ακριβή αίτια θανάτου όσων έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά.

Το αίτημα είχε κατατεθεί στις 18 Δεκεμβρίου 2024, όμως ο ανακριτής απάντησε στις 31 Ιουλίου 2025 απορρίπτοντάς το, με το σκεπτικό ότι συνδέεται με τον ισχυρισμό «μερίδας διαδίκων» περί παράνομης μεταφοράς υδρογονανθράκων στην εμπορική αμαξοστοιχία, κάτι που ο ίδιος θεωρεί ότι έχει ήδη αποκλειστεί βάσει ορισμένων εκθέσεων που έχουν κατατεθεί.

Οριστικό τέλος

Η εκταφή και οι εξετάσεις θα συνέβαλλαν χαρακτηριστικά και στην ανίχνευση ή όχι των ουσιών που οι πραγματογνώμονες θεωρούν πιθανό να συνδέονται με την πρόκληση της πυρόσφαιρας. Ετσι, αν ο εφέτης ανακριτής δεχόταν τόσο το αίτημα του Χρήστου Τηλκερίδη όσο και εκείνο του Παύλου Ασλανίδη θα έμπαινε οριστικό τέλος στην επιστημονική διαμάχη για την ύπαρξη ή όχι παράνομου φορτίου, καθώς η διαδικασία θα εισέφερε ξεκάθαρες και οριστικές αποδείξεις.

Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, ο ειδικός εφέτης ανακριτής έχει αποφασίσει, παρά το πλήθος των πορισμάτων, ότι η έκρηξη προκλήθηκε από εκνέφωμα ελαίου σιλικόνης από το κύκλωμα ψύξης των μετασχηματιστών, που φέρεται ότι πήρε φωτιά υπό υψηλή θερμοκρασία λόγω ηλεκτρικού τόξου, παρά τα όσα αναφέρονται σε σειρά εκθέσεων από την πλευρά συγγενών θυμάτων αλλά και στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Ο κ. Μπακαΐμης επικαλείται αντιθέτως κυρίως τις αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους και τις τεχνικές εκθέσεις πανεπιστημιακών, όπως του καθηγητή του ΕΜΠ Δημήτρη Καρώνη.

Το σκεπτικό

«Απορρίπτει αίτημα εκταφής καθόσον τούτο συνδέεται με τον ισχυρισμό μερίδας διαδίκων ότι στην εμπορική αμαξοστοιχία μεταφερόταν παράνομη ποσότητα διαλυτών υδρογονανθράκων και η εκταφή ζητείται να λάβει χώρα προς επιρρωση του ισχυρισμού αυτού. Πλην όμως, από τον συνδυασμό των χημικών αναλύσεων και των λοιπών εγγράφων που έχει αποστείλει το Γενικό Χημείο του Κράτους, των εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης των καθηγητών ΕΜΠ Δημητρίου Καρώνη (χημικός μηχανικός), Πέτρου Τσακιρίδη (μεταλλουργός) και των ενόρκων καταθέσεων του επιστημονικού συνεργάτη ΑΠΘ, μηχανολόγου - ηλεκτρολόγου μηχανικού Κωνσταντίνου Πασπαλά, και των εκθέσεων που μας έχει καταθέσει προκύπτει ότι η πυρόσφαιρα και η εξ αυτής πυρκαγιά προκλήθηκε από τη δημιουργία και ανάφλεξη, υπό θερμοκρασία ηλεκτρικού τόξου, εκνεφώματος αερολύματος ελαίου σιλικόνης από το κύκλωμα ψύξης των μετασχηματιστών των ηλεκτροαμαξών των συγκρουσθεισών αμαξοστοιχιών και όχι από άλλη αιτία και δη τυχόν μεταφερόμενη ποσότητα υδρογονάνθρακα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο έγγραφο του ανακριτή.

Στο υπόμνημά του, ο Χ. Τηλκερίδης τόνιζε ότι η ανάλυση των υπολειμμάτων καύσης μπορεί να αποκαλύψει την παρουσία χημικών στοιχείων που σχετίζονται με τις συνθήκες φωτιάς και επικαλούνταν ρητά διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που επιτρέπουν την εκταφή όταν προκύπτουν νέα δεδομένα ή βάσιμες υπόνοιες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγγενείς εκφράζουν την απογοήτευσή τους, κάνοντας λόγο για προσχηματικές απορρίψεις και για προσπάθεια ελέγχου της ανακριτικής ατζέντας, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να κινηθούν νομικά κατά της απόφασης.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Αρνηση εκταφής - θάψιμο της αλήθειας για τα Τέμπη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual